Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda

Yarı iletken üreticisi Intel’in 9. Nesil işlemci ailesine son eklemesi Core i9-9900KS’nin raflardaki yerini almasına oldukça az bir süre kaldı. Yonga merakla beklenedursun açığa çıkan TDP değeri çokça tartışılacağa benziyor.



Core i9-9900KS, Core i9-9900K gibi 8/16 konfigürasyonunda ve 16 MB L3 ön bellekle desteklenecek. Aynı GPU’nun eşlik edeceği model yine lehimli IHS altında konumlandırılacak. Buna karşın 5 GHz’de tek çekirdeğiyle tutunabilen i9-9900K’nın aksine Core i9-9900KS’de karşımıza tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e çıkabilen bir yonga çıkacak.

Core i9-9900KS TDP değeri

Şu ana kadar akıllardaki TDP soruları ASUS’un ROG Maximus XI APEX için hazırladığı destek sayfasındaki ayrıntı ile yeniden alevlendi. Listeye göre Core i9-9900KS 4 GHz'lik taban frekans için 127 watt TDP’li bir model olarak yerini almış. Dolayısıyla 5 GHz’de tüm çekirdeklerin aktif olduğu senaryoda etkileyici değerlerle karşılaşmamız olası.

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Dahası bu denli yüksek güç tüketimi uyumluluk problemlerini de beraberinde getirebilir. Örneğin yalnızca kaslı VRM’lere sahip anakartlar şart koşulabilir. Bu anakartların da 400-500$ civarında gezdiğini düşünecek olursak yüksek performans hayalini gerçekleştirmek için cüzdanı ters çevirmek gerekebilir. Son olarak modelin önümüzdeki ay 500-600$ fiyat aralığından satışa çıkması bekleniyor.

https://wccftech.com/intel-core-i9-9900ks-5-ghz-cpu-127w-tdp-october-launch/