Corsair'den ikisi 480GB kapasiteli üç yeni SSD sürücü

SSD depolama sürücüleri için önemli yatırımlar yapan Corsair, SATA-III destekli yeni modellerini duyurdu. Force 3 serisi altında 180GB ve 480GB olmak üzere iki yeni kapasite seçeneği sunan Corsair, Force GT serisi altında da 480GB'lık yeni bir model sundu. Tamamı 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce firmasının SF-2280 kontrolcüsünü kullanan SSD'ler'den 480GB kapasiteli model, 555MB/saniye okuma, 525MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

180GB ve 480GB kapasiteli Force 3 serisi modellerde okuma hızı 550MB/saniye, yazma hızı ise 520MB/saniye seviyesine ulaşabiliyor. Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan ve 480GB kapasiteli Force GT modeli 85K IOPS değeri sunan yeni sürüclerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatlar ise Force GT 480GB için 999$, 180GB ve 480GB kapasiteli Force 3 modelleri içinse 249$ ve 799$ olarak belirleniş durumda.