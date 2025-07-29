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    PlayStation arcade kontrolcüsünün adı FlexStrike oldu

    PlayStation 5 konsolu için önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Sony FlexStrike arcade kontrolcüsü, gecikmesiz bağlantı ve kablolu bağlantı seçeneği ile geliyor.

    Sony FlexStrike Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından geçtiğimiz ay duyurusu yapılan PlayStation arcade kontrolcüsü ile ilgili bu hafta yeni bir güncelleme geldi. Sony yayınladığı yeni bir video ile kontrolcünün resmi adını ve fonksiyonlarını duyurdu. 

    Sony FlexStrike neler sunuyor?

    Sony FlexStrike arcade kontrolcüsü USB Tip-A adaptörü ile kablosuz olarak ya da USB Tip-C üzerinden kablolu olarak kullanılabiliyor. Kablosuz tarafta PlayStation Link teknolojisi ile gecikmesiz bir aktarım sunuluyor. 

    PS5 ve PC için geliştirilen kontrolcü PS5 ile kullanılırken aynı zamanda DualSense kontrolcü de bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede menüler arasında daha kolay bir gezinti sağlanıyor. EVO 2025 fuarında sadece görsel olarak sergilenecek olan Sony FlexStrike kontrolcüsü 2026 yılında satışa sunulacak. 

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