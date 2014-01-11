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Alcatel, sekiz çekirdekli ilk akıllı telefonu One Touch Idol X+'ı tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
28,4b
1
76
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Alcatel, sekiz çekirdekli ilk akıllı telefonu One Touch Idol X+'ı tanıttı
Alcatel, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sekiz çekirdekli akıllı telefonu One Touch Idol X+'ın üzerindeki örtüleri tamamen kaldırdı. Alcatel'in ürün gamındaki sekiz çekirdekli ilk akıllı telefon ünvanını taşıyan One Touch Idol X+'ın başlıca teknik özelliklerine şimdi hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.
Fiziksel detaylarla başlamak gerekirse; 140.4 mm uzunluğunda, 69.1 mm genişliğinde, 7.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 125 gram ağırlığında dizayn edilen One Touch Idol X+, gücünü MediaTek'in 2 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli MT6592 mobil platformundan alıyor. Bu mobil platform 28 nm'lik HPM üretim süreci teknolojisiyle geliştirildiği gibi ARM'ın Cortex-A7 tasarımını temel alıyor. 16 GB'lık eMMC dahili depolama alanının (32 GB eMMC alternatifi var) ve 2 GB RAM'in eşlik ettiği akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.2 ''Jelly Bean'' sürümüyle çalışıyor.
Alcatel'in yeni akıllı telefonunda 5-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verdiğini görüyoruz. IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisini taşıyan dokunmatik kapasitif ekranda, çizilme ve darbelere karşı Dragontail cam panel tercih edilmiş. İstenmeyen parmak izlerinin önüne geçebilmek adına ise ekrana oleophobic kaplama uygulanmış.
Wi-Fi,  Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS ve HSPA (21 Mbps) alt yapısı desteğini bünyesinde barındıran akıllı telefon ön yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki adet kameraya sahip. Her iki kamera da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Kutu içeriğinde JBL firmasının stereo kulaklığı bulunan akıllı telefon, 2.500 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Firmanın açıklamalarına göre batarya, 240 saate varan bekleme süresi, 12 saate varan konuşma süresi ve 36 saate varan müzik dinleme süresi sunuyor. Bataryanın şarj olması ise yaklaşık 2.5 saat sürüyor.
One Touch Idol X+, maviye çalan siyah ve beyaz renk alternatifleriyle şubat ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacak. Alcatel fiyat hakkında herhangi bir bilgi vermemiş olsa da akıllı telefonun Çin'de 329$'dan satıldığını not düşelim.

http://www.alcatelonetouch.com/global-en/products/smartphones/idol_xplus.html#.UtFjD7RbYt4 Yorum Yaz
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serafon 5 yıl en beğenilen
Çinlileri piyasayı ele geçirmesine az kaldı
3 Yanıt Yanıtla +23
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Türbülans Havayolları A.Ş 5 yıl
16 yaşında ki ergenler ne bilsinler alcatelin fransız markası olduğunu :)
1 Yanıt Yanıtla +11
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1OOOOOO 5 yıl
şu vakitten sonra yok 8 çekirdek yok 30 çekirdek yok 41 mp hiç bir işe yaramaz getirirsin 500-600 kağıda alır millet. Haa bataryayı 6000 mah mı koydun tamam sat 1000 liraya
şu vakitten sonra yok 8 çekirdek yok 30 çekirdek yok 41 mp hiç bir işe yaramaz getirirsin 500-600 kağıda alır millet. Haa bataryayı 6000 mah mı koydun tamam sa...
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DH Misafiri 3 yıl
çinliler her zaman yapar çünkü onlar icatla uğraşıyor ya biz hep birbirimizin ayağın nasıl kaydırırz diye uğraşıyoruz kanunları tanımıyoruz onlar her zaman ileri gider dua ederek mileti kandırmıyorlar onlarda kanun herkes için aynı bizde adamına göre onlardA CUMHURBAŞKANI KIRMIZI İŞİKTA DURUYOR BİZDE BİRİ CUMHURBAŞKANINI ELEŞTIRSE 1.5 SENE CEZA YATIYOR MALSEF
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THUGGER 4 yıl
Guzel
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DH Misafiri 4 yıl
DH Misafiri
merhaba bende de alcatel onetouch x+ çift hat modeli var daha yenı fakat çift hattı aynı anda nasıl kullanılıyor çözemedim bılgısı olanbılgı verırse sevınırım.buyuzden satmak zorunda kalacam.17 ay daha garantısı var almak ısteyene verebılırım no.5372510203 iletişim kurabılır İstanbul içi elde teslım edılır

kaça satıyorusun kardeşim
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DH Misafiri 4 yıl
Ben bi buçuk ay önce alcatel idol 2 aldim. Memnunum cok isinsa bile batarya tasarruf programlariyla kontrol edilebiliyo. Simdiye kadar bi sorun cikmadi cok sukur. Ama tabi ki en iyisi iphone :D
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DH Misafiri 4 yıl
ALCATEL BEŞ PARA ETMEZ ALDIM 3 AYDA 2 DEFA GARANTİYE GİTİ BATARYASINDA SORUN IZINIYOR VE KENDİ KENDİNE KAPANIP KAPANIP ACILIYOR
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba bende de alcatel onetouch x+ çift hat modeli var daha yenı fakat çift hattı aynı anda nasıl kullanılıyor çözemedim bılgısı olanbılgı verırse sevınırım.buyuzden satmak zorunda kalacam.17 ay daha garantısı var almak ısteyene verebılırım no.5372510203 iletişim kurabılır İstanbul içi elde teslım edılır
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DH Misafiri 4 yıl
Bu cihaz Android 4.4.2 güncellemesi almıştır. Alacak olanlara duyurulur.
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DH Misafiri 5 yıl
kardeşler bu telefon 8 çekirdeklimi ya bende alıcamda neyin nesidir
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DH Misafiri 5 yıl
Ben bir ay önce aldım turkcellden. Ama interneti kullanmaya baslar baslamaz asırı isınıyor. İkinci gun göturdum. Tamire gönderdıler. Üc hafta sonra tamirden geldi Ama. Sorun devam ediyor. O yuzden tavsiye etmiyorum. Geri götürecrm bakalım ne. Olacak. Tükrtici mahkemesine basvuracam.
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ironman 5 yıl
TurkceLL 1000 liradan İDOLX satıyor Şık ve 2 GB RAM olması güzeL
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mcebi001 5 yıl ironman
ironman

TurkceLL 1000 liradan İDOLX satıyor Şık ve 2 GB RAM olması güzeL

Evet ince şık bir cihaz fakat kullanıcı yorumu bulmak zor...
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