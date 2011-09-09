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Corsair yeni bilgisayar kasası 400R'yi satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
53,7b
1
29
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair yeni kasa modeli 400R'yi satışa sunduğunu açıkladı. Carbide serisi altında lanse edilen mid-tower formundaki yeni kasa tamamı siyah tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yapısında çelik kullanılan Corsair 400R, microATX ve ATX boyutlarındaki anakartlarla sorunsuzca kullanılabiliyor. 
Ön kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, bir adet FireWire ve iki adet ses konnektörüne yer verilen yeni kasa dört adet 5.25-inç ve altı adet 2.5/3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 8 adet PCI slotunun kullanımına olanak tanıyan kasada güç kaynağı bölmesi alt kısma yerleştirilirken su soğutma sistemleri için dört adet hortum deliğine yer verildiğini görüyoruz.
İkisi ön panelde diğeri ise arka panelde olmak üzere 120mm çapında üç adet fanla gelen 400R, Corsair tarafından iki yıllık garanti ile 99$ seviyesinden pazara sunulmuş durumda.  

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Tolgá 8 yıl
Haf 912 Plus ın yeni rakibi
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**DODO** 8 yıl Tolgá
Tolgá

Haf 912 Plus ın yeni rakibi


Haf 912 ne allahaşkına yaa
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enja 8 yıl
odun gibi kasa insan biraz şekili bişi yapar soğutması güzel olabilir ama tip olarak sınıfta kaldı
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Tanarri 8 yıl
DH Misafiri
DH haber basliklari altinda ilk defa yorum yaziyorum. Sikca bu haberleri takip ederim... Yazilan yorumlarin %80 i urunun fiyati uzerine... cok pahalli, cok ucuz, tr de kaca gelir, bu fiyata alinmaz, bu fiyata kacmaz...vs .vs... Urunun kendisi hakkinda cok az yorum yapiliyor... Neden acaba ???

Yani biyerde haklısınız ama zaten ürün görüntüsü ile kendini anlatıyor çokda yoruma gerek duyan bi ürün değil gayet güzel alıcısı için. türkiyede fiyatlar hep yüksek olduğu için örneğin 10tl ederindeki bi kasa bile 80-90 tl olduğu için insanlar haklı olarak fiyata çok önem veriyoruz. bu arada bu ürün 300 tl den aşa gelmez ülkemize demedi demeyin.

1 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 8 yıl Tanarri
Tanarri

DH Misafiri

DH haber basliklari altinda ilk defa yorum yaziyorum. Sikca bu haberleri takip ederim... Yazilan yorumlarin %80 i urunun fiyati uzerine... cok pahalli, cok ucuz, tr de kaca gelir, bu fiyata alinmaz, bu fiyata kacmaz...vs .vs... Urunun kendisi hakkinda cok az yorum yapiliyor... Neden acaba ???

Yani biyerde haklısınız ama zaten ürün görüntüsü ile kendini anlatıyor çokda yoruma gerek duyan bi ürün değil gayet güzel alıcısı için. türkiyede fiyatlar hep yüksek olduğu için örneğin 10tl ederindeki bi kasa bile 80-90 tl olduğu için insanlar haklı olarak fiyata çok önem veriyoruz. bu arada bu ürün 300 tl den aşa gelmez ülkemize demedi demeyin.




Valla haklısın ne diyeyim.

Bu arada kasa Lian-Li nin sadeliğini Corsair'in kalitesi ile birleştirmiş. Gerçekten sade ama sağlam, evladiyelik bir kasa olmuş.

Bu arada fiyat konusunda bir şey daha eklemek isterim:
Kasayı Tr ye getiren DijitalTrend. Yani eski çalıştığım ve taa en başından beri yanlarında bulunduğum firma.
Firmanın sahibi bana: "Tuluğ. Kasa kaliteli olduğu için adamlar kutusunu da çok büyük yapmışlar. Bu tip ürünlerin kargosu da bu yüzden çok tutuyor." dedi.
Hakikaten de alan kişi var DH'den Corsair 600T. Adam kutusu epey büyük dedi. Zaten bir de ağır da.

Amerika'da yaşıyor olsak yarı yarıya farkeder kargodan dolayı, işin aslı bu...
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DH Misafiri 8 yıl
DH haber basliklari altinda ilk defa yorum yaziyorum. Sikca bu haberleri takip ederim... Yazilan yorumlarin %80 i urunun fiyati uzerine... cok pahalli, cok ucuz, tr de kaca gelir, bu fiyata alinmaz, bu fiyata kacmaz...vs .vs... Urunun kendisi hakkinda cok az yorum yapiliyor...
Neden acaba ???
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fth-bsky 8 yıl
200 lira cıvarı iyidir yoksa 250 ve üstü çıkarsa bir önemi kalmaz
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damn2u 8 yıl
OverClocK1ng e bizde hayal diyoruz yani, yurt dışı fiyatlandırmasıyla satılan ürün mü var ki ülkemizde.
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bocekgrafik 8 yıl
İşlemci soğutucu takma yuvası, X79 çipsetli anakartlar da düşünülerek büyük yapılmış. Bu gerçekten büyük bir artı.
Malzeme kalitesi de gayet iyi ve fiyatının hakkını verecek gibi görünüyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
damn2u
Şu fiyatlandırmadan buralarda satılsa alınırlığı olabilirdi ama bizde bu 250TL etiketiyle giydirilir millete.

Hakikaten boş hayaller bunlar. Bakın bakalım yurtdışından buraya öyle bir kasa kaça geliyor. Corsair 600T ye bakmıştım, 180$ a mı ne geliyordu.
Diyeceksiniz ki: Distribütör toptan getirdiği için daha ucuz gelir.
Ben o Distribütörlerin alayında çalıştım. 600T veye bu gibi kasalar 800 tane gelmediği için 20 veya 50 tane geldiği için çok farketmiyor. Yani 180$ ise yol parası 100$ a geliyor. 99$ da bu. Eder 199$ + KDV = 415 TL. Ama distribütör daha ucuza aldığı için yine 415 ten satmıyor...
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devrimdoga 8 yıl
Ben kasayı bu haliyle bile çok sevdim çok kaliteli duruyor.Sistem topladığım zaman gelirse buraya alırım boyutlarda uygun olursa.
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Shen 8 yıl
Sadece ön panel ya da yan kapakta değilde, komple bal peteği tasarım olsa, içine neonları yerleştirseler TR pazarında yok satar.. Hem daha havadar olur (her iki anlamda :))
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damn2u 8 yıl
Şu fiyatlandırmadan buralarda satılsa alınırlığı olabilirdi ama bizde bu 250TL etiketiyle giydirilir millete.
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