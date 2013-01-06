Corsair Dominator Platinum "LED aydınlatmalı" bellek kiti video inceleme

OverClocK1ng artenis16 GB gereksiz diyen arkadaşların neye dayanarak söylediği ortada, dolayısı ile dünyanın Oyun PC si etrafında döndüğünü düşünmekteler, ( hatalahutalapukaka hariç, iyi geyik olmuş ) Şu anda Photoshop açık, çalışmam var, Chrome açık, BS player açık ve 9 GB ram dolu görünüyor... ( RipJaw 1866Mhz - 16gb kullanıyorum)Oh be sonunda benim gibi düşünen birisi.Eksi verenler 16 Gb kullananlar değil arkadaşlar. Ben 8 kullanıyorum, inanın yetmiyor.@ Normandia_06 arkadaşım. Allah aşkına Chrome da bi 60 sekme açsana. 3 sayfa açmışsın. Ram şu kadar diyorsun. Git bi 10Gb lık film aç. Skype aç. Live Messenger açık olsun. Antivirüs Bitdefender kur çalışsın. IDM kur çalışıyor olsun. Process Lasso kur. Mouseun yazılımı çalışsın. Google Talkta kurulu ve çalışıyor olsun. Torrentte indir. Aynı anda IDM ile film de indir göreyim seni. Sen bir uygulamayı arka plana attığın zaman az ram yiyor olabilir. Ama ben hepsini aynı anda kullanıyorum. Beyin değil mi. Beyin bedava. Hepsini kullanmayı seviyorum. Multitasking benim hobim. Beynimi de aynı şekilde kullanıyorum. Şu an bunu yazarken aynı anda Happy Feet II izliyorum altyazılı...
artenis16 GB gereksiz diyen arkadaşların neye dayanarak söylediği ortada, dolayısı ile dünyanın Oyun PC si etrafında döndüğünü düşünmekteler, ( hatalahutalapukaka hariç, iyi geyik olmuş ) Şu anda Photoshop açık, çalışmam var, Chrome açık, BS player açık ve 9 GB ram dolu görünüyor... ( RipJaw 1866Mhz - 16gb kullanıyorum)
artenis 16 GB gereksiz diyen arkadaşların neye dayanarak söylediği ortada, dolayısı ile dünyanın Oyun PC si etrafında döndüğünü düşünmekteler, ( hatalahutalapukaka hariç, iyi geyik olmuş ) Şu anda Photoshop açık, çalışmam var, Chrome açık, BS player açık ve 9 GB ram dolu görünüyor... ( RipJaw 1866Mhz - 16gb kullanıyorum)
OverClocK1ng artenis 16 GB gereksiz diyen arkadaşların neye dayanarak söylediği ortada, dolayısı ile dünyanın Oyun PC si etrafında döndüğünü düşünmekteler, ( hatalahutalapukaka hariç, iyi geyik olmuş ) Şu anda Photoshop açık, çalışmam var, Chrome açık, BS player açık ve 9 GB ram dolu görünüyor... ( RipJaw 1866Mhz - 16gb kullanıyorum) Oh be sonunda benim gibi düşünen birisi. Eksi verenler 16 Gb kullananlar değil arkadaşlar. Ben 8 kullanıyorum, inanın yetmiyor. @ Normandia_06 arkadaşım. Allah aşkına Chrome da bi 60 sekme açsana. 3 sayfa açmışsın. Ram şu kadar diyorsun. Git bi 10Gb lık film aç. Skype aç. Live Messenger açık olsun. Antivirüs Bitdefender kur çalışsın. IDM kur çalışıyor olsun. Process Lasso kur. Mouse'un yazılımı çalışsın. Google Talk'ta kurulu ve çalışıyor olsun. Torrent'te indir. Aynı anda IDM ile film de indir göreyim seni. Sen bir uygulamayı arka plana attığın zaman az ram yiyor olabilir. Ama ben hepsini aynı anda kullanıyorum. Beyin değil mi. Beyin bedava. Hepsini kullanmayı seviyorum. Multitasking benim hobim. Beynimi de aynı şekilde kullanıyorum. Şu an bunu yazarken aynı anda Happy Feet II izliyorum altyazılı...
