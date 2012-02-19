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CyanogenMod ekibi Android topluluğundan mali destek istiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Uyumlu cihazlarına resmi üreticilerin sunduğunun dışında kişiselleştirilmiş ROM'lar yüklemeyi tercih eden kullanıcıların en çok takip ettiği topluluk şüphesiz CyanogenMod grubu. Yakın zamanda grup liderinin Samsung Mobile'a geçtiği ekip şu sıralar Android 4.0 ROM'una son şeklini vermek için harıl harıl çalışıyor.
Ancak ekip Android topluluğuna yaptığı duyuruda çalışmaları devam ettirmek için mali yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı. ROM geliştirme çalışmalarını ücretsiz olarak topluluğa sunan CM ekibinin daha güçlü Xeon sunuculara, daha hızlı sabit veya katı durum disklerine ve büyük RAM miktarlarına ihtiyacı var.
Bilindiği gibi Google, yaklaşık 1 milyon kod satırından oluşan Ice Cream Sandwich sürümünü derlemek için en az 16GB boyutunda RAM belleğe sahip sunuculara ihtiyaç duyuyor. Google için bu boyutlar sorun olmasa da CM ekibini oldukça zorluyor.
Ekip PayPal üzerinden bağışları kabul ediyor. Bunun yanında farklı alternatif ödemeler de mevcut. Ayrıca bazı gönüllüler sahip oldukları hosting firmasından ekibe bazı sunucularını ayırmış durumda. Global olarak milyonlarca kişinin CM ROM'larını kullandığı düşünüldüğünde küçük bağışların ekibin çalışmalarını hızlandıracağı bir gerçek.

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emiLL 7 yıl en beğenilen
adamlar yeni kernel bile yazıp güncelleme gelmeyen cihazlara android portluyorlar
sizde 5 kuruş para vermeden atıp tutacaksınız
adamlar sanki zorla alın kullanın diyorda bide geç çıkıyor diye eleştiriyorsunuz
stabil veya değil kafana silah dayayıp zorlamı yükletiyorlar
gidin gingerbread kullanmaya devam edin
adamlar yeni kernel bile yazıp güncelleme gelmeyen cihazlara android portluyorlarsizde 5 kuruş para vermeden atıp tutacaksınızadamlar sanki zorla alın...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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acmtncy 7 yıl
smart1978
CyanogenMod Android 4 desteği çıkacak telefon sahiplerine kaydadeğer bir faydası yoktur.Madem bu ihtiyaç oluştu aylardır CyanogenMod niye bekletiyorlar? Adamlar mazeret misali şuan bağış topluyoruz ondan sonra Android 4 geliştirmesine başlayacağız diyorlar.. Ölme eşeğim bahar geldi... O zamana kadar Adnroid 4 lü güncellemeler çıkacak. Eski model olanlar ise gıdım gıdım ilerleme ile devam ediyorlar... CyanogenMod için gelecek veya beklentim yok gibi... En baştaki adamları Samsung almış Samsung CyanogenMod un kaymağını yemekte... Bu ekibe Android 4 geleceği kesin ürün sahiplerin bağışlaması anlamsız. Emin olun resmi Android 4 çıktığına CyanogenMod un kendi mod sürümü stabil sorunsuz olmayacaktır...

adamlar hayrına rom yazıyor bir de geç geliyor diye kızıyor musunuz? android 4lü güncelleştirmeler çıkacakmış kaç üretici telefonlarına adam gibi ics dağıtıyor? çoğu telefon donanımı yettiği halde üreticilerin yeni cihaz aldırma politikası yüzünden alamayacak işte cm burada devreye girecek. bu adamlar bir karşılık beklemeden insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor onları tebrik ediyorum.
smart1978CyanogenMod Android 4 desteği çıkacak telefon sahiplerine kaydadeğer bir faydası yoktur.Madem bu ihtiyaç oluştu aylardır CyanogenMod n...
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smart1978 7 yıl
Once CyanogenMod ekibinin gunluk kullanilma uygun Romlari yayinlanmali...

Suanda Samsung tan sizma Android 4.0.3 lu Romu kullaniyorum. Tum donanim calisiyor.

CyanogenMod u niye bekleyeyim ki?...

Android 4 kaynak kodu uzerinden iddialari birakmalilar. En iyimser gelisme Samsung Android 4 kaynak kodlarin yayinlanmasi icin herkesi bekletiyorlar.

Diger markalarinda kaynak kodlari yayinlanmasini icin ilgilenen herkesi bekletiyorlar.

