Yeni Intel Core X işlemciler detaylanıyor

Intel’in üst seviye bilgisayar sistemleri ve iş istasyonları için bir süredir piyasada olan Core X serisi bu yıl güncellenecek. Ortaya çıkan sunum ve benchmark sızıntıları Cascade Lake-X tabanlı yeni işlemcileri açık etti.

Yeni Cascade Lake-X işlemciler neler sunacak?

Bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre ilk etapta Intel Core X serisi Core i9-10900X işlemcisi ile başlıyor. Core i9-10920X, Core i9-10940X ve Core i9-10980XE şeklinde yukarı doğru çıkıyor. Buna başka hangi modeller eklenecek şimdilik bilinmiyor.

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Core i9-10900X işlemcisinin 10 çekirdekli ve 20 izlek birimli olduğu ifade ediliyor. Her çekirdek için Seviye 1 ön bellek 32KB iken Seviye 2 ön bellek 1MB. Seviye 3 ön bellek ise 19.3MB olarak belirlenmiş. 3.46GHz hız ile bu işlemci Core i9-9900X işlemcisinden bir miktar daha yukarıda kalıyor.

4 kanal DDR4 bellek ara yüzü olan seride 10 çekirdeğin en düşük ölçek olacağı belirtiliyor. Yapay zeka konusunda da iyileştirilen yeni seride DLBoost, çoklu matrisler için zar üzerinde sabit fonksiyon donanım desteği gibi özellikler olacak.

Intel’in bir dolar karşılığında görece performans testlerinde yeni Core X işlemcilerin 2.09 kat daha iyi olduğu görülüyor. AMD’nin ikinci nesil Threadripper işlemcilerinde ise 1.61 kat performans görülüyor. Bu da agresif bir fiyatlandırmaya işaret ediyor. Bununla birlikte yeni nesil Threadripper işlemciler muhtemelen Intel ile aynı seviyeye gelecek.