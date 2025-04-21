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    Adata, sektörün ilk SD Express 8.0 hafıza kartını duyurdu: 1.6 GB/s'ye kadar okuma hızı!

    Adata, sırasıyla 1,6 GB/sn ve 1,2 GB/sn okuma ve yazma hızına sahip sektörün ilk SD Express 8.0 uyumlu kartını tanıttı. SSD seviyesinde performans vadeden yeni hafıza kartı neler sunuyor?

    Adata, sektörün ilk SD Express 8.0 hafıza kartını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Adata, sırasıyla 1,6 GB/sn ve 1,2 GB/sn okuma ve yazma hızına sahip sektörün ilk SD Express 8.0 uyumlu kartını tanıttı. Bu değerler, mevcut UHS-1 çözümlerinden 12 kata kadar, UHS-II'den ise 4 kata kadar hızlı. Hatta bazı giriş seviyesi NVMe SSD'leri dahi geride bırakıyor. Premier Extreme SD 8.0 Express bellek kartı sadece 512 GB depolama seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    SD Express teknolojisi, SD 7.0 standardıyla 2018'de tanıtıldı ancak bu süper hızlı kartlar yeni yeni Nintendo Switch 2 ile birlikte piyasya çıkmaya başladı. SD Express kartlar, bilgisayarlardaki SSD'ler gibi PCIe hatlarını ve NVMe protokolünü kullanarak çalışıyor. Giriş seviyesi SD Express kartları bile teorik olarak 985 MB/sn (PCIe 3.1 x1) maksimum veri yolu hızına göre derecelendiriliyor. Bu sayı, PCIe 4.0 x2 tabanlı kartların SD 8.0 standardı altında 4 GB/sn'ye kadar ulaşıyor.

    Adata'nın Premier Extreme serisi, 1,6 GB/sn ve 1,2 GB/sn okuma ve yazma hızlarıyla PCIe 3.0 x2 arayüzüne sahip SD Express 8.0 teknolojisiyle geliyor. Etkileyici iddialara rağmen, kartın U3 ve V30 derecelendirmelerinin yalnızca 30 MB/sn'lik minimum sürekli yazma hızını garanti ettiğini belirtelim. 512 GB kapasitesiyle Adata Premier Extreme SD Express, yerleşik LPDC ECC teknolojisi ve çoklu cihaza eş zamanlı erişim desteği de sunuyor.

    SD Express kartlarının, "E" harfi ve sayıdan oluşan hız derecelendirmesi bulunuyor. Örneğin, bir SD Express kartındaki E150 değeri, 150 MB/sn'lik sürekli yazma hızının garanti edildiği anlamına geliyor. Şu anda piyasada bulunan SD Express kartlarının çoğu bu derecelendirmeye sahip değil, bunun yerine geleneksel U3/V30 hız sınıflarını sunuyor.

    Adata, yeni bellek kartının fiyatını ve çıkış tarihini ise açıklamadı. Ancak normal SD kartlardan önemli ölçüde pahalı olacağını söyleyebiliriz.

    Kaynakça https://www.adata.com/en/news/1214/ https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/first-sd-express-8-0-memory-card-from-adata-hits-1-6-gb-s-read-speeds-512gb-capacity-and-u3-v30-compliant
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