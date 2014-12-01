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DH Özel Röportaj: Kaspersky, Varşova'da Cyber Security Weekend etkinliğini gerçekleştirdi

5 yıl
14b
1
Anti Virus
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük antivirüs ve internet güvenliği üreten yazılım şirketlerinden biri olan Kaspersky Labs, Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlediği Cyber Security Weekend etkinliği altında günümüzdeki
Dünyanın en büyük antivirüs ve internet güvenliği üreten yazılım şirketlerinden biri olan Kaspersky Labs, Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlediği Cyber Security Weekend etkinliği altında günümüzdeki internet tehditlerini ve bunlardan korunma yöntemlerini paylaştı. Yerinde takip ettiğimiz etkinlik kapsamında Kaspersky Labs Türkiye Ülke Müdürü Sertan Selçuk'tan etkinlikle ilgili görüşlerini alıyoruz
 

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moravec 5 yıl
Türkiye ile yakından ilgilenmeleri güzel bişey. Sonuçta alanında başarılılar. Tek lisans ile tüm cihazlarda güvenlik harika çünkü vereceğim paraya ve aldığım hizmete bakarım. Bu fiyatı kimse vermiyor.
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ardabeyim 5 yıl
yok
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1881-1938 5 yıl
Türk kullanıcıları zaten banane diyor. Crackli oyun, kaçak yazılım , katılımsız program ve bir sürü şeyi bedava kullanalım derken bir çok bilgiyi de başkalarına gönderiyorlar. Asıl önemli olan E-Ticaretten alışveriş yapıp, şirket bilgileri ve daha önemli olan kimselerinin bilmemesi gereken dosyaları korumaya muhtaç olan insanlar için gereklidir. Şöyle bir antivirüs var mı bilmiyorum şu program şu ip adresine veri göndermek istiyor kabul edilsin mi edilmesin mi gibi yada şu program şuraya erişmek istiyor sistem için önemli dosyalara erişmeye çalışıyor gibi tam bilgilendirici bir antivirüs.
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