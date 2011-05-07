Cooler Master'ın yeni kasa modeli Silencio 550 ön-siparişe sunuldu

Komponent üreticisi Cooler Master'ın Silencio 550 isimli mid-tower formundaki yeni kasa modeli ön-siparişe sunuldu. 210 x 415 x 505 mm boyutlarında olan ve adından da anlaşılabileceği üzere "sessiz bilgisayar deneyimi" hedeflenerek hazırlanan yeni kasa, sade tasarlanan ancak şık görünen ön panele sahip.

Hem iç hem de dış tasarımında siyah rengin kullanıldığı kasa, üç adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve yedi adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Hotswap sürücü kurulumuna olanak tanıyan özel sabit disk (3.5-inç) istasyonuna sahip kasanın giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 portu ve SD kart okuyucusu bulunuyor.

Kasa içi soğutma için 800 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fanın kullanıldığı Silencio 550 74.50 Avro seviyesinden ön-siparişe sunulurken, resmi satışın önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağı belirtiliyor.