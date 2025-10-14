Intel ve AMD, x86 için yeni standartları belirledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel ve AMD, x86 Ekosistem Danışma Grubu veya x86 Ecosystem Advisory Group’un (EAG) birinci yıl dönümünü kutlarken, platformun geleceğini şekillendirecek yeni ortak standartları duyurdu. Ekim 2024’te kurulan bu birliktelik x86 mimarisinin sürdürülebilirliğini ve uyumluluğunu artırmayı hedefliyor.

Bu grupta sadece AMD ve Intel yok, aynı zamanda ekosistemdeki diğer stratejik ortaklarda bulunuyor. Bu sayede standartlaştırılmış özellikler ve geliştirici dostu yeniliklerle x86 platformu şekillendiriliyor. İlk yılında önemli teknik adımlar atan grup, işlemci mimarisi alanında ortak standartların belirlenmesi konusunda kayda değer ilerleme sağladı. Yeni dönemin öne çıkan teknik standartları arasında FRED, AVX10, ChkTag ve ACE bulunuyor.

x86 için yeni standartlar geldi

FRED (Flexible Return and Event Delivery), sistemlerdeki kesinti (interrupt) yönetimini yeniden tanımlayan modern bir model sunuyor. Bu standart, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek yazılım güvenilirliği sağlayarak sistem performansını doğrudan etkiliyor.

AVX10 ise yeni nesil vektör ve genel amaçlı komut seti uzantısı olarak tanımlanıyor. Bu özellik, işlemcilerde daha yüksek işlem verimi sunarken, masaüstü, iş istasyonu ve sunucu gibi farklı segmentlerde taşınabilirliği koruyor.

x86 ekosistemindeki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise ChkTag (x86 Memory Tagging) standardı oldu. Bu özellik, bellek güvenliğini artırmak amacıyla tasarlandı. ChkTag, uzun süredir süregelen güvenlik açıklarını tespit etmek için donanım düzeyinde yeni talimatlar ekliyor. Geliştiriciler, derleyici ve araç desteğiyle performans kaybı yaşamadan daha ince ayarlı güvenlik denetimleri yapabiliyor. Ayrıca ChkTag destekli yazılımlar, bu donanım özelliğine sahip olmayan işlemcilerde de çalışabiliyor. ChkTag’in tam teknik dokümantasyonu yıl sonuna kadar yayımlanacak.

Bir diğer önemli gelişme olan ACE (Advanced Matrix Extensions) standardı ise matris çarpımı işlemlerini donanım düzeyinde standart hale getiriyor. Bu sayede, dizüstü bilgisayarlardan veri merkezi sunucularına kadar uzanan geniş bir yelpazede geliştiricilere tutarlı bir deneyim sunuluyor.

Intel ve AMD, EAG’nin ikinci yılına girerken yeni hedeflerini de açıkladı. Şirketler, stratejik bağımsız yazılım üreticilerini (ISV) ekosisteme dahil etmeyi, yeni ISA uzantılarını değerlendirmeyi ve x86 mimarisinin uzun vadeli istikrarını güçlendirmeyi planlıyor.

