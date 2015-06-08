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Computex 2015 : PowerColor ses kartı pazarına giriyor

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : PowerColor ses kartı pazarına giriyor

Geçen hafta sonra eren Computex 2015 fuarında pek çok ilke şahit olduk. İlk kez ağ ekipmanları pazarına dahil olan ASRock ve Synology'den sonra grafik kartları ile tanıdığımız PowerColor ilk kez ses kartı pazarına adım atıyor. 

Üst seviye Devil serisi içerisinde yer alan PowerColor Devil HDX PCI Express ses kartı modeli genelde ses tutkunlarına özelde ise üst seviye oyun tutkunlarına hitap edecek. 

124desibel ses seviyesine ulaşabilen kartta Cmedia CM8888 ses işlemcisi, Wolfson WM8741 dijital-analog dönüştürücü ve TI LM4562 OP-AMP güçlendiricisi yer alıyor. Kristal berraklığında Hi-Fi ses vaad eden kartın üzeri arka plan sesleri azaltmak adına elektromanyetik çakışma kalkanı ile kaplanmış. Kartın ses işlemcisi 24bit/192Khz desteği sunuyor.  

Kartın dikkat çeken tarafı bir de yavru karta sahip olması. Bu yavru kart asıl karta bağlanıyor ve genişleme seçeneklerini artırıyor. Asıl kartta 6.3mm güçlendiricili çıkış, 1 optik çıkış, 2 koaksiyel çıkış, 2 RCA çıkışı, HD ses çıkışı yer alırken yavru kartta 4 adet 3.5mm analog çıkış ve 1 adet 3.5mm mikrofon girişi yer alıyor. Yavru kart ile kullanıcılar 7.1 kanal ses elde edebiliyor. 

Kartın yazılım tarafında ise Xear surround ses, 3D ses ve Karaoke modları, FlexBass, ASIO 2.2 sürücüsü ile düşük gecikme süreleri sunuluyor. Kart önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.  

http://hexus.net/tech/news/peripherals/83741-powercolor-launches-devil-hdx-pci-express-sound-card/ Yorum Yaz
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OldGamers86 3 yıl
Anakartlar da ses konusunda fena değil. Kime hitap edecekler acaba.
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Sedat. 3 yıl
Gelsin arkadaş ne olursa olsun gelsin hoşgelsin.. Yillardir Creative tekelinde ilerleyen ses karti piyasasi Asus gibi dev bi markaninda işe girmesiyle kazanan kullanici oldu.. Creative 5 para etmez ses kartlarini artik kullanicilara kakalayamiyor.. Asus Creative'e öyle yada böyle bi darbe vurdu..

Ses kartlari artik bi işe yaramiyor diyen arkadaşlar ne anlatmaya çalişiyor biri açiklayabilir mi ? Nasil işe yaramiyormuş ??? İnsanlar bişiy farketmeyen kartlara neden onca para veriyor o zaman ???? Aldiklari ses kartlarindan sonra nasil oluyoda Müzik oyun Film olarak eskisine nazaran kat kat kat kat memnun kaliyolar ?? Sadece Yazilimsalsa karta ne gerek var, gir siteye indir driverlari yükle yazilimi kur kullan ??

Hiç bir Anakarttaki Hiç bir Onboard ses karti Harici Ayri olarak sisteme takilan Asus veya Creative ses kartindan Daha iyi Değildir...... Onca araştirma inceleme yazisi dosyasi konusu videosu v.b.v.b.v.b.v.b. mevcut...

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draconist 3 yıl
@Ekrem71 ''Kartın ses çıkışı 24Hz/192Kbit seviyesinde.''

O ne demek?

Hz ve Kbit değerleri iki ayrı şeyin değerleridir, siz ses çıkışı demişsiniz.
20Hz-20Khz Frekans tepkisi olur, 192KHz (maksimum) örnekleme oranıdır, 24bit ise (maksimum) çözünürlük.
24Khz - 192Kbit diye bir şey yok.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Windows vistadan sonra ses kartları tarih oldu . Çünkü ms anlamsız şekilde işletim sisteminde ses kartlarına donanımsal desteği kesti. Windows xpde aslan olan ses kartım windows 7 ile kediye dönmüştü. Windows 10 ilede bu konuda bir gelişme yok.
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babacan52 3 yıl
Kim alıyo bu ses kartları napıyo hep merak ederim. ne artısı var acep
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dreamblue35 3 yıl
vaad ettiği değerlierin bir de fiyatını öğrenebilseydik, her şey kağıt üstünde güzel görünüyor da bir de işin finansal tarafı var
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CoreXXX 3 yıl
asus bile tutunamadı bu pazarda powercolor nasıl tutunacak. zaten toplam satış rakamları az millet tümleşik tercih ediyor geri kalanıda creative
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-dehşet- 3 yıl
Windows XP ile birlikte ses kartları da tarih oldu. Microsoft yeni işletim sistemlerine XP'de olduğu gibi DirectSound kütüphanesini dâhil etmediği sürece ses kartlarının mevcut tümleşik çiplerden farkı donanımsal olarak yok. Sesteki farklılıklar donanımsal değil tamamen yazılımsal. Nitekim Creative bazı Realtek ses çipleri için SB X-FI yazılımı satmaya başlamıştı.
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crysef 3 yıl
bakalım ses kartında nasıl bi performans verecek powercolor
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