artenis 16 GB gereksiz diyen arkadaşların neye dayanarak söylediği ortada, dolayısı ile dünyanın Oyun PC si etrafında döndüğünü düşünmekteler, ( hatalahutalapukaka hariç, iyi geyik olmuş ) Şu anda Photoshop açık, çalışmam var, Chrome açık, BS player açık ve 9 GB ram dolu görünüyor... ( RipJaw 1866Mhz - 16gb kullanıyorum)
12 Angry Men eksi basanlar 16 gb almış kişiler bu yorumlara dayanamamışlar.
OverClocK1ng 12 Angry Men eksi basanlar 16 gb almış kişiler bu yorumlara dayanamamışlar. Valla öyle diyorsun ama ben 8 kullanıyorum ve yakında anakart işlemci ve +8Gb ile 16 ya geçeceğim. Şu an Chrome da sadece 56 sekme açık (Bazen 70 i vuruyor) ama yine de 8 Gb tan bana anca 1.6Gb falan kalıyor. Mesela 60 sekme açıkken film izlerken aynı anda Street Fighter Ex Plus oynadığımda acayip kasıyor. Üstelik de SSD var. Diyeceksin ki manyak mısın. Film izlerken oyun oynanır mı, o kadar sekme de neyin nesi diye. İnan bana film izlerken tek iş yaptığım için, solak olduğumdan mı ne bilmiyorum, beynim boş kalıyor. Aynı anda film izleyip (Türkçe izlemem) altyazı okurken aynı anda oyun oynayabiliyorum. Veya film izleyip altyazı okurken aynı anda donanımhaberde haberleri okuyup yorum yazıyorum. Tek bir şey yapmak asla tatmin etmiyor. Beynimin tamamını aktif olarak kullanmak varken neden daha azıyla yetineyim ki. 16 Gb bence -Bana Göre- ideal ve benim ihtiyacım. Sen ihtiyaç duymazsın, kullanmazsın o senin tercihin...
12 Angry Men eksi basanlar 16 gb almış kişiler bu yorumlara dayanamamışlar.
artenis 16 GB gereksiz diyen arkadaşların neye dayanarak söylediği ortada, dolayısı ile dünyanın Oyun PC si etrafında döndüğünü düşünmekteler, ( hatalahutalapukaka hariç, iyi geyik olmuş ) Şu anda Photoshop açık, çalışmam var, Chrome açık, BS player açık ve 9 GB ram dolu görünüyor... ( RipJaw 1866Mhz - 16gb kullanıyorum)
Normandia_06 Zaten o kadar yüksek Mhz bellekleri anakart desteklese bile işlemciler desteklemez i7 işlemcilerin bellek desteği Bellek Türleri DDR3-1066/1333 :D
Geltuzat güzel şaka
yaw arkadaş herkez chromde 60-70 sekme ile aynı anda oyun oynayıp film izlemiyor..
yine herkezde sadece oyun oynayıp veya film izleyip sadece facebook'ta yada DH'de dolaşmıyor..
siz neden hala tartışıyorsunuz ?
siz bana yetmiyor diyorsunuz ama ihtiyaçların herkeze göre degiştiğinin farkında değilsiniz galiba : )
ben daha önce yeni pc'mi almadan önce 8 GB ram Hayli Hayli Yeter Diye düşünürken gerçekten yetmiyor artık..
