Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: ASRock'ın üst seviye anakart modeli Z87 OC Formula, dahili OLED ekran ile geliyor

6 yıl
1,1b
1
27
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DH Özel: ASRock'ın üst seviye anakart modeli Z87 OC Formula, dahili OLED ekran ile geliyor
Piyasaya sunduğu iddialı anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ASRock, Intel’in Haswell kod adlı 4. Nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 8 serisi anakart modellerinde yenilikçi özellikler sunmaya hazırlanıyor. 802.11ac iletişim teknolojisine destek sunan ve sıvı dökülmelerine karşı özel bir kaplama ile geleneksel anakart tasarımlarına kıyasla yüksek dayanım sergileyen modeller geliştiren ASRock, hız aşırtma tutkunları için de sürpriz planlıyor.
Yüksek performans tutkunları ve overclock yani hız aşırtma profesyonelleri için Z87 OC Formula modelini hazırlayan ASRock, Debug LED olarak bilinen geleneksel hata kodu göstericisinin yerine görsel anlamda gelişmiş özellikler sunan tamamiyle yeni bir OLED ekranı, Z87 0C Formula modeline entegre etmiş durumda. Yüksek çözünürlüklü olan bu ekran, sistem post aşamasında iken, tarih-saat, voltaj değerleri, sıcaklık ve Dr. Debug özelliklerini gösterirken, işletim sistemi devreye girdiğinde ise Rapid OC fonksiyonlarını ve işlemci frekansını ekranlara getirebiliyor.
8 katmanlı baskı devre kartına ve 12 fazlı güç tasarımına sahip olan ASRock Z87 OC Formula, altın kaplı bellek slotlarına, aktif soğutma sistemine, yüksek kaliteli boğumlara ve daha yüksek enerji verimliliği için çift silikon zar yığınından oluşan MOSFET’lere sahip. Kutu içeriğimdem soğutucu firması GELID tarafından geliştirilen GC-Extreme termal macununa da yer verilen Z87 0C Formula’nın Haziran ayında yaygın olarak satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. 
DH Özel: ASRock'ın üst seviye anakart modeli Z87 OC Formula, dahili OLED ekran ile geliyor

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_Dominic_Toretto_ 6 yıl en beğenilen
Farklılık getirmek istemişler, kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu bir bağlantı ile masaüstüne taşımaları güzel olurdu diye düşünüyorum.

ASRock burada işe estetik katmak istemiş biraz. Münim olan fiyata yansımasın. Sparkle Calibre LCD modeli çıkarmıştı bilirsiniz.

Bilirsiniz ABIT'in uGURU Paneli gibi. Çünkü uzay montaj ya da kasasında Pleksi olmayan kişi bunu görmesi için kapağı açıp bakması gerek zahmetli iş yani.

ABIT zamanında bunun benzerini güzel şekilde yaptı, dediğim gibi ya kasanın ön panelinede bir aparat olsun ya da kablo ile harici aparat.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ah ABIT ah, batmayaydın keşke ne güzel ürünler sunardın şimdi bizlere.
Farklılık getirmek istemişler, kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu bir bağlantı ile masaüstüne taşımaları güzel olurdu diye düşünüyorum.ASRock bu...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Poyri 6 yıl
Sırf çıkan anakartlar yüzünden 3930k dan bu seriye geçeceğim neredeyse. 2011 sokete çıkan kartlar ne kadar çirkinse bunlarda bir o kadar güzel ve özellikli.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
milyondabir 6 yıl
abit benim efsanemdi hep abit alırdım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
anakartın üstünde olması anlamsız şunu kasanın ön paneline aktarsalar 10 numara olur.Penceleri kasan olsa bile aradaki kablo vs nedeniyle görünür olacağını sanmam.Anakartın en köşesinde yer alıyor, uzay mantoj dışında görmek zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 6 yıl
oc formula üzerinde anlık değerleri ölçü aleti ile okuyabilmeniz için portlar var. burada ek olarak işlemci sıcaklığı sunulmuş. günlük kullanım için değil, uzay kasa için ;) ln2 desteği sunan tam bir oc boardu.eksiğini kapatmışlar
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/528358_10151372206371275_1683222465_n.jpg
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Ek ozellikler konusunda gec bile kalinmis durumda.Artik bu seneden itibaren butun anakartlarda Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot , BT. v4.0 with A2DP, EDR, LE , 3G HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps ozellikleri standart olarak bulunmali diye dusunuyorum.Yillardir cep telefonlarinda ve laptoplarda var ama devasa anakartlara hala koymamakta israr ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
AsRock, üst düzey anakart segmenti için son zamnalarda öne çıkan iyi atılımlar yapan iyi bir pazar oyuncusu..
Gerçi hitap ettiği sektörde üst seviye anakart seri üretiminde Asus Z77-Z87 çipsetinde önemli anakartlar sunuyor. Intel Haswell işlemcileri için anakart üreticileriyle şimdiden sağlam anlaşmalar yapıyor bakalım Ivy Bridge için ne gibi farklı alternatif sunacak..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 6 yıl
erdi özüağın haberleri hakkaten okunuyor ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 6 yıl
Biraz yaşım nedeniyle, biraz da bilgisayar donanımlarına son bir kaç yıldır ilgi gösterdiğimden dolayı Abit ile tanışamadım. Ama okuduklarımdan Abit'in nasıl yenilikçi bir firma olduğunu biliyorum. Şimdiki anakart üreticileri bir şeyler yapıyorlar ama yine de hepsini toplasan bir Abit etmez herhalde.
Intel Haswell'i anakartlar yüzünden satabilecek sanırım. Zaten şimdiye kadarki testlerden gördüğüm kadarıyla Intel yine aynı yemeği ısıtıp önümüze koymuş.
Ah şimdi Abit'in 990FX kartını kullanmak vardı...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: _Dominic_Toretto_

