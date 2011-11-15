Core i7 3960X Extreme Edition; En hızlı masaüstü işlemci video inceleme

Intel tarafından dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition inceleme konuğumuz. Sandy Bridge mimarisini temel alan 6 çekirdekli yapısı, yüksek bellek kapasitesi ve Turbo ile 4GHz sınırına dayanan yüksek çalışma frekansı ile dikkat çeken Core i7-3960X Extreme Edition'ı enine boyuna inceledik. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Core i7-3960 Extreme Edition incelemesi için bu videonun başlangıç olduğunu ve yakında çeşitli sürprizlerimiz olacağını da not düşelim ve sözü uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakalım.

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