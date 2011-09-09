Corsair yeni bilgisayar kasası 400R'yi satışa sundu

Corsair yeni kasa modeli 400R'yi satışa sunduğunu açıkladı. Carbide serisi altında lanse edilen mid-tower formundaki yeni kasa tamamı siyah tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yapısında çelik kullanılan Corsair 400R, microATX ve ATX boyutlarındaki anakartlarla sorunsuzca kullanılabiliyor.

Ön kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, bir adet FireWire ve iki adet ses konnektörüne yer verilen yeni kasa dört adet 5.25-inç ve altı adet 2.5/3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 8 adet PCI slotunun kullanımına olanak tanıyan kasada güç kaynağı bölmesi alt kısma yerleştirilirken su soğutma sistemleri için dört adet hortum deliğine yer verildiğini görüyoruz.

İkisi ön panelde diğeri ise arka panelde olmak üzere 120mm çapında üç adet fanla gelen 400R, Corsair tarafından iki yıllık garanti ile 99$ seviyesinden pazara sunulmuş durumda.