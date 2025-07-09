Samsung Galaxy Z Flip 7 tanıtıldı: Daha ince, daha akıllı, daha cezbedici

Tasarımda estetik ve işlev bir arada 🌟
Galaxy Z Flip 7, katlandığında sadece 13.7 mm, açıldığında ise yalnızca 6.5 mm kalınlık sunuyor. Bu da onu cüzdana bile sığabilecek kadar taşınabilir hâle getiriyor. 188 gramlık hafif gövdesi, telefonu elde taşımayı oldukça konforlu kılıyor. Cihazın arka kapağındaki 4.1 inç’lik Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızıyla hem şık hem de işlevsel bir deneyim sunuyor.
Tam açıldığında karşınıza 6.9 inç’lik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran çıkıyor. Dynamic AMOLED 2X teknolojisiyle desteklenen bu ekran, 1-120 Hz adaptif yenileme hızı ile akıcılığı ve enerji verimliliğini aynı anda sağlıyor. Bu ekran aynı zamanda 2.600 nit parlaklık sunuyor. Üstelik ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Korumadan bahsetmişken IP48 sertifikası, toz ve sıçramalara karşı temel dayanıklılık sunarken, Enhanced Armor Aluminium ve Armor FlexHinge menteşe yapısı da genel dayanımı artırıyor.
Performans Exynos 2500’e emanet 💪
Exynos 2500 ile Galaxy Z Flip 7, önceki modele göre yüzde 9 daha hızlı CPU, yüzde 23 daha akıcı grafik performansı ve yüzde 22 daha hızlı yapay zeka deneyimi sunuyor.
Galaxy Z Fold 7’de Snapdragon 8 Elite for Galaxy yongası bulunuyordu. Bu modeldeki Exynos 2500, yine güçlü bir yonga olsa da Snapdragon varyantının biraz daha güçlü olduğunu söylemek gerek.
Kamera sistemi, AI destekli ProVisual Engine ile donatılmış durumda. Bu motor sayesinde cilt tonları ve dokular daha doğal işleniyor, renkler daha canlı görünüyor. Gece çekimlerinde de kontrast ve detaylar artırılıyor. Ayrıca AutoZoom özelliği, kadrajı otomatik olarak ayarlayarak her karede kusursuz çerçeveleme sağlıyor.
Yapay zeka yine Galaxy’nin merkezinde ✨
Natural Language Search, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, Note Assist ve Photo Assist gibi birçok yapay zeka aracı hem üretkenlik hem de iletişim açısından kullanıcıya destek sağlıyor. Ayrıca Enhanced Portrait Studio, Best Face ve Drawing Assist gibi yaratıcılığı destekleyen araçlar sayesinde, fotoğraf ve video düzenleme artık çok daha sezgisel.
Özellikle kapak ekranı sayesinde, eller serbest özçekimler artık çok daha kolay. Büyük FlexWindow ekranında önizleme yapılabiliyor, çekim öncesi filtreler uygulanabiliyor.
Galaxy Z Flip 7 için One UI 8 📱
Güvenlik tarafında ise Samsung, yeni Knox Vault sistemiyle kişisel verileri cihaz üzerinde şifreli bir alanda saklıyor. Knox Matrix ise Galaxy ekosistemi içindeki tüm cihazları birbirine bağlayan bir güven zinciri oluşturarak merkezi denetim sunuyor.
Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri 📜
- İkincil ekran: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit
- Ana ekran: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+
- İşlemci: Samsung Exynos 2500
- Depolama: 256 / 512 GB
- Bellek: 12 GB RAM
- Kamera: 50 MP ana kamera OIS, f/1.8 + 12 MP ultra geniş açı, f/2.2
- Selfie kamera: 10 MP, f/2.2
- Batarya: 4.300 mAh, 25W kablolu, kablosuz şarj destekli
- Boyut: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm (katlıyken) 75,2 x 166,7 x 6,5 mm (açıkken)
- Diğer: NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
- İşletim sistemi: Android 16, One UI 8
- Yapay zeka özellikleri: Gemini, Circle to Search, Live Translate, Note Assist, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist ve daha fazlası
Samsung Galaxy Z Flip 7 fiyatı ne kadar ❓
- Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 256GB: 66.999 TL
- Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 512GB: 74.999 TL
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normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre