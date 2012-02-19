CyanogenMod ekibi Android topluluğundan mali destek istiyor

Haber Editörü
Uyumlu cihazlarına resmi üreticilerin sunduğunun dışında kişiselleştirilmiş ROM'lar yüklemeyi tercih eden kullanıcıların en çok takip ettiği topluluk şüphesiz CyanogenMod grubu. Yakın zamanda grup liderinin Samsung Mobile'a geçtiği ekip şu sıralar Android 4.0 ROM'una son şeklini vermek için harıl harıl çalışıyor.
Ancak ekip Android topluluğuna yaptığı duyuruda çalışmaları devam ettirmek için mali yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı. ROM geliştirme çalışmalarını ücretsiz olarak topluluğa sunan CM ekibinin daha güçlü Xeon sunuculara, daha hızlı sabit veya katı durum disklerine ve büyük RAM miktarlarına ihtiyacı var.
Bilindiği gibi Google, yaklaşık 1 milyon kod satırından oluşan Ice Cream Sandwich sürümünü derlemek için en az 16GB boyutunda RAM belleğe sahip sunuculara ihtiyaç duyuyor. Google için bu boyutlar sorun olmasa da CM ekibini oldukça zorluyor.
Ekip PayPal üzerinden bağışları kabul ediyor. Bunun yanında farklı alternatif ödemeler de mevcut. Ayrıca bazı gönüllüler sahip oldukları hosting firmasından ekibe bazı sunucularını ayırmış durumda. Global olarak milyonlarca kişinin CM ROM'larını kullandığı düşünüldüğünde küçük bağışların ekibin çalışmalarını hızlandıracağı bir gerçek.
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sizde 5 kuruş para vermeden atıp tutacaksınız
adamlar sanki zorla alın kullanın diyorda bide geç çıkıyor diye eleştiriyorsunuz
stabil veya değil kafana silah dayayıp zorlamı yükletiyorlar
gidin gingerbread kullanmaya devam edin
adamlar hayrına rom yazıyor bir de geç geliyor diye kızıyor musunuz? android 4lü güncelleştirmeler çıkacakmış kaç üretici telefonlarına adam gibi ics dağıtıyor? çoğu telefon donanımı yettiği halde üreticilerin yeni cihaz aldırma politikası yüzünden alamayacak işte cm burada devreye girecek. bu adamlar bir karşılık beklemeden insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor onları tebrik ediyorum.