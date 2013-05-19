DH Özel: ASRock'ın üst seviye anakart modeli Z87 OC Formula, dahili OLED ekran ile geliyor

Piyasaya sunduğu iddialı anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ASRock, Intel’in Haswell kod adlı 4. Nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 8 serisi anakart modellerinde yenilikçi özellikler sunmaya hazırlanıyor. 802.11ac iletişim teknolojisine destek sunan ve sıvı dökülmelerine karşı özel bir kaplama ile geleneksel anakart tasarımlarına kıyasla yüksek dayanım sergileyen modeller geliştiren ASRock, hız aşırtma tutkunları için de sürpriz planlıyor.

Yüksek performans tutkunları ve overclock yani hız aşırtma profesyonelleri için Z87 OC Formula modelini hazırlayan ASRock, Debug LED olarak bilinen geleneksel hata kodu göstericisinin yerine görsel anlamda gelişmiş özellikler sunan tamamiyle yeni bir OLED ekranı, Z87 0C Formula modeline entegre etmiş durumda. Yüksek çözünürlüklü olan bu ekran, sistem post aşamasında iken, tarih-saat, voltaj değerleri, sıcaklık ve Dr. Debug özelliklerini gösterirken, işletim sistemi devreye girdiğinde ise Rapid OC fonksiyonlarını ve işlemci frekansını ekranlara getirebiliyor.

8 katmanlı baskı devre kartına ve 12 fazlı güç tasarımına sahip olan ASRock Z87 OC Formula, altın kaplı bellek slotlarına, aktif soğutma sistemine, yüksek kaliteli boğumlara ve daha yüksek enerji verimliliği için çift silikon zar yığınından oluşan MOSFET’lere sahip. Kutu içeriğimdem soğutucu firması GELID tarafından geliştirilen GC-Extreme termal macununa da yer verilen Z87 0C Formula’nın Haziran ayında yaygın olarak satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.