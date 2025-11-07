Giriş
    Tesla, devasa çip üretim tesisi kurmayı planlıyor: Intel ortaklığı gündemde

    Elon Musk, Tesla’nın yapay zeka çip üretiminde yetersiz kalan kapasitesini artırmak için ABD’de Tesla Terra-Fab adını taşıyacak dev bir fabrika kurmayı ve Intel ile olası iş birliğini değerlendiriyor.

    Tesla, devasa çip üretim tesisi kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör

    Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin yapay zeka hedeflerini desteklemek amacıyla “devasa bir çip fabrikası” kurmayı planladığını ve bu süreçte Intel ile olası bir ortaklık üzerine görüşmeler yürütmeyi düşündüğünü açıkladı. Musk, bu açıklamayı Tesla’nın yıllık hissedarlar toplantısında yaptı ve “Belki Intel ile bir şeyler yaparız. Henüz herhangi bir anlaşma imzalamadık, ancak Intel ile görüşmeler yapmaya değer” ifadelerini kullandı.

    Bu açıklama, son dönemde yapay zeka çip yarışında geride kalan Intel için de önemli bir fırsat sinyali olarak değerlendiriliyor. ABD hükümetinin kısa süre önce şirkette yüzde 10’luk hisse alması, Intel’in yeni üretim teknolojisine dış müşteriler bulma ihtiyacını artırmıştı. Musk’ın sözlerinin ardından Intel hisseleri piyasa kapanışı sonrası yüzde 4 yükseldi.

    AI5, AI6 ve yeni çipler yolda

    Tesla, devasa çip üretim tesisi kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Musk, toplantıda Tesla’nın beşinci nesil “AI5” çipinin üretim planlarını da paylaştı. Şirketin bu yeni çipleri otonom sürüş sistemlerinde kullanacağını belirten Musk, AI5’in Tesla’nın “Full Self-Driving” yazılımını destekleyeceğini söyledi. Tesla, halihazırda AI4 çipini kullanıyor.

    Musk, AI5’in küçük ölçekli üretiminin 2026’da, yüksek hacimli üretimin ise 2027’de başlamasının planlandığını açıkladı. Ardından gelecek AI6 çipinin aynı üretim tesislerinde üretilip yaklaşık iki kat performans artışı sağlayacağını ve 2028 ortasında yüksek hacimli üretime geçeceğini duyurdu.

    Tesla’nın yeni çipi, Musk’ın ifadesine göre Nvidia’nın amiral gemisi Blackwell çipine kıyasla üçte bir güç tüketimiyle, yüzde 10 maliyetle üretilecek. Ayrıca daha ucuz, daha verimli ve Tesla’nın kendi yazılımlarına özel olarak optimize edilmiş olacak.

    Hem Samsung hem de TSMC üretecek

    Bu arada yeni AI5 çipleri TSMC’nin Tayvan ve Arizona’daki tesisleri ile Samsung’un Güney Kore ve Texas’taki fabrikalarında gerçekleştirilecek. Bu tesisler ilerleyen dönemde AI6 üretimine de geçecek. Ekinlikte açıklananlara göre AI5 çipi mevcut çipe göre 5 kat blok kuantizasyonu 9 kat bellek kapasitesi, 10 kat işlem gücü artışı ve toplamda 50 katlık genel performans iyileştirmesi sunacak.

    Tesla kendi çip fabrikasını kuracak

    En iyimser üretim senaryosunda bile yeterli çip elde edemediklerini söyleyen Musk, "Bu yüzden Tesla Terra-fab yapmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Giga gibi ama çok daha büyük. Aradığımız çip hacmine ulaşmanın başka bir yolunu göremiyorum. Bu yüzden muhtemelen devasa bir çip fabrikası inşa etmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı. Musk, bahsettiği Terra tesisi için detay vermedi ama ayda 100.000 wafer (yonga plakası) üretebilen bir fabrika olacak. Uzun vadede ise 10 modül ve haliyle aylık 1 milyon yonga plakası planlanıyor.

    Karşılaştırmak gerekirse, TSMC’nin yıllık üretim kapasitesi 2024 itibarıyla 17 milyon wafer, yani aylık yaklaşık 1,42 milyon wafer seviyesinde. Tesla, çipleri sadece otomobillerinde değil aynı zamanda Optimus adlı insansı robotlarında da kullanmayı istiyor. Musk’ın açıklamaları, Tesla’nın elektrikli araç üreticisinden çok bir yapay zeka ve robotik şirketine dönüşme sürecini vurguluyor.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/11/07/elon-musk-says-tesla-needs-gigantic-chip-fab-terra-for-ai-and-robotics-tsmc-intel.html https://www.reuters.com/business/autos-transportation/musk-plans-tesla-mega-ai-chip-fab-mulls-potential-intel-partnership-2025-11-07/
