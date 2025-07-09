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    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları açıklandı

    Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerini tanıttı. İşte Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları:

    Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 9 Temmuz tarihinde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’yi tanıttı. Daha ince, daha kompakt ve daha güçlü donanımla gelen telefonlar aynı zamanda Galaxy AI yapay zeka özellikleriyle de donatılmış durumda. İşte Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları:

    Samsung Galaxy Z Fold 7 Türkiye fiyatı

    • Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 256GB: 101.999 TL
    • Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 512GB: 107.999 TL
    • Samsung Galaxy Z Fold 7 16GB + 1TB: 117.999 TL

    Samsung Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatı

    Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, tasarım noktasında önceki neslin bir adım daha ileriye taşıyor. Her iki telefon da Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte geliyor.

    Samsung, Türkiye’de ön siparişe özel Galaxy Z Fold 7’u sepette 101.999 TL’ye sunuyor. Ayrıca birlikte alacağınız şeffaf kılıfta yüzde 50 veya Galaxy Watch Ultra | Watch8 Classic'te yüzde 10 indirim sağlanıyor.

    Hem Galaxy Z Flip 7 hem de Galaxy Z Fold 7 siparişlerinizde iki katı hafıza fırsatı da sunuluyor. Sipariş verilen ürünler ise 28 Temmuz tarihinde kargolanacak.

    Kaynakça https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-z-fold7/buy/ https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-z-flip7/buy/
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    S
    sonsabah 4 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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