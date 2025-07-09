Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları açıklandı

Samsung Galaxy Z Fold 7 Türkiye fiyatı
- Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 256GB: 101.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 512GB: 107.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold 7 16GB + 1TB: 117.999 TL
Samsung Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatı
- Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 256GB: 66.999 TL
- Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 512GB: 74.999 TL
Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, tasarım noktasında önceki neslin bir adım daha ileriye taşıyor. Her iki telefon da Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte geliyor.
Samsung, Türkiye’de ön siparişe özel Galaxy Z Fold 7’u sepette 101.999 TL’ye sunuyor. Ayrıca birlikte alacağınız şeffaf kılıfta yüzde 50 veya Galaxy Watch Ultra | Watch8 Classic'te yüzde 10 indirim sağlanıyor.
Hem Galaxy Z Flip 7 hem de Galaxy Z Fold 7 siparişlerinizde iki katı hafıza fırsatı da sunuluyor. Sipariş verilen ürünler ise 28 Temmuz tarihinde kargolanacak.Kaynakça https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-z-fold7/buy/ https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-z-flip7/buy/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre