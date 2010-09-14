IDF 2010: Dell'den Atom işlemcili "Transformers" tablet

Intel Geliştiriciler Forumu 2010 etkinliğinin ikinci günü hızlı başladı. Tablet bilgisayar pazarı için ciddi bir hazırlık içerisinde olan Intel, Atom işlemci ailesinin geleceğini masaya yatırdı. Intel'in Gömülü Sistemler ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu başkan yardımcısı Douglas L. Davis tarafından yapılan sunumda, yakında pazara girecek Atom işlemcili tabletler de tanıtıldı. İşte o tabletler arasında en dikkat çekici olanlarından birini Dell sergiledi. Transformers tablet olarak anılan çözüm, çift çekirdekli Atom işlemcisinden güç alıyor.

İşletim sistemi olarak Windows platformunu kullanan tablet bilgisayar döndürülebilir ekran konseptine yeni bir boyut kazandırıyor. Dilendiği zaman fiziksel tuş takımıyla kullanılabilen Dell'in yeni çözümü için henüz detaylar açıklanmadığı için ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak yakından görme fırsatı yakaladığımız tablet bilgisayarın üretime yakın olduğunu söyleyebiliriz.