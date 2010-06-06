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Computex 2010: DFI, LanParty serisi anakartlarına son verdi

8 yıl
11,6b
1
20
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: DFI, LanParty serisi anakartlarına son verdi
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Computex 2010: DFI, LanParty serisi anakartlarına son verdi
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AMD işlemciler için hazırladığı nForce4 çipsetli LanParty anakartlarıyla bir döneme damgasını vuran ve hız aşırtma dendiğinde akıllara gelen ilk anakart üreticilerinden biri olan DFI, LanParty serisine son veriyor. Abit ve Epox gibi hız aşırtma odaklı anakartlarıyla tanınan firmadan bir süredir yeni model haberi gelmiyor, yol haritasıyla ilgili olarak hiç bir yetkili açıklama da bulunmuyordu. Son olarak Nehalem tabanlı Intel Core serisi için anakart lanse eden firmanın, 2009 yılında da istediği pazar performansını gösteremediği dolayısıyla son kullanıcılara yönelik ürünleri içeren LanParty serisi anakart ailesini sonlandırdığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu sene Computex 2010 fuarına sadece kurumsal anakart modelleriyle katılan DFI, gömülü sistemler için hazırladığı entegre çözümlerle birlikte yeni nesil anakart olarak Intel QM57 gibi kurumlara yönelik profesyonel çipset çözümlerini içeren iş odaklı anakartlarını tanıttı. Bu gelişme ile birlikte hız aşırtma dünyası için bir dönemin sonu gelirken, bize ulaşan bazı duyumlara göre LanParty takımında yer alan mühendislerin bir kısmı Biostar'a bir kısmı ise EVGA'e geçmiş durumda.


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yc#1 8 yıl
Önce Epox, sonra Abit ve nihayetinde DFI... Ağlamak istiyorum.
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alperen_69 8 yıl
Markayı abit e benzetiyordum sonuda ona benzeyecek galiba
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mobylette 8 yıl
yav bir kac hafta once de bu haber verilmemiş miydi? hem soylenti falan da değildi DFI anakart üretmeyecek artık deniyordu..garip
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dellino 8 yıl
Bir dönemin efsane isimleri birer birer yok oluyor.
Son dönemdeki kullanıcıyı memnun edecek ürünleri sunamadığı için,
bu arenadan çekilmek zorunda kalmaları bizim için de büyük kayıp.
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Melih Vayvalak 8 yıl
Bir süre önce duyduğumuz haberler kısmen de olsa doğru çıktı demek ki, umarım bu gerileme geçicidir..
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zalman_1 8 yıl

ı love you dfi ı not forget you never
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Tolgá 8 yıl
bir şeyi bu kadar çok kullanırlarsa olcağı buydu..arada lanparty çıkarıp diğer firmalar gibi normal anakartlar yapıcaktı..sadece lanparty ile ile yürümezdi zaten..dfı oc oc diyorlarda bence artık oc konusunda o kadar cezbedici yanı kalmadı..evga gigabyte asus falan alt kalır yanı yok
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7Mhz 8 yıl
Lanparty'nin hız aşırtma konusunda o dönemdeki gibi fark yaratamayacağı, anakart kutularına bakınca bile anlaşılıyor. Artık bütün firmalar hız aşırtmaya önem veriyor.
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sahafiec 8 yıl
...
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StreamRolleR 8 yıl
off
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hapocod 8 yıl
kapanıyormu yani DFI
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