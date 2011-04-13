Cooler Master yeni oyuncu kasası CM Storm Enforcer'ı kullanıma sunuyor

Cooler Master oyuncular ve donanım tutkunları için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli CM Strom Enforcer'ı önümüzdeki ay içerisinde Avrupa'da satış sunacağını açıkladı. 229 x 484.5x 523.5 mm boyutlarında ve 8.9 Kg ağırlığındaki kasa, CM Storm serisinin diğer temsilcilerinden izler taşıyan dikkat çekici bir görünüme sahip. Yapısında çelik kullanılan ve tamamı siyah olan Enforcer, pencereli yan kapağa ve daha iyi soğutma performansı için petek tasarımlı ön panele sahip.

Micro ATX ve standart ATX boyutlarındaki anakartlar ile uyumlu olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde modern ekran kartlarının tamamına ev sahipliği yapabilirken, Cooler Master'ın açıkladığı teknik özellik verilerine göre, sabit disk kafesi çıkartıldığında ekran kartları için kullanılacak alan 390mm'ye kadar arttırılabiliyor.

Storm Guard sistemi ile özellikle Lan Party etkinlikleri için kasaya bağlı bileşenleri koruma altına alan Enforcer, dört adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Sürücüler için alet gerektirmeyen hızlı kuruluma da olanak tanıyan kasada, su soğutma sistemleri için hortum delikleri de bulunuyor. Kasa içi soğutma için ön kısımda 200mm çapında olan ve 1000 devir/dakika hızında görev yapan Kırmızı LED'li fana, arka kısımda ise 1200 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fana yer verilen CM Storm Enforcer'ın son kullanıcı satış fiyatı ise 89 Avro olarak açıklandı.