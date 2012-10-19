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Creative'den iki yeni ses sistemi: Inspire T3300 ve Inspire T6300

6 yıl
15,8b
1
18
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Creative'den iki yeni ses sistemi: Inspire T3300 ve Inspire T6300
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Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için çevre birimleri hazırlayan Creative, Inspire serisi ses sistemlerine 2+1 ve 5+1'lik iki yeni model ekleyerek ürün gamını genişletiyor: Inspire T3300 ve Inspire T6300.
Creative'in yeni ses sistemleri, tasarım açısından birbirine benzese de uydu hoparlörlerinin ve subwoofer ünitelerinin boyutları, ses çıkış güçleri farklı. T3300'ün uydu hoparlörleri 86 mm x 177 mm x 93 mm boyutlarında, subwoofer ünitesi 160 mm x 214 mm x 243 mm boyutlarında dizayn edilmiş. T6300'ün ön uydu hoparlörleri 86 mm x 177 mm x 93 mm boyutlarında, arka ve merkez uydu hoparlörleri 72 mm x 147 mm x 79 mm boyutlarında, subwoofer ünitesi 175 mm x 227 mm x 263 mm boyutlarında dizayna sahip. T3300'ün subwoofer ünitesinin ağırlığı 2.6 kg; T6300'ün subwoofer ünitesinin ağırlığı ise 3.3 kg.
Frekans tepki aralığı 40 Hz - 20 kHz şeklinde açıklanan T3300'ün her bir uydu hoparlörü 5.5 watt (RMS), subwoofer ünitesi 16 watt (RMS) ses çıkış gücüne sahip. 50 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı sunan T6300'ün her bir uydu huparlörü 7 watt (RMS), subwoofer ünitesi ise 22 watt (RMS) ses çıkış gücü sağlıyor.
Kablolu kumanda ile donatılan ses sistemlerinden Inspire T3300 56$ fiyat etiketiyle, Inspire T6300 ise 89$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Creative'den iki yeni ses sistemi: Inspire T3300 ve Inspire T6300
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http://www.creative.com/corporate/pressroom/releases/welcome.asp?pid=13294 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
bu ururnun aynısı bende aldım ama 3 hoporlor gırısı calısmıyo...yanı 5 hoporlorden sadece 2 sınden ses gelıyo ...hoparlor gırıslerın baglantısı gıbı bısey varmı veyada belen varmı ?
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acaluka 5 yıl
Vatan'dan %30 indirimi ile 100TL ye aldım. Ürün üretim hatalı olarak geldi elektrik almıyordu. Sonra gittim koşulsuz değiştirdiler. 2. altığım üründen gayet memnunum. Tabiki de dünyaları beklemek yersiz olur. Ancak fiyat/performans olarak oldukça doyurucu bir ürün. Bass line yi ortanın çok az üstünde kullanıyorum ve bu haliyle hem tizleri bastırmıyor hem de dolgun bir bass alabiliyorum. Oyun ve Film lerde gayet iyi bir sonuç aldım. Müzik dinlerken ise Pop, R&B gibi müziklerde fena değil anca içinde enstrüman barındıran parçalarda biraz solgun kalıyor. Sonuç olarak Fiyatına bakıldığında gayet yeterli bir ürün. Tavsiye ederim (:
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osky06 5 yıl
arkadaşlar bu ürünün kulaklık girişi varmıdır acaba ?
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gardanadam 6 yıl ..Knight..
..Knight..




 

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için çevre birimleri hazırlayan Creative, Inspire serisi ses sistemlerine 2+1 ve 5+1'lik iki yeni model ekleyerek ürün gamını genişletiyor: Inspire T3300 ve Inspire T6300.

 

Creative'in yeni ses sistemleri, tasarım açısından birbirine benzese de uydu hoparlörlerinin ve subwoofer ünitelerinin boyutları, ses çıkış güçleri farklı. T3300'ün uydu hoparlörleri 86 mm x 177 mm x 93 mm boyutlarında, subwoofer ünitesi 160 mm x 214 mm x 243 mm boyutlarında dizayn edilmiş. T6300'ün ön uydu hoparlörleri 86 mm x 177 mm x 93 mm boyutlarında, arka ve merkez uydu hoparlörleri 72 mm x 147 mm x 79 mm boyutlarında, subwoofer ünitesi 175 mm x 227 mm x 263 mm boyutlarında dizayna sahip. T3300'ün subwoofer ünitesinin ağırlığı 2.6 kg; T6300'ün subwoofer ünitesinin ağırlığı ise 3.3 kg.

 

Frekans tepki aralığı 40 Hz - 20 kHz şeklinde açıklanan T3300'ün her bir uydu hoparlörü 5.5 watt (RMS), subwoofer ünitesi 16 watt (RMS) ses çıkış gücüne sahip. 50 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı sunan T6300'ün her bir uydu huparlörü 7 watt (RMS), subwoofer ünitesi ise 22 watt (RMS) ses çıkış gücü sağlıyor.
 
Kablolu kumanda ile donatılan ses sistemlerinden Inspire T3300 56$ fiyat etiketiyle, Inspire T6300 ise 89$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.





çok şık duruyor..
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DH Misafiri 6 yıl
creative nin her modelinden aldım her modelinden de memnun kaldım tüm arkadaslarıma tavsiye ettim onalrda cok memnun kaldılar ve dua ediyorlar bana simdi onlarda arkadaslarıan tavsiye etti onlarda dua ediyor logitech gibi her yere reklam vermeye gerek yok en iti reklam dost tavsiyesidir ....
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hakan.27 6 yıl
arkadaşlar Creative cok güzel saglam kaiteli bir ürün kacırmayın 8 yıldır Creative 5+1 kullanıyorum süper fazla sesi olmasada süper dayanıklı seside güzel kaliteli tavsiye ediyorum Creative belli başlı güzel firma almanızı tavsiye edrim
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DH Misafiri 6 yıl
bence para vermeye deymeyecek bir sistem. evimde kendi yaptıgım 250w ses sistemi var ve çogu markanın kalitesinden daha kaliteli sesi var özelikle baslarda. Inspire T6300 22w vermiş kolona normal kulanıcılar için ideal olsada her kulanıcının isteklerini karşılamayacaktır. eger çöpe atacak 89$'ınız var ise bilemem :))
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lTriviuml 6 yıl
Yenilik olarak ne getirmiş tasarım farklılığı dışında. Daha üst modeller çıkartmalılar
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BaizeN 6 yıl
2+1 almayı düşünebilirim
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teknomnyak_37 6 yıl
valla beyler bende gigaworks t20 series 2 var ses kalitesi mükemmel tizleri şuana kadar dinlediğimin en iyisi çok berrak bir sesi var ama üstteki ses sistemleri film izlemek ve oyun için müzik dinlerken bunlardan üstün bir performans beklemeyin
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yc#1 6 yıl
Bu Creative'in kumandaları da iyice geriye gidiyor. Bendeki emektar T6060'da AUX girişi, kulaklık çıkışı ve bas kontrolü mevcut.
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