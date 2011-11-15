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Core i7 3960X Extreme Edition; En hızlı masaüstü işlemci video inceleme

7 yıl
248,6b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tarafından dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition inceleme konuğumuz. Sandy Bridge mimarisini temel alan 6 çekirdekli yapısı, yüksek bellek kapasitesi ve Turbo ile 4GHz sınırına dayanan yüksek çalışma frekansı ile dikkat çeken Core i7-3960X Extreme Edition'ı enine boyuna inceledik. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Core i7-3960 Extreme Edition incelemesi için bu videonun başlangıç olduğunu ve yakında çeşitli sürprizlerimiz olacağını da not düşelim ve sözü uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakalım.
 
 

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360derece 7 yıl en beğenilen
AMD çok geri kaldı
2 Yanıt Yanıtla +34
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sars 7 yıl
CodeMachine
o kadar zaman bu işlemciyi bekledim, sonra dayanamadım geçen hafta sistem kurdum işlemci piyasaya çıktı. bullshit...

sistemi kurmasan bunu alacaktın yani :)
CodeMachineo kadar zaman bu işlemciyi bekledim, sonra dayanamadım geçen hafta sistem kurdum işlemci piyasaya çıktı. bullshit...sistem...
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IIITheExorcismIII 7 yıl
AMD Phenom II X4 965 ve 6950

i5 2500k ve gtx 560ti


Bunların fazlasının gereksiz olduğunu anladım yani bu testlerde.İleriye doğru da performans yetersiz kalırsa bir tane daha ekran kartı alır cf yada slı yaparım

Bu yeni çıkan işlemciler gerçekten gereksiz 2700k nın ne farkı var 2600 k dan.yani buldozer zaten felaket fiyatı uygun olur amd dedik o da olmadı fiyatıda az değilki. amd bu f/p olayını iyice bozdu
intel de 990 dolar dio bizde 2500 dolar+ kdv olur zaten harbiden gereksiz yaaa 3 milyar para vericem 300 liralık amd işlemcisinden 10 kare daha fazla göstercek yokkk yaaaaa demeyin bana bilgisayar sadece oyun için kullanılmıo diye bu habere bakanların yüzde 90 ı oyun tutkunu.
AMD Phenom II X4 965 ve 6950i5 2500k ve gtx 560tiBunların fazlasının gereksiz olduğunu anladım yani bu testlerde.İleriye doğru da p...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 5 yıl
tabi 2 3 yıl sonra o sekette anakart bulabilirseniz kullanırsınız yıllarca intel kullandım şimdi nefret ediyorum elimde bana rahat rahat yetecek i5 750 işlemcim var ama anakart bulamadım bu yüzden inteli bıraktım yaşasın amd arkadaşlardan birisi yazmış yeni bir amd işlemci alırsan eski anakartını kullanamazsın diye tamam kardeş işlemci sistemde en son bozulacak parçadır. iyi bir işlrmci seni yıllarca götürür ama intelde bunu yapamıyorsun işte dediğin gibi amd uyumlu yeni anakart bile alsan eski işlemcilerle uyumlu kendi ağzınla söylüyorsun bizde onu istiyoruz zaten...kısacası beni düşünmeyen amacı sadece para kazanmak olan bir firmanın ürününü hatta kat kat fazla para vererek asla kullanmam, paramıda yedirmem...
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Cango69 6 yıl
Yönetici videolar hata veriyor izleyemiyoruz...
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Oguzzzzz 6 yıl
i7 2700k ile aralarındaki performansa bakılınca gerçekten çok gereksiz bir fiyat farkı hiç iştahım kabarmadı
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ahmetcanack 6 yıl
Sayın Erdi abi.
bu temmuz ayında extreme bir sistem toplamayı planlıyorum fakat biraz yardıma ihtiyacım var öncelikle ıvy brıdge e serısı hakkında olacak : bu yneı serının sandy brıdge e serısı ıle pek farkı olurmu yada her hangı buyuk bir değişme olacakmı DDR4 gibi .bir diğeri ise asus ramgage IV ve 3970x 64 gb bellek kağasıtesı sağlar mı ? ve son olarak en onemlı soru artık neredeyse tum parçalar yeni jenarasyona girecek gtx 7xx serisi DDR4 (zannedersem 2014 de gelecek )ve haswell mimarısı ıle birlikte çoklu ızlek uzerıne optımıze edılmış grafık motorları vs yanı demek ıstedıgım temmuz ayında toplamalımıyım yoksa DDR4 gibi şeyleri yeni mimarıyı beklemelımıyım ? cevap verirsen çok mutlu olurum ersi abi
@fx57
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DH Misafiri 6 yıl
işlemci dünya rekoru AMD de .
-ne yani masaüstü 1 sn demi geliyor bunu takınca 2500 tl üstünde fiyatı
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DH Misafiri 7 yıl
Yoğun grafik çalışması yapan biri olarak bu işlemciye ihtiyaç duymuyorum, tanıtımı yapılan işlemci,, saatte 110 km koştuğunu görüyoruz,, benim kullandığım amd işlemci,, saatte 65 km koşuyor,, benim işlemcim fiyatı 280 tl,, bunun fiyatı 2000 tl altında değil bildiğin kadarıyla,, ne bütçeme denk geliyor, nede tercihime,, daha uygun işlemcilere bakın bence ,, oyunculara tavsiyem,, a4 3400 - a6 3500,, yada intel GA 620, Paranız cebinizde kalsın,, çünkü kolay kazanılmıyor,,
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ag67 7 yıl
Soğutucuyu da çalmışlar :) Oyun için gereksiz bir işlemci olmuş.Çizim yada grafik alanında çalışan insanların işine yarar diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
videonun başında üretim aşamasını gösterirken çalan şarkının adı ne bilen var mı?
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Ghost_player 7 yıl
beş para etmez yahudi malı işte AMD Fx iyidir
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gholen 7 yıl
3930k varken bu 3960x i almak günahtır çarpılır insan. aynı lan aynı.
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p8p67b3 7 yıl
aslan gibi işlemci
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