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Creative'den entegre ses kalitesini arttıran Sound Blaster X-Fi MB2 yazılımı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,2b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Realtek'in düşük maliyetli entegre ses çözümleriyle rekabette zorlanan Creative, farklı bir strateji ile anakart üreticilerine ses kalitesini arttıracak yazılım paketi sunmayı benimsemiş durumda. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Sound Blaster X-Fi MB yazılımının yeni versiyonu, anakartlardaki entegre ses kalitesini ciddi şekilde arttırıyor.

THX TruStudio Pro ve Creative EAX Advanced HD 5.0 gibi ses teknolojilerini bir araya getiren yeni yazılım ile ses kalitesinin benzeri görülmemiş bir gerçeklik seviyesine taşındığını iddia ediliyor. 3D oyun deneyimine yönelik gelişmiş özelliker içerdiği belirtilen yeni yazılımın VoiceFX özelliği ile çoklu oyun deneyimine katkı sağladığı bildiriliyor.

Creative'in Sound Blaster X-Fi MB2 yazılımını ilk kullanan anakart üreticisi Asus oldu ve firma popüler anakart modellerinden ROG Rampage III Formula ve Gene serilerinde bu yazılımı sunmaya başladı. Bir süredir yeni X-Fi ses çipleri konusunda sessizlik içerisinde olan Creative, Sound Blaster X-Fi MB2 yazılımının fark yaratacağına inanıyor.


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xLmNt13 7 yıl
creative ses kartalı kalitedir ama yukarda arkadaşların dedıği gibi yazılım sıfır creative de. x-fi titanium ses kartım var yazılım sürümü 2010 haziran. 1 yıldır beta aşamasında yeni sürüm. ses kontrol yazılımı desen 2009 da çıkmış daha yenisi yok. sss
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KanKoKan 7 yıl xLmNt13
xlmnt13

creative ses kartalı kalitedir ama yukarda arkadaşların dedıği gibi yazılım sıfır creative de. x-fi titanium ses kartım var yazılım sürümü 2010 haziran. 1 yıldır beta aşamasında yeni sürüm. ses kontrol yazılımı desen 2009 da çıkmış daha yenisi yok. sss

Neyseki creative yerine bağzı sorunları giderip driver yayınlayan yerler var, bende x-fi fatality var pax driverları kullanıyorum, aşağıda verdiğim linki bir incele istersen, bence ordaki driverlar daha iyi sonuç veriyor.

hardwareheaven.com/...
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Rock_Rage 9 yıl
Kendi kartlarına suruculeri yazdı sorunları astı simdi baska işlerle ugrasıyor.Ahh creative ahh iyisin guzelsin ama destek yok destek.
SAYGILARLA
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umur BEY 9 yıl
İlk önce kendi ses kartlarına adam gibi sürücü yapsın, bu kadar milleti mağdur et ondan sonra başka çiplere driver yap yok artık daha neler

Eax ölmesiyle xfi olayının fazla bir önemi kalmadığının farkında olduğundan cebini kurtarmak için çareler arıyor....



Birde arkadaşlar benim hala anlamadığım bir konu var direcksound kütüphanesi kapandı yerine openal kütüphanesi geldide.. Eax sadece ses efekti, bu ses efekleri openal üzerine kurulamıyormu

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vidoko 9 yıl
ileriki zamanlrda bence bu teknolojiler anakartın için de hazır sistem olarak verilecek..zaten hep öyle oluyor..
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Momo-Oz 9 yıl
saçmalığa bak ya adam ses kartı üretiyo driverini parayla satıyo
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Lethian 9 yıl
EAX'ın öldüğünü sonunda adamlar da kabul etti. X-Fi markası üzerinden ne satsak kardır olayına girmişler.
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yapici 9 yıl
Bu driverlar 30 gün denemelik oluyor, sonrasında satın alınacak. Mesela benim gigabyte p45 anakartın driver yerinde(sadece vista için bu olay) X fi olayı var ama ben denemedim.
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highgen 9 yıl
yazılım diğer chipsetten anakartlara sunulursa iyi olur Xi-Fİ titanium alma derdin kurtarmış olur
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