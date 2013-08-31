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Cooler Master dünyanın ilk istiflenebilir kasa modelini tanıttı: HAF Stacker

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
51
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master dünyanın ilk istiflenebilir kasa modelini tanıttı: HAF Stacker
Cooler Master efsanevi kasa modeli Stacker'ı yeni bir boyuta taşıyor. Seattle'da gerçekleştirilen PAX Prime 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı HAF Stackler isimli yeni kasa modeli ile Cooler Master, dünyanın ilk istiflenebilir bilgisayar kasasını hayata geçiriyor. 
Midtower, minitower ve full tower gibi kasa tiplerine HAF Stacker modeli ile modtower terimini de ekleyen Cooler Master, bağımsız olarak kullanılabilen üç farklı kasa modelinin dilendiğinde tek bir kasa olarak kullanılabilmesine olanak tanıyor. Yüksek modülerlik sunan bu sistem çerçevesinde, güç kaynağı ön kısımda konumlandırılan HAF Stacker 915F kasası, güç kaynağı arka kısma yerleştirilen HAF Stacker 915R ve HAF Stacker 925 birlikte kullanılabiliyor.
Kullanıcıların tercihlerine göre ayrı ayrı ya da bir arada satın alabileceği kasalardan  915F ve 915R modelleri 70'er dolar, 925 ve 915 modellerinden oluşan HAF Stacker 935 ise 170 dolar sevi,yesinden satın alınabilecek. Cooler Master tarafından patenti de alınan konfigüre edilebilir kasa anlayışının ilk ürünleri olan yeni modeller, son çeyrekte satışa sunulacaklar.

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rewolwer_ 6 yıl en beğenilen
iki tanesini üst üste koyup depreme dayanıksız olan binayı destekleyebilirsiniz
5 Yanıt Yanıtla +26
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DH | equ* 6 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Bunlardan adımızı yazabiliyor muyuz?

2 Tane alıp SLI bile yapabilirsin
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2 Avatar Avatar
-gg- 5 yıl
İlk bilgisayar oda büyüklüğündeydi. Yeni nesill kasalarda o yöne gidiyor heralde
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Bradley Cooper 5 yıl
kasalarla server dolabı yapabilirsiniz diyor
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WoXeD 6 yıl
2003-2007 yıllarında casemod ile uğraşan insanların büyük firmalarda işe başlamasının bi sonucudur bilinmez ama o yıllarda yapılan hertürlü modifiyenin yeni bi ürün olarak çıktığını görmek güzel.
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DeVil_BoZZo 6 yıl
Barbone sistem olarak kullanılabiliyor ise süper birşey.
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SAITAMA 6 yıl
2 oda 1 salon ev gibi mübarek.
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netstat 6 yıl
sunucu kurulur bunlarla. maşallah
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salvatore_volkan 6 yıl
o kadar gereksız bır modelkı anlatamam. hf x 942 ım ıle mutlu mesutum.
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evohan 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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magicool 6 yıl
oküçük olanlara anakart takılabiliyorsa güzelmiş
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VoLVoXxX99 6 yıl
Haberden okuduktan sonra kesin yorumlarda gülecek şeyler vardır diye düşündüm, yanılmadim :)
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JrMaster 6 yıl
Sıvı Soğutmacılara gün doğdu vallahi :)
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-erna- 6 yıl
coolermaster ın ismine yakışır bir kasa olmuş denebilir
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bellair 6 yıl
kullanmadığınız ekran kartlarınızı alt bölmede saklayabilirsiniz
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DH Misafiri 6 yıl
Kusura bakmayın. Büyük sevenlere özel Kasa.
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oray 6 yıl
inanilmaz ya, gelsin hemen alicam! cooler master'in kasalari cidden cok iyi oluyor...
daha yeni coolermaster mini atx kasa aldim, bunu da artip satarim napalim...
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