Vaaay. Microprocessor guru. Hakikaten ne güzel günlerdi Abit'li günler.
NF7-S ne şahane anakarttı. Resmen efsane idi be. Ama açıkçası benim hayatımda gördüğüm en iyi overclock anakartı da DFI LanParty Ultra D idi. Çok para vermiştim ama sonuna kadar da hak ediyordu. Üzerine de o zamanların 600 Mhz leri geçen Corsair DDR400 Twinx 1024-3200LL almıştım. Samsung TCCD yongalı. Ram 625-630 Mhz de bile voltaj vermeden çalışıyordu. Ama zaten TCCD lerin öyle bir şeyi vardı. Voltaj verince yanıyordu. Ne manyak ramlerdi lan ışıklı ışıklı Turgay...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Bize nasip olmadı DFI kullanmak :)

Resim ekleyelim DFI Ultra D
Ses soketine bakın tak çıkar yapılmış
Bir de bu DFI ların soketleri varya UV duyarlıydı UV Katot lamba ile süper görüntü oluşturuyordu.
Renklere bakarsanız çok canlı harika renkler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Keşke şu 3 firma hâlâ anakart çıkarıyor olsaydı ABIT, DFI, EPOX yazık oldu bunlara.

Belleklerin bunlar sanırım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 6 yıl
Asrockun türk kullanıcısını düşünmesi gurur verici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
kasa kapağını kapattıktan sonra iş bitti. kapağı kapatmayıp yada şeffaf kasa alıp habire oraya bakacaksan olaya çok yanlış yerden geldin demektir. pc bu değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Farklılık getirmek istemişler, kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu bir bağlantı ile masaüstüne taşımaları güzel olurdu diye düşünüyorum.

ASRock burada işe estetik katmak istemiş biraz. Münim olan fiyata yansımasın. Sparkle Calibre LCD modeli çıkarmıştı bilirsiniz.

Bilirsiniz ABIT'in uGURU Paneli gibi. Çünkü uzay montaj ya da kasasında Pleksi olmayan kişi bunu görmesi için kapağı açıp bakması gerek zahmetli iş yani.

ABIT zamanında bunun benzerini güzel şekilde yaptı, dediğim gibi ya kasanın ön panelinede bir aparat olsun ya da kablo ile harici aparat.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ah ABIT ah, batmayaydın keşke ne güzel ürünler sunardın şimdi bizlere.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
karmaşık
anakartın üzerinde fan gördünüz mü kaçın belli bir süre sonra çıkardğı ses rahatsız edici oluyor.

aksine kaçmamak lazım bil hassada işlemciye güç sağlayan o bölgede fan olmayanlardan kaçmak lazım..
o bölgedeki mosfetler kapasitör vs vs onlar yeteri kadar soğutulama dımı siz istediğiniz kadar hız aşırtma yapın bios dan ayar yapın işlemciniz throttling sorunu yaşar.
ama ses konusunda haklısınız zamanla fan kalitesinden ses yapıyorlar ancak eş değerde daha kalite fanla değiştirebilir. hiç fan veya fan yeri olmamasından iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 6 yıl
kaliteli mi değil mi bir çıksın merakla bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1081 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asrock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl G.Skill Trident X 16GB DDR3 2133MHz bellek video inceleme 6 yıl Veri Depolama, Bulut Bilişim ve Büyük Veri hakkında merak edilenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim