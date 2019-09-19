Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda

Yarı iletken üreticisi Intel’in 9. Nesil işlemci ailesine son eklemesi Core i9-9900KS’nin raflardaki yerini almasına oldukça az bir süre kaldı. Yonga merakla beklenedursun açığa çıkan TDP değeri çokça tartışılacağa benziyor.
Core i9-9900KS, Core i9-9900K gibi 8/16 konfigürasyonunda ve 16 MB L3 ön bellekle desteklenecek. Aynı GPU’nun eşlik edeceği model yine lehimli IHS altında konumlandırılacak. Buna karşın 5 GHz’de tek çekirdeğiyle tutunabilen i9-9900K’nın aksine Core i9-9900KS’de karşımıza tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e çıkabilen bir yonga çıkacak.
Core i9-9900KS TDP değeri
Şu ana kadar akıllardaki TDP soruları ASUS’un ROG Maximus XI APEX için hazırladığı destek sayfasındaki ayrıntı ile yeniden alevlendi. Listeye göre Core i9-9900KS 4 GHz'lik taban frekans için 127 watt TDP’li bir model olarak yerini almış. Dolayısıyla 5 GHz’de tüm çekirdeklerin aktif olduğu senaryoda etkileyici değerlerle karşılaşmamız olası.
Ayrıca Bkz. "Yeni Intel Core X işlemciler detaylanıyor"
Dahası bu denli yüksek güç tüketimi uyumluluk problemlerini de beraberinde getirebilir. Örneğin yalnızca kaslı VRM’lere sahip anakartlar şart koşulabilir. Bu anakartların da 400-500$ civarında gezdiğini düşünecek olursak yüksek performans hayalini gerçekleştirmek için cüzdanı ters çevirmek gerekebilir. Son olarak modelin önümüzdeki ay 500-600$ fiyat aralığından satışa çıkması bekleniyor.
https://wccftech.com/intel-core-i9-9900ks-5-ghz-cpu-127w-tdp-october-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
intelciğim bizimle değilsın
şimdi bunu alan sadece oyun oynasın veri güvenliği hak götüre demekmi oluyor, hea birde olurya işletim sistemi yama yüklemeye çalışır sakın yüklemeyin vaadettiğimiz hız yamasız sistemler içindi demeyi de unutmasaydı bari. Benchmark değerlerinide yamasız sistemlerle yapıyolardır bunlar.
Birde yamayla da kapanamayacak açıkları vardı son gelen.