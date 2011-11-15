Core i7 3960X Extreme Edition; En hızlı masaüstü işlemci video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel tarafından dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition inceleme konuğumuz. Sandy Bridge mimarisini temel alan 6 çekirdekli yapısı, yüksek bellek kapasitesi ve Turbo ile 4GHz sınırına dayanan yüksek çalışma frekansı ile dikkat çeken Core i7-3960X Extreme Edition'ı enine boyuna inceledik. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Core i7-3960 Extreme Edition incelemesi için bu videonun başlangıç olduğunu ve yakında çeşitli sürprizlerimiz olacağını da not düşelim ve sözü uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakalım.
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sistemi kurmasan bunu alacaktın yani :)
i5 2500k ve gtx 560ti
Bunların fazlasının gereksiz olduğunu anladım yani bu testlerde.İleriye doğru da performans yetersiz kalırsa bir tane daha ekran kartı alır cf yada slı yaparım
Bu yeni çıkan işlemciler gerçekten gereksiz 2700k nın ne farkı var 2600 k dan.yani buldozer zaten felaket fiyatı uygun olur amd dedik o da olmadı fiyatıda az değilki. amd bu f/p olayını iyice bozdu intel de 990 dolar dio bizde 2500 dolar+ kdv olur zaten harbiden gereksiz yaaa 3 milyar para vericem 300 liralık amd işlemcisinden 10 kare daha fazla göstercek yokkk yaaaaa demeyin bana bilgisayar sadece oyun için kullanılmıo diye bu habere bakanların yüzde 90 ı oyun tutkunu.