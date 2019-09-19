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    Yeni Intel Core X işlemciler detaylanıyor

    AMD’nin Threadripper işlemcilerinden bir dolar başına daha fazla görece performans sunduğu ifade edilen yeni Intel Core X işlemciler 10 çekirdekten başlayacak.
    2 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel’in üst seviye bilgisayar sistemleri ve iş istasyonları için bir süredir piyasada olan Core X serisi bu yıl güncellenecek. Ortaya çıkan sunum ve benchmark sızıntıları Cascade Lake-X tabanlı yeni işlemcileri açık etti.

    Yeni Cascade Lake-X işlemciler neler sunacak?

    Bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre ilk etapta Intel Core X serisi Core i9-10900X işlemcisi ile başlıyor. Core i9-10920X, Core i9-10940X ve Core i9-10980XE şeklinde yukarı doğru çıkıyor. Buna başka hangi modeller eklenecek şimdilik bilinmiyor.

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    Core i9-10900X işlemcisinin 10 çekirdekli ve 20 izlek birimli olduğu ifade ediliyor. Her çekirdek için Seviye 1 ön bellek 32KB iken Seviye 2 ön bellek 1MB. Seviye 3 ön bellek ise 19.3MB olarak belirlenmiş. 3.46GHz hız ile bu işlemci Core i9-9900X işlemcisinden bir miktar daha yukarıda kalıyor.

    4 kanal DDR4 bellek ara yüzü olan seride 10 çekirdeğin en düşük ölçek olacağı belirtiliyor. Yapay zeka konusunda da iyileştirilen yeni seride DLBoost, çoklu matrisler için zar üzerinde sabit fonksiyon donanım desteği gibi özellikler olacak.

    Intel’in bir dolar karşılığında görece performans testlerinde yeni Core X işlemcilerin 2.09 kat daha iyi olduğu görülüyor. AMD’nin ikinci nesil Threadripper işlemcilerinde ise 1.61 kat performans görülüyor. Bu da agresif bir fiyatlandırmaya işaret ediyor. Bununla birlikte yeni nesil Threadripper işlemciler muhtemelen Intel ile aynı seviyeye gelecek.

     


    https://www.techpowerup.com/259326/intel-cascade-lake-x-hedt-cpu-lineup-starts-at-10-core-core-i9-10900x-geekbenched Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptan666 1 dk.
    10900x işlemcisi 599$ dan piyasaya girecek o zaman. 3900x`in güzel bir alternatifi olur.
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    alihakki 36 dk.
    render farm hayalim vardı, gpu ile kurmayı düşünüyordum ama amd öyle bir bastırdıki cpu daha iyi konumda şuan ve beklemekte fayda var.
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    DH Misafiri 45 dk.
    izlek nedir yaw ? gokkonuksalavrat gibi kelime icat edilmis
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    emirhanayh 57 dk.
    3.nesil threadripper gelince sokaga cikmaya yuzunuz kalcak mi merak ediyorum :D
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    Symbianist 1 sa.
    Merak etmeyin onda da bir açık çıkar. Core X alırsın bir bakmışsın Core i7 çıkar.
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    mehmetg 1 sa.
    Şu gördüğünüz slayt bir dönemin kapanışı işte. Relative performance per dollar mı?... Puhaaa...
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    Wilson Fisk 2 sa.
    haberi okuyamadım en baştaki resmi görünce error verdim şimdi intel FİYAT performans olarak fark mı atıyormuş amd'ye?
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