Tam Boyutta Gör Cooler Master X Silent Edge serisi, resmî olarak tanıtıldı. Yeni PSU serisi, tam sessizliği sağlamak için fansız tasarımı benimsiyor. Cooler Master, pasif soğutma tasarımının performansı etkilemediğini iddia ediyor.

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Cooler Master, X Silent Edge serisinin optimum termal performansı sağlayan, donanımların da ömrünü uzatan gelişmiş ısı borusu teknolojisini kullandığını söylüyor.

Yeni güç kaynağı ünitesinde yüksek kalitede parçalar kullanılmış. Cooler Master’a göre, PSU, daha iyi güvenilirlik ve performans sunan Infineon IC çipleriyle üretilmiş. Kararlılığı artırmak için de yük ve sıcaklığa ilişkin gerçek zaman bilgi veren dijital izleme özelliği mevcut. Cooler Master, bu izleme aracını MasterCTRL Software olarak adlandırıyor. Bu yazılım, kullanıcıların PSU ayarlarını doğrudan masaüstünden yapmalarına olanak tanıyor. Verimlilik açısından, Cooler Master X Silent Edge serisinde aktif köprü doğrultucu bulunuyor. Üreticiye göre bu, verimliliğin ve performansın artmasına yardımcı oluyor.

Cooler Master X Silent Edge serisi, 1100w ve 850w seçeneğiyle geliyor. Cooler Master’a göre PC oyuncuları, içerik üreticiler ve teknoloji tutkunları için en iyi güç kaynaklarından biri. Güç kaynaklarının fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Cooler Master X Silent Edge PSU özellikleri

Fansız tasarım

Gelişmiş ısı borusu teknolojisi

Dijital takip

Yüksek kalitede bileşenler

MasterCTRL yazılımı ile kontrol

Enerji verimliliği

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Dünyanın ilk 1100W fansız, tamamen sessiz PSU'su tanıtıldı