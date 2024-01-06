Cooler Master 27 inçlik Mini-LED oyuncu monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Oyunculara yönelik ürettiği bilgisayar bileşenleri ve aksesuarları ile bilinen Cooler Master, geçtiğimiz yıllarda oyunculara yönelik monitör üretimine de başlamıştı. Bu pazarda birçok ürün piyasaya süren firma, Tempest ailesine ekleyeceği yeni bir oyuncu monitörünü tanıttı.

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Mini-LED teknolojisinden güç alan Cooler Master Tempest G2711 tanıtıldı

Üç farklı monitör serisine sahip olan Cooler Master, Tempest ailesinin yeni üyesini tanıttı. Tempest GP2711, 1440p çözünürlüğüne ve 165Hz yenileme hızına sahip. Mini-LED teknolojisinden güç alan 27 inçlik monitör, VA panel kullanıyor. Ekranın MPRT gecikmesi ise 1ms olarak verilmiş. 576 yerel karartma bölgesi sunan panel, Adobe RGB renk aralığını %93,5 oranında, DCI-P3 aralığını ise %95 oranında kapsıyor. Cihaz; SDR içeriklerde 3000:1 kontrast, HDR içeriklerde ise 3,000,000:1 kontrast değeri sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Paneli ile dikkat çekici bir ürün olan G2711'nin, bağlantı seçenekleri de oldukça kapsamlı görünüyor. Ürün; 1 adet DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.0 ve 15W güç sağlayabilen USB Type-C bağlantısına sahip. Ayrıca cihazda çift USB 3.0 ve bir adet USB-B bağlantısına yer verilmiş.

Tempest GP2711, üst seviye özelliklerine rağmen fansız bir soğutma sistemi kullanıyor. Cooler Master, bu monitör için yeni bir ısı dağıtma sistemi tasarlamış, bu sayede monitör, soğumak için ses çıkarmıyor ve ek enerji kullanmıyor. Mavi ışık filtresi, fabrika çıkışlı kalibrasyon gibi ek özelliklere sahip cihazın fiyatı 449$ olarak belirlenmiş ve önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.



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Cooler Master Tempest G2711 monitörünü duyurdu