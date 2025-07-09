Samsung Galaxy Z Flip 7 tanıtıldı: Daha ince, daha akıllı, daha cezbedici

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 resmen tanıtıldı. Samsung, Unpacked etkinliğinde ayrıca Galaxy Z Fold 7, Flip 7 FE ve Galaxy Watch 8 ürünlerini de tanıttı. Galaxy Z Flip 7, tasarımından yapay zeka yeteneklerine kadar her yönüyle dikkat çeken cihaz, özellikle kompakt form faktörü ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Flip 6’ya göre daha ince olan yeni model, günlük kullanımda taşınabilirlik ve şıklığı bir arada sunuyor. Peki Galaxy Z Flip 7 fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Z Flip 7 özellikleri ve fiyatı...

Tasarımda estetik ve işlev bir arada 🌟

Galaxy Z Flip 7, katlandığında sadece 13.7 mm, açıldığında ise yalnızca 6.5 mm kalınlık sunuyor. Bu da onu cüzdana bile sığabilecek kadar taşınabilir hâle getiriyor. 188 gramlık hafif gövdesi, telefonu elde taşımayı oldukça konforlu kılıyor. Cihazın arka kapağındaki 4.1 inç’lik Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızıyla hem şık hem de işlevsel bir deneyim sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Now Bar özelliği sayesinde kapak ekranından müziğe, bildirimlere ve özet bilgilere doğrudan erişim mümkün. Ayrıca Now Brief ile kişiselleştirilmiş günlük özetler, hava durumu ve enerji skorları kullanıcıya doğrudan iletiliyor.

Tam açıldığında karşınıza 6.9 inç’lik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran çıkıyor. Dynamic AMOLED 2X teknolojisiyle desteklenen bu ekran, 1-120 Hz adaptif yenileme hızı ile akıcılığı ve enerji verimliliğini aynı anda sağlıyor. Bu ekran aynı zamanda 2.600 nit parlaklık sunuyor. Üstelik ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Korumadan bahsetmişken IP48 sertifikası, toz ve sıçramalara karşı temel dayanıklılık sunarken, Enhanced Armor Aluminium ve Armor FlexHinge menteşe yapısı da genel dayanımı artırıyor.

Performans Exynos 2500’e emanet 💪

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni nesil işlemcisi Exynos 2500, Z Flip 7’nin kalbinde yer alıyor. Cihaz, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Batarya tarafında ise 4300 mAh kapasiteli çift hücreli sistem, cihazın kompakt yapısına rağmen tatmin edici bir pil ömrü sağlıyor. 25W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği ile donatılan Flip 7, 30 dakikada yüzde 50 şarja ulaşabiliyor.

Exynos 2500 ile Galaxy Z Flip 7, önceki modele göre yüzde 9 daha hızlı CPU, yüzde 23 daha akıcı grafik performansı ve yüzde 22 daha hızlı yapay zeka deneyimi sunuyor.

Galaxy Z Fold 7’de Snapdragon 8 Elite for Galaxy yongası bulunuyordu. Bu modeldeki Exynos 2500, yine güçlü bir yonga olsa da Snapdragon varyantının biraz daha güçlü olduğunu söylemek gerek.

Tam Boyutta Gör Flip 7'nin kamera sistemi ise tam olarak amiral gemisi sınıfında. 50 MP’lik ana kamera, F1.8 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğiyle net ve canlı kareler sunuyor. Geniş açılı çekimler için 12 MP ultra geniş açı lens, özçekimler içinse 10 MP ön kamera kullanılıyor. Samsung’un Dual Pixel teknolojisi, hızlı ve doğru odaklama sağlıyor.

Kamera sistemi, AI destekli ProVisual Engine ile donatılmış durumda. Bu motor sayesinde cilt tonları ve dokular daha doğal işleniyor, renkler daha canlı görünüyor. Gece çekimlerinde de kontrast ve detaylar artırılıyor. Ayrıca AutoZoom özelliği, kadrajı otomatik olarak ayarlayarak her karede kusursuz çerçeveleme sağlıyor.

Yapay zeka yine Galaxy’nin merkezinde ✨

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 7, Samsung’un yeni nesil Gemini destekli yapay zeka özellikleriyle geliyor. Now Brief adındaki yapay zeka desteğiyle özetler sunan özellik kapak ekranında kullanıcıya bilgileri verebiliyor.

Natural Language Search, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, Note Assist ve Photo Assist gibi birçok yapay zeka aracı hem üretkenlik hem de iletişim açısından kullanıcıya destek sağlıyor. Ayrıca Enhanced Portrait Studio, Best Face ve Drawing Assist gibi yaratıcılığı destekleyen araçlar sayesinde, fotoğraf ve video düzenleme artık çok daha sezgisel.

Özellikle kapak ekranı sayesinde, eller serbest özçekimler artık çok daha kolay. Büyük FlexWindow ekranında önizleme yapılabiliyor, çekim öncesi filtreler uygulanabiliyor.

Galaxy Z Flip 7 için One UI 8 📱

Tam Boyutta Gör Samsung’a göre Android 16 tabanlı One UI 8, Galaxy Z Flip 7 için özel olarak yeniden tasarlandı. Hem ana ekranda hem de kapak ekranında kişiselleştirme seçenekleri arttırıldı. Duvar kağıtları, hava durumu ve galeri widget'ları kullanıcı deneyimini daha sezgisel hâle getiriliyor.

Güvenlik tarafında ise Samsung, yeni Knox Vault sistemiyle kişisel verileri cihaz üzerinde şifreli bir alanda saklıyor. Knox Matrix ise Galaxy ekosistemi içindeki tüm cihazları birbirine bağlayan bir güven zinciri oluşturarak merkezi denetim sunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri 📜

İkincil ekran : 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit

: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit Ana ekran : 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+

: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+ İşlemci : Samsung Exynos 2500

: Samsung Exynos 2500 Depolama : 256 / 512 GB

: 256 / 512 GB Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Kamera : 50 MP ana kamera OIS, f/1.8 + 12 MP ultra geniş açı, f/2.2

: 50 MP ana kamera OIS, f/1.8 + 12 MP ultra geniş açı, f/2.2 Selfie kamera : 10 MP, f/2.2

: 10 MP, f/2.2 Batarya : 4.300 mAh, 25W kablolu, kablosuz şarj destekli

: 4.300 mAh, 25W kablolu, kablosuz şarj destekli Boyut : 75,2 x 85,5 x 13,7 mm (katlıyken) 75,2 x 166,7 x 6,5 mm (açıkken)

: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm (katlıyken) 75,2 x 166,7 x 6,5 mm (açıkken) Diğer : NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4

: NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 İşletim sistemi : Android 16, One UI 8

: Android 16, One UI 8 Yapay zeka özellikleri: Gemini, Circle to Search, Live Translate, Note Assist, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist ve daha fazlası

Samsung Galaxy Z Flip 7 fiyatı ne kadar ❓

Tam Boyutta Gör Blue Shadow (Gölge Mavisi), Jet-Black (Gece Siyahı), Coral Red (Mercan) ve online'a özel Mint Yeşili renk seçeneklerine sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 7 fiyatı 69.999 TL başlıyor. Bellek ve depolama kapasitesine göre Galaxy Z Flip 7 fiyatlandırması şu şekilde:

Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 256GB: 66.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 512GB: 74.999 TL

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Samsung Galaxy Z Flip 7 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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