Cooler Master'ın yeni kasa modeli Silencio 550 ön-siparişe sunuldu

Komponent üreticisi Cooler Master'ın Silencio 550 isimli mid-tower formundaki yeni kasa modeli ön-siparişe sunuldu. 210 x 415 x 505 mm boyutlarında olan ve adından da anlaşılabileceği üzere "sessiz bilgisayar deneyimi" hedeflenerek hazırlanan yeni kasa, sade tasarlanan ancak şık görünen ön panele sahip.
Hem iç hem de dış tasarımında siyah rengin kullanıldığı kasa, üç adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve yedi adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Hotswap sürücü kurulumuna olanak tanıyan özel sabit disk (3.5-inç) istasyonuna sahip kasanın giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 portu ve SD kart okuyucusu bulunuyor.
Kasa içi soğutma için 800 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fanın kullanıldığı Silencio 550 74.50 Avro seviyesinden ön-siparişe sunulurken, resmi satışın önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağı belirtiliyor.
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fx57 üstadım bişi sormak istiyorum. Kasaya corsair h100 sıvı soğutma takılabliyormu
Kasanın Türkiye' ye gelip gelmeyeceğini / ne zaman geleceğini bilen var mı?
ortalık her tarafı delik deşik ve her tarafına fan takılabilen kasalarla dolu..
sanki herkesin o kadar soğutmaya ihtiyacı varmış gibi..
aslında kullanıcıların %90 ı için bu tarz kasalar daha iyi seçim olur
inşallah bu ürün ülkemize gelir de piyasada çeşit olur..