IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili "Transformers" tablet

Intel Geliştiriciler Forumu 2010 etkinliğinin ikinci günü hızlı başladı. Tablet bilgisayar pazarı için ciddi bir hazırlık içerisinde olan Intel, Atom işlemci ailesinin geleceğini masaya yatırdı. Intel'in Gömülü Sistemler ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu başkan yardımcısı Douglas L. Davis tarafından yapılan sunumda, yakında pazara girecek Atom işlemcili tabletler de tanıtıldı. İşte o tabletler arasında en dikkat çekici olanlarından birini Dell sergiledi. Transformers tablet olarak anılan çözüm, çift çekirdekli Atom işlemcisinden güç alıyor.
İşletim sistemi olarak Windows platformunu kullanan tablet bilgisayar döndürülebilir ekran konseptine yeni bir boyut kazandırıyor. Dilendiği zaman fiziksel tuş takımıyla kullanılabilen Dell'in yeni çözümü için henüz detaylar açıklanmadığı için ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak yakından görme fırsatı yakaladığımız tablet bilgisayarın üretime yakın olduğunu söyleyebiliriz.
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Ve o kabloların da çok esnek ve dayanıklı olmaları gerekmektedir. Umarım ekrandan dolayı sorun çıkarmaz.
iPad konusunda sana katılıyorum. Piyasada iPad e bir sürü rakip çıkmakta. Fakat hiçbirisi gerçek anlamda rakip olamıyor. Bunun sebebi de bu Apple ne yaparsa hemen başka firmalar tarafından Apple ın çıkarttığı ürüne bir aksesuar üretiyorlar. Yani Apple iPad çıkartsın bir bakıyorsunuz piyasada iPad Docking Station , iPad Klavye İstasyonu gibi bir sürü ürün çıkıyor. Ama diğer markaların çıkarttıkları ürünlerde bu şekilde kullanabilecekleri aksesuarlar olmadığı için iPad yine kral oluyor. Bir de kalitesi de iyi olması da cabası..
Amerika olayında da haklısın. Esasında çok iyi düşünüyorsun. Keşke herkes senin gibi düşünse de o zaman bak bakalım bu fiyatlara Türkiye'de satabiliyorlar mı ? Keşke.