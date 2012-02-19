CyanogenMod ekibi Android topluluğundan mali destek istiyor

Uyumlu cihazlarına resmi üreticilerin sunduğunun dışında kişiselleştirilmiş ROM'lar yüklemeyi tercih eden kullanıcıların en çok takip ettiği topluluk şüphesiz CyanogenMod grubu. Yakın zamanda grup liderinin Samsung Mobile'a geçtiği ekip şu sıralar Android 4.0 ROM'una son şeklini vermek için harıl harıl çalışıyor.

Ancak ekip Android topluluğuna yaptığı duyuruda çalışmaları devam ettirmek için mali yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı. ROM geliştirme çalışmalarını ücretsiz olarak topluluğa sunan CM ekibinin daha güçlü Xeon sunuculara, daha hızlı sabit veya katı durum disklerine ve büyük RAM miktarlarına ihtiyacı var.

Bilindiği gibi Google, yaklaşık 1 milyon kod satırından oluşan Ice Cream Sandwich sürümünü derlemek için en az 16GB boyutunda RAM belleğe sahip sunuculara ihtiyaç duyuyor. Google için bu boyutlar sorun olmasa da CM ekibini oldukça zorluyor.

Ekip PayPal üzerinden bağışları kabul ediyor. Bunun yanında farklı alternatif ödemeler de mevcut. Ayrıca bazı gönüllüler sahip oldukları hosting firmasından ekibe bazı sunucularını ayırmış durumda. Global olarak milyonlarca kişinin CM ROM'larını kullandığı düşünüldüğünde küçük bağışların ekibin çalışmalarını hızlandıracağı bir gerçek.