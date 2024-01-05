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    Dünyanın ilk 1100W fansız, tamamen sessiz PSU'su tanıtıldı

    Cooler Master, X Silent Edge güç kaynağı serisini tanıttı. Gelişmiş ısı borusu teknolojisine sahip yeni PSU serisi, fansız, sessiz tasarımla üst düzey performans sunmayı amaçlıyor.
    Cooler Master X Silent Edge fansız güç kaynağı 1100w Tam Boyutta Gör
    Cooler Master X Silent Edge serisi, resmî olarak tanıtıldı. Yeni PSU serisi, tam sessizliği sağlamak için fansız tasarımı benimsiyor. Cooler Master, pasif soğutma tasarımının performansı etkilemediğini iddia ediyor.

    Cooler Master, X Silent Edge serisinin optimum termal performansı sağlayan, donanımların da ömrünü uzatan gelişmiş ısı borusu teknolojisini kullandığını söylüyor.

    Yeni güç kaynağı ünitesinde yüksek kalitede parçalar kullanılmış. Cooler Master’a göre, PSU, daha iyi güvenilirlik ve performans sunan Infineon IC çipleriyle üretilmiş. Kararlılığı artırmak için de yük ve sıcaklığa ilişkin gerçek zaman bilgi veren dijital izleme özelliği mevcut. Cooler Master, bu izleme aracını MasterCTRL Software olarak adlandırıyor. Bu yazılım, kullanıcıların PSU ayarlarını doğrudan masaüstünden yapmalarına olanak tanıyor. Verimlilik açısından, Cooler Master X Silent Edge serisinde aktif köprü doğrultucu bulunuyor. Üreticiye göre bu, verimliliğin ve performansın artmasına yardımcı oluyor.

    Cooler Master X Silent Edge serisi, 1100w ve 850w seçeneğiyle geliyor. Cooler Master’a göre PC oyuncuları, içerik üreticiler ve teknoloji tutkunları için en iyi güç kaynaklarından biri. Güç kaynaklarının fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

    Cooler Master X Silent Edge PSU özellikleri

    • Fansız tasarım
    • Gelişmiş ısı borusu teknolojisi
    • Dijital takip
    • Yüksek kalitede bileşenler
    • MasterCTRL yazılımı ile kontrol
    • Enerji verimliliği

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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