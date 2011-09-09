Corsair yeni bilgisayar kasası 400R'yi satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Corsair yeni kasa modeli 400R'yi satışa sunduğunu açıkladı. Carbide serisi altında lanse edilen mid-tower formundaki yeni kasa tamamı siyah tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yapısında çelik kullanılan Corsair 400R, microATX ve ATX boyutlarındaki anakartlarla sorunsuzca kullanılabiliyor.
Ön kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, bir adet FireWire ve iki adet ses konnektörüne yer verilen yeni kasa dört adet 5.25-inç ve altı adet 2.5/3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 8 adet PCI slotunun kullanımına olanak tanıyan kasada güç kaynağı bölmesi alt kısma yerleştirilirken su soğutma sistemleri için dört adet hortum deliğine yer verildiğini görüyoruz.
İkisi ön panelde diğeri ise arka panelde olmak üzere 120mm çapında üç adet fanla gelen 400R, Corsair tarafından iki yıllık garanti ile 99$ seviyesinden pazara sunulmuş durumda.
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Haf 912 ne allahaşkına yaa
Yani biyerde haklısınız ama zaten ürün görüntüsü ile kendini anlatıyor çokda yoruma gerek duyan bi ürün değil gayet güzel alıcısı için. türkiyede fiyatlar hep yüksek olduğu için örneğin 10tl ederindeki bi kasa bile 80-90 tl olduğu için insanlar haklı olarak fiyata çok önem veriyoruz. bu arada bu ürün 300 tl den aşa gelmez ülkemize demedi demeyin.
Valla haklısın ne diyeyim.
Bu arada kasa Lian-Li nin sadeliğini Corsair'in kalitesi ile birleştirmiş. Gerçekten sade ama sağlam, evladiyelik bir kasa olmuş.
Bu arada fiyat konusunda bir şey daha eklemek isterim:
Kasayı Tr ye getiren DijitalTrend. Yani eski çalıştığım ve taa en başından beri yanlarında bulunduğum firma.
Firmanın sahibi bana: "Tuluğ. Kasa kaliteli olduğu için adamlar kutusunu da çok büyük yapmışlar. Bu tip ürünlerin kargosu da bu yüzden çok tutuyor." dedi.
Hakikaten de alan kişi var DH'den Corsair 600T. Adam kutusu epey büyük dedi. Zaten bir de ağır da.
Amerika'da yaşıyor olsak yarı yarıya farkeder kargodan dolayı, işin aslı bu...
Neden acaba ???
Malzeme kalitesi de gayet iyi ve fiyatının hakkını verecek gibi görünüyor.
Hakikaten boş hayaller bunlar. Bakın bakalım yurtdışından buraya öyle bir kasa kaça geliyor. Corsair 600T ye bakmıştım, 180$ a mı ne geliyordu.
Diyeceksiniz ki: Distribütör toptan getirdiği için daha ucuz gelir.
Ben o Distribütörlerin alayında çalıştım. 600T veye bu gibi kasalar 800 tane gelmediği için 20 veya 50 tane geldiği için çok farketmiyor. Yani 180$ ise yol parası 100$ a geliyor. 99$ da bu. Eder 199$ + KDV = 415 TL. Ama distribütör daha ucuza aldığı için yine 415 ten satmıyor...