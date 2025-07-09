Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, 9 Temmuz tarihinde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’yi tanıttı. Daha ince, daha kompakt ve daha güçlü donanımla gelen telefonlar aynı zamanda Galaxy AI yapay zeka özellikleriyle de donatılmış durumda. İşte Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları:

Samsung Galaxy Z Fold 7 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 256GB: 101.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 512GB: 107.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 7 16GB + 1TB: 117.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 256GB: 66.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 512GB: 74.999 TL

Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, tasarım noktasında önceki neslin bir adım daha ileriye taşıyor. Her iki telefon da Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Watch 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 24 dk. önce eklendi

Samsung, Türkiye’de ön siparişe özel Galaxy Z Fold 7’u sepette 101.999 TL’ye sunuyor. Ayrıca birlikte alacağınız şeffaf kılıfta yüzde 50 veya Galaxy Watch Ultra | Watch8 Classic'te yüzde 10 indirim sağlanıyor.

Hem Galaxy Z Flip 7 hem de Galaxy Z Fold 7 siparişlerinizde iki katı hafıza fırsatı da sunuluyor. Sipariş verilen ürünler ise 28 Temmuz tarihinde kargolanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: