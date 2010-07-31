Creative'den entegre ses kalitesini arttıran Sound Blaster X-Fi MB2 yazılımı

Realtek'in düşük maliyetli entegre ses çözümleriyle rekabette zorlanan Creative, farklı bir strateji ile anakart üreticilerine ses kalitesini arttıracak yazılım paketi sunmayı benimsemiş durumda. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Sound Blaster X-Fi MB yazılımının yeni versiyonu, anakartlardaki entegre ses kalitesini ciddi şekilde arttırıyor.

THX TruStudio Pro ve Creative EAX Advanced HD 5.0 gibi ses teknolojilerini bir araya getiren yeni yazılım ile ses kalitesinin benzeri görülmemiş bir gerçeklik seviyesine taşındığını iddia ediliyor. 3D oyun deneyimine yönelik gelişmiş özelliker içerdiği belirtilen yeni yazılımın VoiceFX özelliği ile çoklu oyun deneyimine katkı sağladığı bildiriliyor.

Creative'in Sound Blaster X-Fi MB2 yazılımını ilk kullanan anakart üreticisi Asus oldu ve firma popüler anakart modellerinden ROG Rampage III Formula ve Gene serilerinde bu yazılımı sunmaya başladı. Bir süredir yeni X-Fi ses çipleri konusunda sessizlik içerisinde olan Creative, Sound Blaster X-Fi MB2 yazılımının fark yaratacağına inanıyor.