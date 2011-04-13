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Cooler Master yeni oyuncu kasası CM Storm Enforcer'ı kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
50,1b
1
32
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master oyuncular ve donanım tutkunları için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli CM Strom Enforcer'ı önümüzdeki ay içerisinde Avrupa'da satış sunacağını açıkladı. 229 x 484.5x 523.5 mm boyutlarında ve 8.9 Kg ağırlığındaki kasa, CM Storm serisinin diğer temsilcilerinden izler taşıyan dikkat çekici bir görünüme sahip. Yapısında çelik kullanılan ve tamamı siyah olan Enforcer, pencereli yan kapağa ve daha iyi soğutma performansı için petek tasarımlı ön panele sahip.

Micro ATX ve standart ATX boyutlarındaki anakartlar ile uyumlu olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde modern ekran kartlarının tamamına ev sahipliği yapabilirken, Cooler Master'ın açıkladığı teknik özellik verilerine göre, sabit disk kafesi çıkartıldığında ekran kartları için kullanılacak alan 390mm'ye kadar arttırılabiliyor.

Storm Guard sistemi ile özellikle Lan Party etkinlikleri için kasaya bağlı bileşenleri koruma altına alan Enforcer, dört adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Sürücüler için alet gerektirmeyen hızlı kuruluma da olanak tanıyan kasada, su soğutma sistemleri için hortum delikleri de bulunuyor. Kasa içi soğutma için ön kısımda 200mm çapında olan ve 1000 devir/dakika hızında görev yapan Kırmızı LED'li fana, arka kısımda ise 1200 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fana yer verilen CM Storm Enforcer'ın son kullanıcı satış fiyatı ise 89 Avro olarak açıklandı.


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damn2u 8 yıl en beğenilen
Orta segmente iyi bir ürün daha geliyor demek, fiyatlandırmaya göre seçimler daha kolay olacaktır.
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ibrahimdincer 8 yıl
Ne zaman gelecek artık Türkiye'e bu kasa kaç ay oldu çıkalı ya :S
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CadillacEscalade 8 yıl
bence haf 912 den daha iyi bir kasa.Tavandaki 20cm fanı beraberinde veriyorlar.Markası hakkında bilgim yok ama eğer megaflow ise fiyatları arasında fark kalmıyor.Ön kapak olayı güzel ve şeffaf panel de cabası.
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DH Misafiri 8 yıl
bence termalthek ve diger firmaların oyuncu kasası olarak cıkardıgı ürünlerin işini bitirecek gibi geliyor :) fakat avrupada 90 euro ise Türkiyede heralde bi 150- 200 euoro olur :)
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Rastamans 8 yıl
güzel ama psu alt tarafta olması pek hoşuma gitmdi
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Fract4l 8 yıl
HAF-912'ye kozmetik yapmislar sadece


youtube.com/...
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sonalp 8 yıl
Dark Knight 100 $, tartışmasız fiyat / performans lideri.
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Pcbuilder 8 yıl
kasa içi çok dar.
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helvetia 8 yıl
Kasanın 5.25lik kısımlarının kapaklı olması iyi değil. Ancak geri kalan tarafları iyiye benziyor.

sonalp

Dark Knight 100 $, tartışmasız fiyat / performans lideri.


Dark Knight güzel bir kasa, 4 tane topladım ve şunları çok rahat söyleyebilirim;
Knight'in metal aksamı oldukça kaliteli, kablo toplama vs her şeyiyle oldukça iyi. Plastik kalitesi ise vasat.
5.25 kapakları metal mesh değil, plastikten yapılmış. En üste DVD-RW taktığımda alttaki kapak ile arasında 2-3 mm gibi bir boşluk oluşuyor. Buda hiç hoş görünmüyor.
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Brumack 8 yıl
silverstone raven rv-02 mi yoksa bu mu? :D
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saintroyo 8 yıl
fena kasa değil ama pahalı bence.
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Colossal 8 yıl
bunu görünce cm storm scout aldığıma pişman oldum :(
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rozek 8 yıl
bence o saplı olanın tipi daha iyi ama onda da kablo toplama zayıf kalıyor galiba


Colossal

bunu görünce cm storm scout aldığıma pişman oldum :(



hocam bu kasa gelince pm atın belki anlaşırız, sizdeki kasayı alırım?

bence bu haf 912 den daha güzel ama ön taraf kapak olması hiç hoşuma gitmiyor;

bence haf 912 den artıları;
yanı kendinden camlı,
usb 3.0

saygılar
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knnkpln 8 yıl
Modülerlik açısında diğer coolermaster kasalarından farkı yok hatta iç dizayn nerdeyse haf912 ile aynı.Ön tarafa değişik bir dizayn yapmışlar hepsi bu.
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Varminaard 8 yıl
haf serisinin sacma tasarımından sonra aradıgımı buldum sanırım
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UzmaN345 8 yıl
Kasa tasarımı güzel fiyat güzel ama önde 200mm fanı kapatan o pilastikler olmasa daha iyidi ve kafesin delikleride çok büyük bu yuzden kasa çabuk tozlanıcaktır...
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Mckhan 8 yıl
90 avro bu tombul kasa için ideal
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peters 8 yıl
Güzel parça:)
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