16 GB yapmayı planlıyorum.. 2 ay önce kesin yeter gözüyle baktığım, bugün itibari ile gerçekten yetmiyor.. bu böyle..
kesinlikle katılıyorum, BF3 oynarken aynı anda 2. ekranda internette dolanıyorum her yeni sekme açtığımda bazen dikkatimden kaçıyor ve yetersiz rem miktarı deyip oyunun kapandığına şahit oluyordum 8gb rem ile o yüzden artık günümüzde 16 ve üstü şart bana göre... saygılar
Oh be sonunda benim gibi düşünen birisi.
Eksi verenler 16 Gb kullananlar değil arkadaşlar. Ben 8 kullanıyorum, inanın yetmiyor.
@ Normandia_06 arkadaşım. Allah aşkına Chrome da bi 60 sekme açsana. 3 sayfa açmışsın. Ram şu kadar diyorsun. Git bi 10Gb lık film aç. Skype aç. Live Messenger açık olsun. Antivirüs Bitdefender kur çalışsın. IDM kur çalışıyor olsun. Process Lasso kur. Mouse'un yazılımı çalışsın. Google Talk'ta kurulu ve çalışıyor olsun. Torrent'te indir. Aynı anda IDM ile film de indir göreyim seni. Sen bir uygulamayı arka plana attığın zaman az ram yiyor olabilir. Ama ben hepsini aynı anda kullanıyorum. Beyin değil mi. Beyin bedava. Hepsini kullanmayı seviyorum. Multitasking benim hobim. Beynimi de aynı şekilde kullanıyorum. Şu an bunu yazarken aynı anda Happy Feet II izliyorum altyazılı...
Chrome da 60 sekme açan ilk defa bir pc görmüştür :) köyden kente gelip yeni bir pc aldın heralde :)
boş adamsın ve boş yere yaşadığın kullandığın uygulamalardan belli oluyor :)
Valla öyle diyorsun ama ben 8 kullanıyorum ve yakında anakart işlemci ve +8Gb ile 16 ya geçeceğim.
Şu an Chrome da sadece 56 sekme açık (Bazen 70 i vuruyor) ama yine de 8 Gb tan bana anca 1.6Gb falan kalıyor. Mesela 60 sekme açıkken film izlerken aynı anda Street Fighter Ex Plus oynadığımda acayip kasıyor. Üstelik de SSD var.
Diyeceksin ki manyak mısın. Film izlerken oyun oynanır mı, o kadar sekme de neyin nesi diye. İnan bana film izlerken tek iş yaptığım için, solak olduğumdan mı ne bilmiyorum, beynim boş kalıyor. Aynı anda film izleyip (Türkçe izlemem) altyazı okurken aynı anda oyun oynayabiliyorum. Veya film izleyip altyazı okurken aynı anda donanımhaberde haberleri okuyup yorum yazıyorum. Tek bir şey yapmak asla tatmin etmiyor. Beynimin tamamını aktif olarak kullanmak varken neden daha azıyla yetineyim ki.
16 Gb bence -Bana Göre- ideal ve benim ihtiyacım. Sen ihtiyaç duymazsın, kullanmazsın o senin tercihin...
Patron senin beyin kaç Ghz Allah aşkına?
Şu anda ekran video yakalama programı fraps açık 1920x1080p kayıtta battlefield 3 multi açık firefox da youtube açık bangır bangır trance müzik çalıyor + donanım haberin bu sayfası açık yine firefox da origin açık doğal olarak :D 3,75 gb bellek kullanımda 4 Gb 1066 Mhz toplam bellek takılı :D
güzel şaka
Lakin LED dedin mi Crucial ın üzerine yoktur.
Gelmedi gitti bu Crucial Türkiye'ye
youtube.com/...
İntel'de şaka yapıyor zaten :D
Memory Specifications
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır)
32 GB
Bellek Türleri
DDR3-1333/1600
Bellek Kanallarının Sayısı
2
Maksimum Bellek Bant Genişliği
25,6 GB/s
ECC Bellek Desteği
No
ark.intel.com/...
i7 işlemcilerin bellek desteği
Bellek Türleri DDR3-1066/1333 :D