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    Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda

    Intel’in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselebilen modelinin satışa sunulmasına kısa bir süre kala modele dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    3,2b
    1
    20
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarı iletken üreticisi Intel’in 9. Nesil işlemci ailesine son eklemesi Core i9-9900KS’nin raflardaki yerini almasına oldukça az bir süre kaldı. Yonga merakla beklenedursun açığa çıkan TDP değeri çokça tartışılacağa benziyor.


    Core i9-9900KS, Core i9-9900K gibi 8/16 konfigürasyonunda ve 16 MB L3 ön bellekle desteklenecek. Aynı GPU’nun eşlik edeceği model yine lehimli IHS altında konumlandırılacak. Buna karşın 5 GHz’de tek çekirdeğiyle tutunabilen i9-9900K’nın aksine Core i9-9900KS’de karşımıza tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e çıkabilen bir yonga çıkacak.

    Core i9-9900KS TDP değeri 

    Şu ana kadar akıllardaki TDP soruları ASUS’un ROG Maximus XI APEX için hazırladığı destek sayfasındaki ayrıntı ile yeniden alevlendi. Listeye göre Core i9-9900KS 4 GHz'lik taban frekans için 127 watt TDP’li bir model olarak yerini almış. Dolayısıyla 5 GHz’de tüm çekirdeklerin aktif olduğu senaryoda etkileyici değerlerle karşılaşmamız olası.

    Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda
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    Ayrıca Bkz. "Yeni Intel Core X işlemciler detaylanıyor"  

    Dahası bu denli yüksek güç tüketimi uyumluluk problemlerini de beraberinde getirebilir. Örneğin yalnızca kaslı VRM’lere sahip anakartlar şart koşulabilir. Bu anakartların da 400-500$ civarında gezdiğini düşünecek olursak yüksek performans hayalini gerçekleştirmek için cüzdanı ters çevirmek gerekebilir. Son olarak modelin önümüzdeki ay 500-600$ fiyat aralığından satışa çıkması bekleniyor.



    https://wccftech.com/intel-core-i9-9900ks-5-ghz-cpu-127w-tdp-october-launch/ Yorum Yaz
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    dere.beyi 5 gün en beğenilen
    ryzen sistem yapıp 5 yıl boyunca upgrade yapmayı düşünmüyorum valla
    intelciğim bizimle değilsın
    Yanıtla +29
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    alihakki 5 gün
    Oyun işlemcisi ne demek.
    şimdi bunu alan sadece oyun oynasın veri güvenliği hak götüre demekmi oluyor, hea birde olurya işletim sistemi yama yüklemeye çalışır sakın yüklemeyin vaadettiğimiz hız yamasız sistemler içindi demeyi de unutmasaydı bari. Benchmark değerlerinide yamasız sistemlerle yapıyolardır bunlar.
    Birde yamayla da kapanamayacak açıkları vardı son gelen.
    Oyun işlemcisi ne demek. şimdi bunu alan sadece oyun oynasın veri güvenliği hak götüre demekmi oluyor, hea birde olurya işletim sistemi yama yüklemeye çalış...
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    Yanıtla +17
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    No Way Out 5 gün
    9900K'da 95w değildi zaten %100 avx yükünde 250W TDP görüyordu.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    yamaci1771 3 gün
    daha kaç tane 9900k çıkacak bu intel iyice kafayı yedi cidden
    iyi ki bi 8/16 leş garabet işlemci çıkardılar, ayarları kaçtı xd
    amd aynı fiyata 12/24 veriyor bunlar 8/16yı ısıtıp duruyorlar
    yok 9900
    yok 9900k
    yok 9900kf
    yok 9900f
    yok 9900kfc
    9900burgerking
    9900kmcdonald
    böyle devam edecek galiba
    intelin şu düştüğü durum o kadar içler acısı ki XD
    ama normal bunlar. şu forumda bile 0.1 ghz düşük veriyor diye işlemciyi gömen intelci 5 ghzci tipler oldugu müddetçe intel de para kazanmaya devam eder.
    anasını satayım, aynı fiyata satlan iki işlemcinin farkı 7700K. yere göğe sığdırılamayan 7700k ederinde bir işlem gücü farkı var arada. ama buradaki tipler hala "render mı yapcan yayın mı yapcan" kafasındalar.
    işlemci gücü sadece yayına rendera yarıyordu zaten.
    he oyunlar 12 çekirdek kullanmazmış. 2 yıl önce de millete 7600k aldırırken "oyunlar 6 8 çekirdek falan anca 10 yıl sonra kullanır" diyordunuz.
    Yanıtla +6
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    cengiz4565 4 gün
    suan amd işlemcilerde ileriye donuk değil ryzen 4 lerde çipset değişecek
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    Wilson Fisk 4 gün cengiz4565
    3000'de de değişti ama millet b350'ye takmıyor mu?670 diye çip çıksa bile ki sanmam alakası yok yani am4 soket gelecek çünkü.
    Yanıtla +1
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    Plyra 4 gün
    Ryzen 9 3950x AM4 olarak yakında 16 çekirdek 32 thread ve 4.7 GHz ile tanıtılacak ama 105W TDP
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    Executor Arhentir 5 gün
    İntel TDP hesaplamasında mce ve turbo'yu değil base frekansı temel alıyor.
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    Galaxy. 5 gün yeni yorumcu
    Benim bilgisayar eski oyunları bile zor çalıştırıyor
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    Hellcast 5 gün
    9900k kullanıyorum . Modelleme , render ve ara sıra oyun oynamak için. 8700k idi önceki işlemcim çokta fark yaratmadı.
    Beklentimi karşılamadı. Radikal bir değişiklik yapıp ryzen9 3950x e geçiş yapacağım onu bekliyorum 4 gözle.
    Yanıtla +1
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    crazywinner3 5 gün
    127w diyorsa 250w çekiyordur tam yükte. Şu tdp'ye bir standart gelmeli artık. İntel göz göre göre yalan söylüyor. Base clock'a Gore tdp belirlemek nasıl bir şam şeytanlığı
    Yanıtla +2
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    tokatli6061 5 gün
    AMD nin FX işlemcileri zamanında nasıl büyük laf ettiysen intel aynı rezilliğin içine düştün şimdi :) FX lerin fiyatı kurtarıyodu en azından kendini bu yeni fx lerin fiyatıda tdp si gibi
    Yanıtla +3
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    Wilson Fisk 5 gün
    amd ıyyy ezik mi
    zengin misiniz
    gelin pahalı anakartlarımızdan alıp özel su soğutma ile birlikte 9900k'nın iki ayarla zaten yapabildiği 9900ks işlemcilerimizden alın dünyanın parasına
    ve ezik olmayın trend olun
    gibi bir dünyada mı yaşıyorlar nedir?3 nesil ryzen çıktı amd'ye hala ezik diyen varsa kendi cahilliğidir artık hiç de ıyy amd diye bakmıyor dünyadaki kullanıcılar o yüzden bıraksınlar bu ayakları ve fiyatları düşürsünler 600 dolar nedir burada kol böreği olur kim alır daha da anakartı soğutması.
    Yanıtla +3
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    The_Dark_Forever 2 gün
    Millet AMD FX döneminde kalmış galiba ki böyle konuşuyorlar.
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    wolferto 5 gün
    Ne 5ghz miş arkadas taa amd phenom islemcileri vardi tek cekirdekte turbo core da 5.3ghz demi ne kullanıyordum
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