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Cooler Master, Centurion 5 II modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master, Centurion 5 II modelini satışa sunuyor
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Önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master, Centurion 5 II isimli yeni kasa modelini satışa sunuyor. İlk defa Ocak ayında tanıtılan müd-tower formundaki kasa, tamamı Siyah veya Siyah/Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. 202 x 440 x 485 mm boyutlarında olan ve üzerinde dört adet 5.25-inç slotu bulunan Centurion 5 II modelinin giriş çıkış panelinde, USB 2.0, eSATA, ses ve FireWire portlarına yer verildiğini görüyoruz. Depolama sürücüleri için beş adet 3.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasa, beraberinde gelen adaptör yardımı ile iki adet 2.5-inç veya 1.8-inç boyutundaki daha çok dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan depolama sürücülerinin kullanımına da olanak tanıyor.

Centurion II'de, kasa içi soğutma performansı adına iki adet fan kullanılıyor. Ön kıısma, 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 19 dbA gürültü yaratan Mavi LED'li 140mm fan konumlandırılırken, arka kısımda ise 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 17 dbA gürültü yaratan 120mm fan yer alıyor. Cooler Master, Centurion 5 II modelini 59.90 Avro seviyesindeki, tavsiye edilen Avrupa satış fiyatıyla kullanıma sunuyor.

Cooler Master, Centurion 5 II modelini satışa sunuyor
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Cooler Master, Centurion 5 II modelini satışa sunuyor
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Batuist 9 yıl
fiyatına göre fena değil.. ucuza cooler master kaliesi !!
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RapscallioN 9 yıl
Cooling System Front: 140 x 25 mm Blue LED on /off fan x 1 / 1200 RPM / 19 dBA
Rear: 120 mm fan x 1 / 1200 RPM / 17 dBA
Top: 120 / 140 mm fan x 1 (optional)
Side: 120 / 140 mm fan x 2 (optional)

Yukarıyada fan takılabilmesi gayet güzel olmuş


Bu arada pencereli modeli de var
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hsnUSTA 9 yıl
Türkiye de nerdeyse 2 katı fiyatla satılır :S
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Father Torque 9 yıl
Sanırım ocak ayıydı bu modelin ilk haberini okuduğum. Kaç ay geçti adamlar daha yeni piyasaya sürüyor.
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cengiz_vga 9 yıl
power yerının altta olması değişiklik katmış kasaya.ama ön görünüm eski kasada bence daha güzeldi.ve hdd yuvaları eskiye nazaran daha kullanışlı olmuş.ekran kartı takmak yönünden.başarılı çalışma
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Master_Evil 9 yıl
tuşlar iyi durmuyor bence, şerit tamamlanabilirdi
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