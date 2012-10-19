Creative'den iki yeni ses sistemi: Inspire T3300 ve Inspire T6300

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için çevre birimleri hazırlayan Creative, Inspire serisi ses sistemlerine 2+1 ve 5+1'lik iki yeni model ekleyerek ürün gamını genişletiyor: Inspire T3300 ve Inspire T6300.



Creative'in yeni ses sistemleri, tasarım açısından birbirine benzese de uydu hoparlörlerinin ve subwoofer ünitelerinin boyutları, ses çıkış güçleri farklı. T3300'ün uydu hoparlörleri 86 mm x 177 mm x 93 mm boyutlarında, subwoofer ünitesi 160 mm x 214 mm x 243 mm boyutlarında dizayn edilmiş. T6300'ün ön uydu hoparlörleri 86 mm x 177 mm x 93 mm boyutlarında, arka ve merkez uydu hoparlörleri 72 mm x 147 mm x 79 mm boyutlarında, subwoofer ünitesi 175 mm x 227 mm x 263 mm boyutlarında dizayna sahip. T3300'ün subwoofer ünitesinin ağırlığı 2.6 kg; T6300'ün subwoofer ünitesinin ağırlığı ise 3.3 kg.



Frekans tepki aralığı 40 Hz - 20 kHz şeklinde açıklanan T3300'ün her bir uydu hoparlörü 5.5 watt (RMS), subwoofer ünitesi 16 watt (RMS) ses çıkış gücüne sahip. 50 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı sunan T6300'ün her bir uydu huparlörü 7 watt (RMS), subwoofer ünitesi ise 22 watt (RMS) ses çıkış gücü sağlıyor.

Kablolu kumanda ile donatılan ses sistemlerinden Inspire T3300 56$ fiyat etiketiyle, Inspire T6300 ise 89$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.





http://www.creative.com/corporate/pressroom/releases/welcome.asp?pid=13294