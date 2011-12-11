Cooler Master yeni oyuncu kasası Cosmos II için geri sayıma başladı

Cooler Master donanım tutkunları için hazırladığı üst seviye kasa modeli Cosmos'un yeni versiyonu için artık son hazırlıklarını yapıyor. Hem tasarım özellikleri hem de geniş iç hacmi ile çıktığı dönemde yüksek satış başarısı elde eden Cosmos'un devam modelinde, temel tasarım anlayışının korunması bununla birlikte fonksiyonaliteye, kasa için soğutmaya ve ek özelliklere yönelik güncellemeler sunulması bekleniyor.

Cooler Master, Cosmos II'nin çıkış tarihi için geri sayıma da başladı. Şirketin yeni oyuncu kasasını üç hafta içerisinde, muhtemelen Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2012 ile aynı günlerde duyurması ve akabinde kullanıma sunması bekleniyor.