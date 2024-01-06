Cooler Master 27 inçlik Mini-LED oyuncu monitörünü tanıttı

Mini-LED teknolojisinden güç alan Cooler Master Tempest G2711 tanıtıldı
Üç farklı monitör serisine sahip olan Cooler Master, Tempest ailesinin yeni üyesini tanıttı. Tempest GP2711, 1440p çözünürlüğüne ve 165Hz yenileme hızına sahip. Mini-LED teknolojisinden güç alan 27 inçlik monitör, VA panel kullanıyor. Ekranın MPRT gecikmesi ise 1ms olarak verilmiş. 576 yerel karartma bölgesi sunan panel, Adobe RGB renk aralığını %93,5 oranında, DCI-P3 aralığını ise %95 oranında kapsıyor. Cihaz; SDR içeriklerde 3000:1 kontrast, HDR içeriklerde ise 3,000,000:1 kontrast değeri sunabiliyor.
Tempest GP2711, üst seviye özelliklerine rağmen fansız bir soğutma sistemi kullanıyor. Cooler Master, bu monitör için yeni bir ısı dağıtma sistemi tasarlamış, bu sayede monitör, soğumak için ses çıkarmıyor ve ek enerji kullanmıyor. Mavi ışık filtresi, fabrika çıkışlı kalibrasyon gibi ek özelliklere sahip cihazın fiyatı 449$ olarak belirlenmiş ve önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.