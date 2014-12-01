DH Özel Röportaj: Kaspersky, Varşova'da Cyber Security Weekend etkinliğini gerçekleştirdi

Dünyanın en büyük antivirüs ve internet güvenliği üreten yazılım şirketlerinden biri olan Kaspersky Labs, Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlediği Cyber Security Weekend etkinliği altında günümüzdeki

Dünyanın en büyük antivirüs ve internet güvenliği üreten yazılım şirketlerinden biri olan Kaspersky Labs, Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlediği Cyber Security Weekend etkinliği altında günümüzdeki internet tehditlerini ve bunlardan korunma yöntemlerini paylaştı. Yerinde takip ettiğimiz etkinlik kapsamında Kaspersky Labs Türkiye Ülke Müdürü Sertan Selçuk'tan etkinlikle ilgili görüşlerini alıyoruz