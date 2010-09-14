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IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili "Transformers" tablet

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili
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Intel Geliştiriciler Forumu 2010 etkinliğinin ikinci günü hızlı başladı. Tablet bilgisayar pazarı için ciddi bir hazırlık içerisinde olan Intel, Atom işlemci ailesinin geleceğini masaya yatırdı. Intel'in Gömülü Sistemler ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu başkan yardımcısı Douglas L. Davis tarafından yapılan sunumda, yakında pazara girecek Atom işlemcili tabletler de tanıtıldı. İşte o tabletler arasında en dikkat çekici olanlarından birini Dell sergiledi. Transformers tablet olarak anılan çözüm, çift çekirdekli Atom işlemcisinden güç alıyor.

İşletim sistemi olarak Windows platformunu kullanan tablet bilgisayar döndürülebilir ekran konseptine yeni bir boyut kazandırıyor. Dilendiği zaman fiziksel tuş takımıyla kullanılabilen Dell'in yeni çözümü için henüz detaylar açıklanmadığı için ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak yakından görme fırsatı yakaladığımız tablet bilgisayarın üretime yakın olduğunu söyleyebiliriz.

IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili
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IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili
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IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili
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IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili
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tec 8 yıl
Ben bir tasarımcı olarak bu bilgisayarın bu şekilde ekranının döndürülmesinde sorun teşkil edebileceğini düşünüyorum ama tasarlayanlar bizim bilmediğimiz bişey biliyorlar yada çok fazla paraları var her bilgisayar 1-2 kere servise gidecek onlarda değiştirecekler. sonunda eski alttan tek noktadan dönüp ters çevrilen ekranlara geçecekler :) eksen dönüşünü sağlayan mil pim artık ne diyorlarsa ismine onunla çerçeve veya ekran arasındaki bağlantı ufak tefek sertliklere dayanıklı olması lazım vs. ayrıca ipad e bakın klavye istasyonu var istersen ona takıyor ve yazıyorsun, diğer türlü ince 9" boyutlarında dokunmatik ekranlı bir bilgisayarın oluyor. bence o tasarım çok daha iyi, dell in bu sistemi bu şekilde satışa sunacağını sanmam eğer sunarsa çok satacağını düşünmüyorum. Piyasadaki bir boşluğu doldurmuyor. samsung tablet yada ipad gibi rakipler karşısında yer edinmesi çok zor. ipad için pahalı denmiş ama türkiyedeki 2600 tl lik fiyatına bakıp konuşmuşlar sanırım. o fiyat uyanık migros fiyatıdır, abd de ki fiyatları bence alınabilecek en iyi seviye fiyatıdır ve ipad in ederi odur. 2600 tl ye kusura bakmasınlarda 2-3 arkadaştan sipariş alıp amerikaya gider gelirim daha iyi :)
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OverClocK1ng 8 yıl
Doğru söylüyorsun. Ekran kenarlara sadece 2 nokta ile bağlı ve o iki nokta çok ince noktalar. Ekrana hem güç gelecek, hem data gelecek. Sanıyorum 2 ye bölmüşlerdir. Atıyorum bir taraftan bir kablo ile güç diğer taraftan başka bir kablo ile de data geliyordur.

Ve o kabloların da çok esnek ve dayanıklı olmaları gerekmektedir. Umarım ekrandan dolayı sorun çıkarmaz.

iPad konusunda sana katılıyorum. Piyasada iPad e bir sürü rakip çıkmakta. Fakat hiçbirisi gerçek anlamda rakip olamıyor. Bunun sebebi de bu Apple ne yaparsa hemen başka firmalar tarafından Apple ın çıkarttığı ürüne bir aksesuar üretiyorlar. Yani Apple iPad çıkartsın bir bakıyorsunuz piyasada iPad Docking Station , iPad Klavye İstasyonu gibi bir sürü ürün çıkıyor. Ama diğer markaların çıkarttıkları ürünlerde bu şekilde kullanabilecekleri aksesuarlar olmadığı için iPad yine kral oluyor. Bir de kalitesi de iyi olması da cabası..

Amerika olayında da haklısın. Esasında çok iyi düşünüyorsun. Keşke herkes senin gibi düşünse de o zaman bak bakalım bu fiyatlara Türkiye'de satabiliyorlar mı ? Keşke.
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funnyboy 8 yıl
birkaç videosu: teknokampus.com/...
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tanak 8 yıl
cok değişik bir tasarım..
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aspirin_00 8 yıl
şimdi aklıma geldi kapağı dönen notebooklar var misal o da bunun yapacağı işlevi görüyor bu farklıaçıdan ele almış o kadar
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mehmetgirgin 8 yıl
akıllıca
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Batuist 8 yıl
kasada komple sihay olsaymış bence çok daha karizmatik dururmuş..
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zouzouni 8 yıl
Dell iyi iş çıkarmış, çoğu kişinin işine yarayabilecek bir ürün.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ben çok beğendim. Bazen mesela mühendisler veya atıyorum sekreterler patronlarının yanında yürürken veya devlet adamlarının yanındaki yardımcıları not almaları gerektiği zaman netbook u elinde tutup klavyedeki tuşlara basarak birşeyler yazmaya çalışmak gerçekten çok zor oluyor. Fakat bununla ekran haline gelen cihazda ekrana istediğini yazabilirsin. Gerçekten tebrik etmek lazım Dell i.
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_bluescream_ 8 yıl
bence cok güzel bişe tr de 900-1000 dolar sevıyesınde geleblirse ben ble alablırım ayrıyettenn adamın elıne bakılırsa multi touch ekrana sahıp ekranın o şekilde katlanıp dönmesi ise çok güzel, onu bde kalemle kullandıkme deftere gerek ble kalmaz :)
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xense 8 yıl
bu arada acer ürünü gibi duruyor tuşlara bakılrsa...
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Dell taşınabilir bilgisayar konusunda gayet başarılı bir firma. Ürünlerini beğeniyorum.
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xense 8 yıl
Bencede gerçekten kullanışlı duruyor. 2 amacada hitap ediyor. eger göründüğü kadar kullanışlı olursa bence ipad'e ciddi rakip olabilir. bence döndürme olayı paradan cok stabilite sorunlarına neden olabilir flim kopması gibi.. ama 1 netbook + 1 ipad için ödenecek fiyata bakılınca bu ürün +200 $ ile bile daha anlamlı ürün olabilir. Durumu zaman gösterecek. işallah patentli olmaz herkes bu sekilde ürün üretirde extra 200$ en fazla extra 50$'ı geçmez..
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