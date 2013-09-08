Creative, şık tasarımları ile dikkat çeken Aurvana serisi yeni kulaklık modelleri resmen duyurdu

Ses teknolojileri konusunda uzman firmalardan Creative, ürün gamını Creative Aurvana Platinum, Aurvana Gold ve Creative Aurvana Live!2 isimli üç yeni üst seviye kulaklık modeli ile güncellendi.

Öncellikle tercih edilen metal alaşımlı malzeme kalitesi ve tasarım anlayışıyla oldukça şık ve sağlam görünen kulaklık modellerinden Creative Aurvana Platinum ve Aurvana Gold, kablosuz bir yapıda hazırlamış durumdalar. ShareMe isimli teknoloji ile NFC üzerinden eşleştirilen iki kulaklığın tek bir müzik ya da film için kullanılmasına imkan sağlayan ürünler, aktif gürültü önleme sistemiyle her türlü ortamda üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyorlar ve farklı cihazlar ile Bluetooth 3.0 üzerinden bağlantı kuruyorlar. Aurvana Platinum üzerinde 50mm ve Aurvana Gold modelinde ise 40mm sürücü kullanmayı uygun göre Creative, dahili mikrofona sahip kulaklıklarda kullandığı HD Voice teknolojisiyle de telefon görüşmelerinde daha gerçekçi sohbetler ortaya koyulmasına yardımcı oluyor. Kablolu yapıda hazırlanan Aurvana Live! üzerine geliştirilen Aurvana Live!2 modeli ise, bünyesinde 40mm neodimyum sürücü barındırıyor. Çıkartılabilir kablosu üzerinde dahili mikrofon ve ses kontrol butonu yer alan kulaklık, uzun kullanımlarda bile sorun yaratmayacak konforlu bir yapıyla geliyor ve iki farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Creative tarafından hazırlanan Aurvana Platinum 250 Pound, Aurvana Gold 180 Pound ve Aurvana Live!2 ise 110 Pound fiyat etiketleriyle Ekim ayı içerisinde satışa çıkıyorlar.





http://www.engadget.com/2013/09/03/creative-aurvana-ifa-2013/?utm_medium=feed&utm_source=feedly