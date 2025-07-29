Eyes of Wakanda dizisi Disney Plus’ta erişime açılıyor

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Tam Boyutta Gör 2021 yılında duyurulan Wakanda odaklı Marvel dizisi yıllar sonra ekranlara geliyor. Eyes of Wakanda adını alan dizi farklı animasyon formatı ve hikâye örgüsü ile Wakanda evreninin bilinmeyen yönlerini izleyiciye aktaracak.

Eyes of Wakanda ne anlatıyor

Baş yapımcılığını ve yaratıcı liderliğini Ryan Coogler’ın üstlendiği dizi Wakanda'nın bilinmeyen tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. Dizide Hatut Zaraze denilen Wakanda savaşçılarının dünyaya yayılan tehlikeli vibranyum eserlerini bulmak ve korumak için verdiği mücadeleler anlatılıyor.

Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu 4 yıl önce eklendi

Her bölüm, farklı zaman dilimlerine ve coğrafyalara uzanarak Black Panther evrenini daha önce görülmemiş açılardan derinleştiriyor. Bu sayede T’Challa, Shuri gibi karakterlerin ötesinde bir evren tasviri mümkün hale geliyor.

What If…? tarzından hatırladığımız animasyon formatına sahip olan bu yeni yapım orijinal Black Panther filmlerinde olduğu gibi Wakanda’nın kültürel dokusunu korumaya özen gösteriyor. Ekip projede Wakanda’nın tarihsel geçmişini zenginleştirmek için Afrika mitolojilerinden ve tarihi figürlerden ilham almış. Eyes of Wakanda dizisi ilk dört bölümü ile 1 Ağustos tarihinde Disney+ platformunda





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