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koray06tr 7 yıl
smart1978
Ahbap nerden çıktı
? Driver kaynak kodları yok işte herşeyin temeli bu... Nerde kaldığını bilmeyenlere ifade ettim.. CyanogenMod zaten sitemlerden vs.. haberi var ki ortalama 2-3 haftada bir bir mazeret yayınlıyorlar... Bu grup tabiki istese projeyi kapatabilir... Kimse kimseyi bağlayıcısı değil.. Ama bağış istediler mi daha ağır bir yükün altına girerler ... Mesajı iyki ortaya atmışsın ben yokum da
...

hocam siz daha iyisini yapında bizde faydalanalım hem memleketimin insanını eleştirdiğiniz bağışları yapmaktan kurtarmış olursunuz
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sertacarslan 7 yıl
Bu gençlerin Ubuntu vakfı'na katılıp deneyimlerini Linux'un mobil platformda yaygınlaşabilmesinde kullanmaları için 250 TL bağışlardım kendi adıma...
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cgdincer 7 yıl
adamların bağış istemelerine niye bu kadar takılan oldu anlamadim. bu adamlar robot mu başka işleri güçleri yokmu, özel hayatlarindan vakit ayırıp bu projeyi ilerletmeye çalışıyorlar. sadece sunucu olayı değil. ne yiyiyor ne içiyorlar ne elektrik harciyorlar kaç kişilik ekipler belki sayılarını arttırmaları gerekiyor. bunlar bedava mi oluyor. bu tür amatör bile olsa çalışmalar uğraşlar hep birşeylere ilham kaynağı oluyor, yeni fikirlerin doğmasına sebep oluyorlar ki öyle olduğunu bazı arkadaşlar anlayamıyor koskoca şirketler anlayabiliyor da bu adamları kendi sirketleri bünyesine katıyorlar. boş boş konusmayin mualefet olmak için, önce kendine dönüp baksın herkes ben ne yaptım neler yapabiliyorum ürettim üretiyorum ne fikrim yeniliğim var desin...
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danGerfuLL 7 yıl
CM9 olmasa bile CM7 ile Gingerbread kullanan arkadaşlar(ben de dahil) mevcut kernel ile stabil ve hızlı aynı zamanda kişiselleştirilebilir bir cihaza sahip oluyorlar.
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Dr.Ryzz 7 yıl
Kolay bir şey olsaydı yapardım bağışı ama ne paypal var ne kredi kartım
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E_Aydin35 7 yıl
Helal olsun be adamlara adamlar hizmet veriyor,hizmet almakta hakları...
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
ya bağış yapmak istemeyen yazmasın ama şöylede bir şey var adamlar emek harıcıyorlar saatler günler haftalar alıyor ve burda klavyyesi olan da yazıyor emeğe saygı diye bir şey var bilmeyenlere duyurulur
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smart1978 7 yıl T3RR1BL3WH1SP3R
asisar1907

ya bağış yapmak istemeyen yazmasın ama şöylede bir şey var adamlar emek harıcıyorlar saatler günler haftalar alıyor ve burda klavyyesi olan da yazıyor emeğe saygı diye bir şey var bilmeyenlere duyurulur

Zaten CyanogenMod tarzında (kalitesinde derinlemesine ) custom ROM işi yapan hem de hobi misali ... Ama onlardan hiçbiri CyanogenMod gibi İDDİALI sözler vermemişti... Asıl mesele burda..

Habire emek ve saatlerini harcıyorlar demeyin... Diğerleri gibi onlar da harcıyor... Bağış işi zaten hepsinde var... Yapan yapıyor... Ki ben de yapmış biriyimdir.. Ama CyanogenMod a özellike bağış yapmam... Ne de olsa şuan Android 4 kullanmaktayım CyanogenMod un yapamayacağı bir çok şeyi zaten Galaxy Note için beta da olsa günlük kullanıma hazır günlerdir kullanmaktayım ...

Dediğim gibi bağış yapmak isteyenler eski cihaz sahipleridir...

Android 5 te 2-3 ay sonra çıkacak CyanogenMod grubu bu sefere Android 5 için kafa yoracak... İşleri çok zor... Driver kaynak kodların olamayışı geriye eski kernel üzerine Android 4 -5 port etme seçeneği bıraktırıyor ...

