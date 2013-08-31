Cooler Master dünyanın ilk istiflenebilir kasa modelini tanıttı: HAF Stacker

Cooler Master efsanevi kasa modeli Stacker'ı yeni bir boyuta taşıyor. Seattle'da gerçekleştirilen PAX Prime 2013 etkinliğinde görücüye çıkardığı HAF Stackler isimli yeni kasa modeli ile Cooler Master, dünyanın ilk istiflenebilir bilgisayar kasasını hayata geçiriyor.

Midtower, minitower ve full tower gibi kasa tiplerine HAF Stacker modeli ile modtower terimini de ekleyen Cooler Master, bağımsız olarak kullanılabilen üç farklı kasa modelinin dilendiğinde tek bir kasa olarak kullanılabilmesine olanak tanıyor. Yüksek modülerlik sunan bu sistem çerçevesinde, güç kaynağı ön kısımda konumlandırılan HAF Stacker 915F kasası, güç kaynağı arka kısma yerleştirilen HAF Stacker 915R ve HAF Stacker 925 birlikte kullanılabiliyor.

Kullanıcıların tercihlerine göre ayrı ayrı ya da bir arada satın alabileceği kasalardan 915F ve 915R modelleri 70'er dolar, 925 ve 915 modellerinden oluşan HAF Stacker 935 ise 170 dolar sevi,yesinden satın alınabilecek. Cooler Master tarafından patenti de alınan konfigüre edilebilir kasa anlayışının ilk ürünleri olan yeni modeller, son çeyrekte satışa sunulacaklar.