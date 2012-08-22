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Cooler Master'ın yeni oyuncu kasası Storm Scout II göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
12
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'ın yeni oyuncu kasası Storm Scout II göründü
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Ülkemizde çok popüler olmasa da Lan Party organizasyonları yurt dışında oldukça popüler. Pek çok oyun tutkunu, kendi bilgisayarını yanına alarak bu turnuvalara katılır ve bazen sabahlara kadar süren yoğun bir mücadelenin içerisine girer. Kimi zaman sadece bir araya gelmek ve oyun zevkini beraber yaşamak için yapılan bu etkinlikler kimi zaman da büyük donanım firmalarının desteklediği, bol ödüllü kıran kırana bir mücadele alanına dönüşür.
Giderek yaygınlaşan Lan Party organizasyonları, donanım firmalarının ilgi alanına da genişletmiş durumda. Pek çok üretici bu tür etkinliklere özel donanımlar hazırlamaya başlamış durumda. Konunun uzmanlarından biri de olan Cooler Master da çeşitli komponentlerle bu alandaki varlığını dürdürmekte. Ağırlıklıklı olarak kasalarıyla meşhur olan firma, turnuva bağımlısı oyuncular için geliştirdiği Storm Scout II bilgisayar kasasına ait ilk görüntüleri yayınladı.
Temel olarak serinin önceki modelleri ile aynı tasarım özelliklerine sahip olan kasa, Çelik kullanılan gövdesi ile yüksek mukavemet ve taşıma esnasında bilgisayar bileşenleri için daha fazla güvenlik sağlamakta. Elle rahatça taşınabilecek şekilde dizayn edilen kasa, ATX mid-tower formunda olup, iç hacim yeni nesil ekran kartlarıyla uyumlu olacak şekilde planlanmış. Merak edenler için Storm Scout II'nin, GeForce GTX 690 ve Radeon HD 7990'a ev sahipliği yapabildiğini yani en hızlı ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabileceğini not düşelim.
Pencereli yan kapağa sahip olan ve bu açıdan modifiye tutkunlarına göz kırpan kasa, ortaya çıkan görüntülerden anlaşılabileceği üzere su soğutma sistemleriyle kullanıma da hazır. Kontrol butonlarının üst kısma yerleştirildiği Storm Scout II'de pek çok oyuncu kasasında gördüğümüz üzere daha iyi kablo yönetimi için güç kaynağı alt kısma konumlandırılmış. Eylül sonunda lanse edilecek Storm Scout II'nin satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
Cooler Master'ın yeni oyuncu kasası Storm Scout II göründü
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Cooler Master'ın yeni oyuncu kasası Storm Scout II göründü
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acbold 7 yıl en beğenilen
3-4 resimle yeni kasa tanıtımı.Resimlerin hiçbirinde kasa gözükmüyor. bi yaşıma daha girdim
Yanıtla +29
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ultraslan_ceyhun 7 yıl
Muhteşem bir kasa bu resimlerle kesin alınır başka resim yüklemenize gerek yok=)
Yanıtla +5
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JoeyBane 7 yıl
Arkadaki su soğutma deliklerini görmesem aynı çamaşır makinesi:P İçerik çok kısıtlı....
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zultaran 7 yıl
acbold
3-4 resimle yeni kasa tanıtımı.Resimlerin hiçbirinde kasa gözükmüyor. bi yaşıma daha girdim

kardeşim hiçbirşeyi beğenmiyorsunuz,burda böyle bir haber olmasaydı bugün belkide bu haberi okumayacaktın ve bu sende ve hayatında çok büyük bir eksiklik yaratacaktı :)
şimdi yapman gereken üreticinin sitesini açıp kasayı incelemek çok merak ediyorsan...çokmu zor
2 Yanıt Yanıtla
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acbold 7 yıl zultaran
zultaran

acbold

3-4 resimle yeni kasa tanıtımı.Resimlerin hiçbirinde kasa gözükmüyor. bi yaşıma daha girdim


kardeşim hiçbirşeyi beğenmiyorsunuz,burda böyle bir haber olmasaydı bugün belkide bu haberi okumayacaktın ve bu sende ve hayatında çok büyük bir eksiklik yaratacaktı :)
şimdi yapman gereken üreticinin sitesini açıp kasayı incelemek çok merak ediyorsan...çokmu zor

Benim söylediğim şey haberciliğe değil. Bunu cm sunuyorsa bu kadar resimle hata onların,dh sunuyorsa hata dh. Böyle bir içerik yoksunluğu olabilirmi.Düz yazı koysunlar üzerinede domates kasası koysunlar bari
1 Yanıt Yanıtla +3
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darknesss45 7 yıl zultaran
zultaran
acbold
3-4 resimle yeni kasa tanıtımı.Resimlerin hiçbirinde kasa gözükmüyor. bi yaşıma daha girdim

kardeşim hiçbirşeyi beğenmiyorsunuz,burda böyle bir haber olmasaydı bugün belkide bu haberi okumayacaktın ve bu sende ve hayatında çok büyük bir eksiklik yaratacaktı :)
şimdi yapman gereken üreticinin sitesini açıp kasayı incelemek çok merak ediyorsan...çokmu zor

knightin fake hesabı
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ultraslan_ceyhun 7 yıl
Muhteşem bir kasa bu resimlerle kesin alınır başka resim yüklemenize gerek yok=)
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met@lrock 7 yıl
Ne bu banka kasası mı ?
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acbold 7 yıl en beğenilen
3-4 resimle yeni kasa tanıtımı.Resimlerin hiçbirinde kasa gözükmüyor. bi yaşıma daha girdim
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