Bu konuda bağış bana göre faydalanılacak birşey yapmışlarsa anlamlıdır. Dediğim gibi mazeretlerle 5 ay geçti kayda değer bir gelişme yok...
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smart1978 7 yıl
Geç gelmiyor geride kalıyor... Örneğin Galaxy S2 için Galaxy Note için Adnroid 4 beta safhasında olsa bile çıktı her ikisi için günlük kullanıma yakın tüm parçaları sorunsuz çalışıyor... Gelgörki CyanogenMod ekibi başsız önceleri iddia ettiklerini bile yerine getiremediler. Üstesindne gelmiştik geleceğiz gibi açıklamalarını hatırlatmak gerekir...
Hayrına insanları boşuna umutlandırmasınlarda ne yaparlarsa yapsınlar isteyen bağışını onlara zaten yapıyor... Bugüne kadarki ilerlemeler ne ile yaptılarsa onla devam etsinler. Bu ekip dün kurulmadı (her ne kadar başlarındaki Samsung ta faal olsa bile ...) ...
Bir gelişme yok. Art arda gecikmelere vesile olacak açıklamaları duymaktayız... Ocakta çıkacak dediler 3 . aya geçiyoruz...
Bakalım gelecek hafta / ay ne gibi bir mazeret geliştirmeyi engelleyecek merak ediyorum...
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acbold 7 yıl
çok başarılı buluyorum bu tür çalışmaları.costum rom yüklememiş olsamda incelemelerini takip ediyorum.Yayınladıkları android rom ları basit bir edit sonucu oluşan makyaj vs tarzı uygulamalar değil,başlı başına bir işletim sistemini port ediyorlar bile diyebilirz.Aslında bağışlar mantıklı,gelir ihtiyacını karşılamalılar,çoğu kişi cm kullanıyordur 5-10$ bile atsa bir gelir oluşur adamlara.
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acmtncy 7 yıl
smart1978
CyanogenMod Android 4 desteği çıkacak telefon sahiplerine kaydadeğer bir faydası yoktur.Madem bu ihtiyaç oluştu aylardır CyanogenMod niye bekletiyorlar? Adamlar mazeret misali şuan bağış topluyoruz ondan sonra Android 4 geliştirmesine başlayacağız diyorlar.. Ölme eşeğim bahar geldi... O zamana kadar Adnroid 4 lü güncellemeler çıkacak. Eski model olanlar ise gıdım gıdım ilerleme ile devam ediyorlar... CyanogenMod için gelecek veya beklentim yok gibi... En baştaki adamları Samsung almış Samsung CyanogenMod un kaymağını yemekte... Bu ekibe Android 4 geleceği kesin ürün sahiplerin bağışlaması anlamsız. Emin olun resmi Android 4 çıktığına CyanogenMod un kendi mod sürümü stabil sorunsuz olmayacaktır...

adamlar hayrına rom yazıyor bir de geç geliyor diye kızıyor musunuz? android 4lü güncelleştirmeler çıkacakmış kaç üretici telefonlarına adam gibi ics dağıtıyor? çoğu telefon donanımı yettiği halde üreticilerin yeni cihaz aldırma politikası yüzünden alamayacak işte cm burada devreye girecek. bu adamlar bir karşılık beklemeden insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor onları tebrik ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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balomer 7 yıl acmtncy
acmtncy

smart1978

CyanogenMod Android 4 desteği çıkacak telefon sahiplerine kaydadeğer bir faydası yoktur.Madem bu ihtiyaç oluştu aylardır CyanogenMod niye bekletiyorlar? Adamlar mazeret misali şuan bağış topluyoruz ondan sonra Android 4 geliştirmesine başlayacağız diyorlar.. Ölme eşeğim bahar geldi... O zamana kadar Adnroid 4 lü güncellemeler çıkacak. Eski model olanlar ise gıdım gıdım ilerleme ile devam ediyorlar... CyanogenMod için gelecek veya beklentim yok gibi... En baştaki adamları Samsung almış Samsung CyanogenMod un kaymağını yemekte... Bu ekibe Android 4 geleceği kesin ürün sahiplerin bağışlaması anlamsız. Emin olun resmi Android 4 çıktığına CyanogenMod un kendi mod sürümü stabil sorunsuz olmayacaktır...


adamlar hayrına rom yazıyor bir de geç geliyor diye kızıyor musunuz? android 4lü güncelleştirmeler çıkacakmış kaç üretici telefonlarına adam gibi ics dağıtıyor? çoğu telefon donanımı yettiği halde üreticilerin yeni cihaz aldırma politikası yüzünden alamayacak işte cm burada devreye girecek. bu adamlar bir karşılık beklemeden insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor onları tebrik ediyorum.

en fazla yine SONY veriyo 11telefonuna başka birşey demiyorum diğerleri için
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