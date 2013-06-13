Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Corsair Özel: Kasalar, Oyuncu klavye ve Fareleri!

6 yıl
9,1b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex 2013'de Corsair'in yeni ürünlerini sergilediği özel etkinlik alanındayız. Firmanın yeni kasalarını ve oyuncu ekipmanlarını değerlendiriyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
booozy 6 yıl
yalarun. (kasayı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 6 yıl
Corsair anakart ve cpu da üretse keşke,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capoeira_GS 6 yıl
m65 deki fps tuşunu tam olarak anlamadım bildiğimiz sol tıklama tuşunu ekstra olarak sol alt köşeyimi koymuşlar yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHERQUAN 6 yıl
Çok güzelsin bebeğim


Not:Kasaya söyledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hellboy02 6 yıl
Abi 16 megabit hızım var bir tek donanımhaber hd videolarını donarak izliyorum. Kimden kaynaklanıyor acaba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carbon Fiber 6 yıl
Kasa dediğin balık etli olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
Kasalar 10 milyon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxbymanxx 6 yıl
Erdi abi kilo vermiş yakışırr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumfiçu 6 yıl
Kasa sanırım 3 tane psu alabiliyor. Alttaki 2 tane dikey. Üste yatay. @enderc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HectorBarbossa 6 yıl
Vengeance m65 yeşil rengi süpermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UltrAslan_06 6 yıl
Şüphesiz corsair iyi bir marka kalite ve malzemede iyi işler başarabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 6 yıl
Kasa güzele benziyor verimli iş yapar. Alınabilir bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metinlife 6 yıl
Mobilden izleyemiyorum eve gidince izlerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gmfaruk 6 yıl
kalın kasa alınabilir seviyede en kısa zamanda bekleriz

ayrıca 900d ve mouse klavye fiyatlarınıda söyleseydiniz iyi olurdu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,8b izlenme · 4 ay
11:25
Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada
7,7b izlenme · 3 ay
04:08
Bunları da gördük | RGB ışıklı çanta ve koltuk
6,9b izlenme · 3 ay
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,8b izlenme · 14 sa. yeni video
12:13
Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650
8,5b izlenme · 4 ay
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,5b izlenme · 20 sa. yeni video
13:50
Corsair Carbide SPEC-06 RGB Kasa Detaylı İnceleme
5,5b izlenme · 2 ay
34:08
2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz
7b izlenme · 1 ay
38:09
AMD Radeon 7 ile Ultra Detay Division 2 deneyimi
12,6b izlenme · 3 ay
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
11,2b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
09:18
Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi
8,6b izlenme · 4 ay
12:15
Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435
9,9b izlenme · 3 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,8b izlenme · 5 gün
09:58
Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160
7,8b izlenme · 4 ay
04:46
Ekranlı klavye Elgato Stream Deck Mini inceleme
13,1b izlenme · 10 ay
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,5b izlenme · 11 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim