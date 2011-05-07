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Cooler Master'ın yeni kasa modeli Silencio 550 ön-siparişe sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
1
12
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Cooler Master'ın Silencio 550 isimli mid-tower formundaki yeni kasa modeli ön-siparişe sunuldu. 210 x 415 x 505 mm boyutlarında olan ve adından da anlaşılabileceği üzere "sessiz bilgisayar deneyimi" hedeflenerek hazırlanan yeni kasa, sade tasarlanan ancak şık görünen ön panele sahip.

Hem iç hem de dış tasarımında siyah rengin kullanıldığı kasa, üç adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve yedi adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Hotswap sürücü kurulumuna olanak tanıyan özel sabit disk (3.5-inç) istasyonuna sahip kasanın giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 portu ve SD kart okuyucusu bulunuyor.

Kasa içi soğutma için 800 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fanın kullanıldığı Silencio 550 74.50 Avro seviyesinden ön-siparişe sunulurken, resmi satışın önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağı belirtiliyor.


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kemal2238 7 yıl fx57
fx57



Komponent üreticisi Cooler Master'ın Silencio 550 isimli mid-tower formundaki yeni kasa modeli ön-siparişe sunuldu. 210 x 415 x 505 mm boyutlarında olan ve adından da anlaşılabileceği üzere "sessiz bilgisayar deneyimi" hedeflenerek hazırlanan yeni kasa, sade tasarlanan ancak şık görünen ön panele sahip.


Hem iç hem de dış tasarımında siyah rengin kullanıldığı kasa, üç adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve yedi adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Hotswap sürücü kurulumuna olanak tanıyan özel sabit disk (3.5-inç) istasyonuna sahip kasanın giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 portu ve SD kart okuyucusu bulunuyor.


Kasa içi soğutma için 800 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fanın kullanıldığı Silencio 550 74.50 Avro seviyesinden ön-siparişe sunulurken, resmi satışın önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağı belirtiliyor.



fx57 üstadım bişi sormak istiyorum. Kasaya corsair h100 sıvı soğutma takılabliyormu
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Mcslift 8 yıl
Cok şık duruyor..
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Ağır Metal 8 yıl
Kasa çok şık ve sade duruyor. Ayrıca sessizlik konusunda kullanılan ilave malzemeler de göz dolduruyor. Bu kasa Türkiye' ye gelecekse, toplayacağım bilgisayarın parçalarını bir kenarda bekletip kasanın gelmesini beklemeye değer gibi duruyor.

Kasanın Türkiye' ye gelip gelmeyeceğini / ne zaman geleceğini bilen var mı?
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Mcslift 8 yıl
Cok şık duruyor..
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ooppss 8 yıl
sessizlik amaçlı yapılmış çok fazla kasa yok olanlar da ülkemize gelmiyor..
ortalık her tarafı delik deşik ve her tarafına fan takılabilen kasalarla dolu..
sanki herkesin o kadar soğutmaya ihtiyacı varmış gibi..
aslında kullanıcıların %90 ı için bu tarz kasalar daha iyi seçim olur
inşallah bu ürün ülkemize gelir de piyasada çeşit olur..
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kımyasal 8 yıl
çok sade kalmıs ve sanırım on kısmı pıano siyah olmus cızılmeye cok musaıt gıbı gorunuyor.yınede ıyı bir kasa
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kımyasal 8 yıl
çok sade kalmıs ve sanırım on kısmı pıano siyah olmus cızılmeye cok musaıt gıbı gorunuyor.yınede ıyı bir kasa
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