Cooler Master, Centurion 5 II modelini satışa sunuyor

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Önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master, Centurion 5 II isimli yeni kasa modelini satışa sunuyor. İlk defa Ocak ayında tanıtılan müd-tower formundaki kasa, tamamı Siyah veya Siyah/Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. 202 x 440 x 485 mm boyutlarında olan ve üzerinde dört adet 5.25-inç slotu bulunan Centurion 5 II modelinin giriş çıkış panelinde, USB 2.0, eSATA, ses ve FireWire portlarına yer verildiğini görüyoruz. Depolama sürücüleri için beş adet 3.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasa, beraberinde gelen adaptör yardımı ile iki adet 2.5-inç veya 1.8-inç boyutundaki daha çok dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan depolama sürücülerinin kullanımına da olanak tanıyor.

Centurion II'de, kasa içi soğutma performansı adına iki adet fan kullanılıyor. Ön kıısma, 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 19 dbA gürültü yaratan Mavi LED'li 140mm fan konumlandırılırken, arka kısımda ise 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 17 dbA gürültü yaratan 120mm fan yer alıyor. Cooler Master, Centurion 5 II modelini 59.90 Avro seviyesindeki, tavsiye edilen Avrupa satış fiyatıyla kullanıma sunuyor.

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