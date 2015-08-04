Creative'den üç yeni oyuncu kulaklığı

Ses teknolojileri konusunda önemli firmalardan Creative, Sound BlasterX H7, Sound BlasterX H5 ve Sound BlasterX P5 isimli oyunculara özel kulaklık modellerini duyurdu.

Firmanın yeni ürünlerden Sound BlasterX P5, kulak içi formunda karşımıza çıkıyor. Özel ayarlanmış 7mm'lik FullSpectrum sürücüleri bulunan ürün, şık tasarım gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve beraberinde gelen 3 adet silikon kafa ile farklı kulak yapılarına rahatlıka uyum sağlayabiliyor. Taşıma çantası unutulmayan Creative Sound BlasterX P5, dahili mikrofonuyla oyun içi görüşmeler yanında telefon görüşmelerine de izin veriyor ve belirtildiği kadarıyla üst seviye gürültü engelleme gerçekleştirebiliyor.

Creative'nin Sound BlasterX H7 model isimli kulaklığı ise kafa üstü formunda karşımıza çıkıyor. Oldukça sade bir tasarımı bulunan kulaklık, USB bağlantı üzerinden 24-bit/96kHz 7.1 çevresel ses sunabiliyor ve bünyesinde 50mm'lik FullSpectrum sürücüler yer alıyor. Oldukça hafif olmasıyla uzun kullanımlarda dahi ağrı yapmayan H7, çıkartılabilir mikrofonuyla dikkat çekerken, dolanmayan kablosuyla de büyük bir kullanım kolaylığı veriyor. Firmanın Sound BlasterX H5 modeli H7 ile aynı altyapıda USB bağlantı ile arka aydınlatmalı "X" logosu taşımıyor.

Creativ'in yeni kulaklıklarından Sound BlasterX H7 "160$", Sound BlasterX H5 "130$" ve Sound BlasterX P5 ise "70$" fiyat etiketleriyle Eyül ve Ekim aylarında satışa çıkıyor.