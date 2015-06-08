Computex 2015 : PowerColor ses kartı pazarına giriyor

Geçen hafta sonra eren Computex 2015 fuarında pek çok ilke şahit olduk. İlk kez ağ ekipmanları pazarına dahil olan ASRock ve Synology'den sonra grafik kartları ile tanıdığımız PowerColor ilk kez ses kartı pazarına adım atıyor.





Üst seviye Devil serisi içerisinde yer alan PowerColor Devil HDX PCI Express ses kartı modeli genelde ses tutkunlarına özelde ise üst seviye oyun tutkunlarına hitap edecek.





124desibel ses seviyesine ulaşabilen kartta Cmedia CM8888 ses işlemcisi, Wolfson WM8741 dijital-analog dönüştürücü ve TI LM4562 OP-AMP güçlendiricisi yer alıyor. Kristal berraklığında Hi-Fi ses vaad eden kartın üzeri arka plan sesleri azaltmak adına elektromanyetik çakışma kalkanı ile kaplanmış. Kartın ses işlemcisi 24bit/192Khz desteği sunuyor.





Kartın dikkat çeken tarafı bir de yavru karta sahip olması. Bu yavru kart asıl karta bağlanıyor ve genişleme seçeneklerini artırıyor. Asıl kartta 6.3mm güçlendiricili çıkış, 1 optik çıkış, 2 koaksiyel çıkış, 2 RCA çıkışı, HD ses çıkışı yer alırken yavru kartta 4 adet 3.5mm analog çıkış ve 1 adet 3.5mm mikrofon girişi yer alıyor. Yavru kart ile kullanıcılar 7.1 kanal ses elde edebiliyor.





Kartın yazılım tarafında ise Xear surround ses, 3D ses ve Karaoke modları, FlexBass, ASIO 2.2 sürücüsü ile düşük gecikme süreleri sunuluyor. Kart önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/peripherals/83741-powercolor-launches-devil-hdx-pci-express-sound-card/