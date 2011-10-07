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Corsair'den ikisi 480GB kapasiteli üç yeni SSD sürücü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
1
15
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD depolama sürücüleri için önemli yatırımlar yapan Corsair, SATA-III destekli yeni modellerini duyurdu. Force 3 serisi altında 180GB ve 480GB olmak üzere iki yeni kapasite seçeneği sunan Corsair, Force GT serisi altında da 480GB'lık yeni bir model sundu. Tamamı 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce firmasının SF-2280 kontrolcüsünü kullanan SSD'ler'den 480GB kapasiteli model, 555MB/saniye okuma, 525MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.
180GB ve 480GB kapasiteli Force 3 serisi modellerde okuma hızı 550MB/saniye, yazma hızı ise 520MB/saniye seviyesine ulaşabiliyor. Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan ve 480GB kapasiteli Force GT modeli 85K IOPS değeri sunan yeni sürüclerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatlar ise Force GT 480GB için 999$, 180GB ve 480GB kapasiteli Force 3 modelleri içinse 249$ ve 799$ olarak belirleniş durumda.

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Overature 8 yıl
SDD'leri de sabit diskler gibi 120, 250, 320, 500 GB olarak çıkarsalar daha iyi olur.
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Druigard 8 yıl
düşsün artık şunların fiyatları
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FrontLiner 8 yıl
En az 3 yıl var ssd'lerle raid yapmamıza :) 500+500 raid'i 200 dolar civarına yapabiliriz gibime geliyor 3-4 yıl sonra..
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H34RTL3SS 8 yıl
normalde kapasitesi arttıkça GB başına fiyatı düşmesi gerekir bunlarda tam tersi oluyo :)
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eboscro 8 yıl
SSD kullananlar malesef tam anlamıyla ahcı modun meyvesini yiyemiyolar..
SSD ler İntelin RST sürücüleri ile tam performans veriyolar (Rapid Stroge Technology)
mevcut sata driveri değil, RST sürücüleri yüklenmeli, ardından intelin rst driverını yükleyin.. Ahcı modunu açın windows uçacaktır.
Ben Corsair Force GT 120 GB kullanıyorum Winxp de AHCI modunu kullanabiliyorum
490 MB okuma alıyorum :)
Win7 ise Trim komutu etkin yaptığımda 515 MB oluyor..
İyice araştırmadan SSD den tam performans beklemek, Mekanik diskleri takıp çalıştırmaya benzer arkadaşlar
Yapamayan varsa yardımcı olalım, uçuralum ssd'nizi hadi saygılar..
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Stanislas Xavier 8 yıl
ulex
180 liğin fiyatı iyi bence

+
120likler 350 ye satılıyordu 180 için fiyat bence de iyi ama hala bu fiyata değmiyor açıkçası
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Hümiyettin 8 yıl
Ssd fiyatları biraz ucuzlasa iyi olcak
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ulex 8 yıl
180 liğin fiyatı iyi bence
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zafercap 8 yıl
CodeMachine
Corasir nova 2 aldım ve performans artacağı yere geriledi, tekrar normal mekanik diske döndüm. bu sorunu yaşayan sadece ben değilim bi ton insan var. benim için corsair markası bitmiştir, sizede tavsiye etmiyorum.

Kullanmayı bilmiyorsanız firmaya çamur atmayın lütfen. Corsair sağlam markadır.
1 Yanıt Yanıtla +3
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#Gakko_ 8 yıl
@CodeMachine
hocam, corsair ilk nesil SSD disklerinde asenkron bellekler kullanıyormuş. yaşadığınız problemin kaynağı büyük ihtimalle budur. hatta bi ara ben de force serisi bi SSD sürücü almaya niyetlendim, ama zotti52 nickli arkadaşımız sağolsun uyarmıştı beni bu konuda. şimdiki SSD'lerinde senkron bellekler kullamaya başladı diye biliyorum. ama iyice araştırmakta fayda var tabii ki...
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TorwaK 8 yıl zafercap
CodeMachine
Kullanmayı bilmiyorsanız firmaya çamur atmayın lütfen. Corsair sağlam markadır.

Şüphesiz Corsair çok sağlam bir firma. Belki arkadaşın ürünü arızalı çıkmıştır olabilir fakat ben uzun zamandır Corsiar müşterisiyim ve bugüne kadar hiçbir ürününde sıkıntı yaşamadım. RMA servisi saat gibi çalışıyor, arızalı ürünü leb demeden yenisiyle değiştiriyorlar. Bundan iyisi bana kalırsa Şam 'da kayısı.

Mesela en son 2 adet SSD lazım oldu, gidip OCZ almadım. Corsair aldım çünkü bu markaya güvenim tam.
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CodeMachine 8 yıl
Corasir nova 2 aldım ve performans artacağı yere geriledi, tekrar normal mekanik diske döndüm. bu sorunu yaşayan sadece ben değilim bi ton insan var. benim için corsair markası bitmiştir, sizede tavsiye etmiyorum.
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Chris Brown 8 yıl
GÜn gelecek 480GB ssd lerle Raid yapacaz inşallah şuanda hemen hemen 4000TL filan tutuyor 400TL tuttuğunda alırız
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ßy Emre 8 yıl
Tasarım süper arkadaş
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