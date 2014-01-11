Alcatel, sekiz çekirdekli ilk akıllı telefonu One Touch Idol X+'ı tanıttı

Alcatel, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sekiz çekirdekli akıllı telefonu One Touch Idol X+'ın üzerindeki örtüleri tamamen kaldırdı. Alcatel'in ürün gamındaki sekiz çekirdekli ilk akıllı telefon ünvanını taşıyan One Touch Idol X+'ın başlıca teknik özelliklerine şimdi hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.



Fiziksel detaylarla başlamak gerekirse; 140.4 mm uzunluğunda, 69.1 mm genişliğinde, 7.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 125 gram ağırlığında dizayn edilen One Touch Idol X+, gücünü MediaTek'in 2 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli MT6592 mobil platformundan alıyor. Bu mobil platform 28 nm'lik HPM üretim süreci teknolojisiyle geliştirildiği gibi ARM'ın Cortex-A7 tasarımını temel alıyor. 16 GB'lık eMMC dahili depolama alanının (32 GB eMMC alternatifi var) ve 2 GB RAM'in eşlik ettiği akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.2 ''Jelly Bean'' sürümüyle çalışıyor.



Alcatel'in yeni akıllı telefonunda 5-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verdiğini görüyoruz. IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisini taşıyan dokunmatik kapasitif ekranda, çizilme ve darbelere karşı Dragontail cam panel tercih edilmiş. İstenmeyen parmak izlerinin önüne geçebilmek adına ise ekrana oleophobic kaplama uygulanmış.



Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS ve HSPA (21 Mbps) alt yapısı desteğini bünyesinde barındıran akıllı telefon ön yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki adet kameraya sahip. Her iki kamera da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Kutu içeriğinde JBL firmasının stereo kulaklığı bulunan akıllı telefon, 2.500 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Firmanın açıklamalarına göre batarya, 240 saate varan bekleme süresi, 12 saate varan konuşma süresi ve 36 saate varan müzik dinleme süresi sunuyor. Bataryanın şarj olması ise yaklaşık 2.5 saat sürüyor.



One Touch Idol X+, maviye çalan siyah ve beyaz renk alternatifleriyle şubat ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacak. Alcatel fiyat hakkında herhangi bir bilgi vermemiş olsa da akıllı telefonun Çin'de 329$'dan satıldığını not düşelim.



http://www.alcatelonetouch.com/global-en/products/smartphones/idol_xplus.html#.UtFjD7RbYt4