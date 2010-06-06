Computex 2010: DFI, LanParty serisi anakartlarına son verdi

AMD işlemciler için hazırladığı nForce4 çipsetli LanParty anakartlarıyla bir döneme damgasını vuran ve hız aşırtma dendiğinde akıllara gelen ilk anakart üreticilerinden biri olan DFI, LanParty serisine son veriyor. Abit ve Epox gibi hız aşırtma odaklı anakartlarıyla tanınan firmadan bir süredir yeni model haberi gelmiyor, yol haritasıyla ilgili olarak hiç bir yetkili açıklama da bulunmuyordu. Son olarak Nehalem tabanlı Intel Core serisi için anakart lanse eden firmanın, 2009 yılında da istediği pazar performansını gösteremediği dolayısıyla son kullanıcılara yönelik ürünleri içeren LanParty serisi anakart ailesini sonlandırdığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu sene Computex 2010 fuarına sadece kurumsal anakart modelleriyle katılan DFI, gömülü sistemler için hazırladığı entegre çözümlerle birlikte yeni nesil anakart olarak Intel QM57 gibi kurumlara yönelik profesyonel çipset çözümlerini içeren iş odaklı anakartlarını tanıttı. Bu gelişme ile birlikte hız aşırtma dünyası için bir dönemin sonu gelirken, bize ulaşan bazı duyumlara göre LanParty takımında yer alan mühendislerin bir kısmı Biostar'a bir kısmı ise EVGA'e geçmiş durumda.