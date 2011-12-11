Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master yeni oyuncu kasası Cosmos II için geri sayıma başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
27,3b
1
31
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master donanım tutkunları için hazırladığı üst seviye kasa modeli Cosmos'un yeni versiyonu için artık son hazırlıklarını yapıyor. Hem tasarım özellikleri hem de geniş iç hacmi ile çıktığı dönemde yüksek satış başarısı elde eden Cosmos'un devam modelinde, temel tasarım anlayışının korunması bununla birlikte fonksiyonaliteye, kasa için soğutmaya ve ek özelliklere yönelik güncellemeler sunulması bekleniyor.
Cooler Master, Cosmos II'nin çıkış tarihi için geri sayıma da başladı. Şirketin yeni oyuncu kasasını üç hafta içerisinde, muhtemelen Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2012 ile aynı günlerde duyurması ve akabinde kullanıma sunması bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tri-Pod 7 yıl en beğenilen
Zevk renk dedikleri bu olsa gerek bende hayatımda Haf X kadar itici bir tasarım görmedim.
Basın şimdi eksileri.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZiveR 7 yıl
Stacker ve Cosmos'u kullanmış birisi olarak, Cosmos serisi Stacker ile karşılaştırılmayacak kadar kaliteli, işlevsel ve şık bir kasa. Fakat Cosmos'un şuanda piyasada bulunan kasalara göre tek dez avantajı kablo toplama olayının zor ve zahmetli olması. Eminim yeni versiyon ile bu sorunuda çözmüşlerdir. Cosmos 2'ye en kısa zamanda gecicem
Stacker ve Cosmos'u kullanmış birisi olarak, Cosmos serisi Stacker ile karşılaştırılmayacak kadar kaliteli, işlevsel ve şık bir kasa. Fakat Cosmos'un şuanda pi...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ahm-@ 7 yıl
Cosmos S modeli 450 - 480 TL arasında ise ülkemizde,bu yeni seri bence en azından 600 TL civarında olacaktır.Birde kendi fikrimi yazacak olursam,Cosmos serisi çıktığı ilk günden beri tasarım,malzeme ve fonksiyonellik açısından CM markasının tabiri caizse en lüks serisi olmuştur.Ben Haf ve Cosmos serisini şöyle bir benzetme ile birbirinden ayırıyorum,Haf serisinde sanki görsellikten çok performansa-hava dolaşımına önem verilmiş gibi.Örneğin drag arabaları gibi,performansta iyiler fakat estetik olarak pekte güzel oldukları söylenemez.Cosmos serisini ise Ferrariye benzetiyorum.Hem tasarımı hem de performansı olarak.İki seride de kaliteli malzemeler kullanılıyor fakat Cosmosta kullanılanlar estetik açıdan daha ön planda.Mesela buna örnek olarak dokunmatik güç butonu,led aydınlatmalı panel ilk aklıma gelenler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanylmzz 7 yıl
cosmos kullanan biri olarak .. işçilik ve malzeme kalitesi son derece güzel fakat havalandırma ve kablo toplama açısından kötü bir kasa.. umarım bu eksileri yeni serisinde düzeltmişlerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DnR 7 yıl
Raven'ına mı benzemiş bana mı öyle geldi?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 7 yıl
Eski kasam stakerdi yenisi silentico. Kasa önemli en az 3 sene ona bakıyorsun havalandırması iyise dadından yenmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
bANA GÖRE çOK PAHALI VE GEREKSİZ BİR ÜRÜN.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_emreyy_ 7 yıl
Durun daaa , daha yeni kasa aldık bide üstüne yenisi çıktı :) Fiyatı yüksek olmaz inş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
309.KDE 7 yıl alpa07
alpa07

bANA GÖRE çOK PAHALI VE GEREKSİZ BİR ÜRÜN.

İç donanıma göre gerekli veya gereksiz olabilir.Kasanın içini son teknoloji ile donatıp dışındakini gereksiz bırakırsak yakışmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CozgurY 7 yıl
vay be bizim cosmos s lerde eskiyecek yani artık ama ben bu kasadan çok memnunum tek sıkıntısı yukardada bi arkadaşın değindiği gibi kablo toplama alanının darlığı mesela ben arka kapaı zorla kapatıyorum epey bi baskı uygulayarak :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl
vallaha lian li'nin kasalarının hayranıyım, bunlar pek şık görünmüyor...


Edit : Aynı mesajı yanlışlıkla iki kere yazmışım, bir tanesi 2 kere eksilenmiş onu sildim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
309.KDE 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Tercihim bundan sonra cosmos 2 olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 7 yıl
yav yok şıkmış yok bilmemne arabamı,kıyafetmi yada ayakkabımı alıyosunuz ya atıcaksınız odanızın derinliklerinde kalacak masanın altında 500 wattlık spot ışıklarının altında oturma odasının ortasındamı kullancaksınız kasanızı vazomu bu yahu nedir bu şıklık merakı ? [>:][>:][>:]

kasalar sisteme toz bulaşmasın serin tutsun die alınır istediği kadar haf maf olsun dünyanın miss world case 2011 birincisi olsun serin tutamıyorsa sistemi biz oyuncular için en foktan kasadır arkadaş bugune kadar cosmos 1100 den daha serin bi kasaya rastlamadım toz geçirmezliğide cabası siz işlevine bakın ona buna bi metal parçasıyla hava atan liseli ergenlerden olmayın paranızın hakkını veren bir kasa alın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 7 yıl
bekleyenlerdenim...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmoor 7 yıl
forever HafX 942...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 7 yıl
efsane geri dönüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Merak ediyorum fiyatı ne olacak.Yine uçuk ama hakkını verecekse eyvallah.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 7 yıl
yeni kasam olabilir bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl
Şık ve minimalist bir kasa idi, ancak dar idi, COsmos S 2009 da arkadaşıma almıştık, 2 geniş olursa gerçekten iyi olur,
Bu arada HAF X ile nasıl karşılaştırabilirsiniz ki... tasarım anlamında tamamen elma armut... neyse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#Gakko_ 7 yıl
techpowerup.com/...

Bi Alex değil tabii :))
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27252 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, cooler master
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech M525 kablosuz fare video inceleme 7 yıl Call of Duty: MW3 Özel: Ekran kartı testleri, oyun motoru ve grafikler! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim