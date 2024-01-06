Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cooler Master 27 inçlik Mini-LED oyuncu monitörünü tanıttı

    Oyunculara yönelik aksesuarları ile bilinen Cooler Master, yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Tempest G2711, mini-LED teknolojisi ve yüksek yenileme hızı ile oyuncuların dikkatini çekecek.
    Cooler Master Tempest G2711 monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Oyunculara yönelik ürettiği bilgisayar bileşenleri ve aksesuarları ile bilinen Cooler Master, geçtiğimiz yıllarda oyunculara yönelik monitör üretimine de başlamıştı. Bu pazarda birçok ürün piyasaya süren firma, Tempest ailesine ekleyeceği yeni bir oyuncu monitörünü tanıttı.

    Mini-LED teknolojisinden güç alan Cooler Master Tempest G2711 tanıtıldı

    Üç farklı monitör serisine sahip olan Cooler Master, Tempest ailesinin yeni üyesini tanıttı. Tempest GP2711, 1440p çözünürlüğüne ve 165Hz yenileme hızına sahip. Mini-LED teknolojisinden güç alan 27 inçlik monitör, VA panel kullanıyor. Ekranın MPRT gecikmesi ise 1ms olarak verilmiş. 576 yerel karartma bölgesi sunan panel, Adobe RGB renk aralığını %93,5 oranında, DCI-P3 aralığını ise %95 oranında kapsıyor. Cihaz; SDR içeriklerde 3000:1 kontrast, HDR içeriklerde ise 3,000,000:1 kontrast değeri sunabiliyor.

    Cooler Master Tempest G2711 monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Paneli ile dikkat çekici bir ürün olan G2711'nin, bağlantı seçenekleri de oldukça kapsamlı görünüyor. Ürün; 1 adet DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.0 ve 15W güç sağlayabilen USB Type-C bağlantısına sahip. Ayrıca cihazda çift USB 3.0 ve bir adet USB-B bağlantısına yer verilmiş.

    Tempest GP2711, üst seviye özelliklerine rağmen fansız bir soğutma sistemi kullanıyor. Cooler Master, bu monitör için yeni bir ısı dağıtma sistemi tasarlamış, bu sayede monitör, soğumak için ses çıkarmıyor ve ek enerji kullanmıyor. Mavi ışık filtresi, fabrika çıkışlı kalibrasyon gibi ek özelliklere sahip cihazın fiyatı 449$ olarak belirlenmiş ve önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pronet çalışan yorumları uydudan tv ye kablosuz görüntü aktarma ariston kombi termostat bağlantısı istanbul"da sevgiliyle gidilecek sessiz sakin yerler ankara temelli arsa yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12VF-405XTR
    MSI THIN GF63 12VF-405XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız