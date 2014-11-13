DH Özel Röportaj: Turkcell Teknoloji Zirvesi 2014 gerçekleşti

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Turkcell'in düzenlediği Turkcell Teknoloji Zirvesi 2014 gerçekleşti. 4G altyapısı, Turkcell TV+, Superonline Fiber internet hizmetindeki son durumların, ileriyle dönük projelerin konuşulduğu ve birçok
Turkcell'in düzenlediği Turkcell Teknoloji Zirvesi 2014 gerçekleşti. 4G altyapısı, Turkcell TV+, Superonline Fiber internet hizmetindeki son durumların, ileriyle dönük projelerin konuşulduğu ve birçok firmanın katıldığı zirveyi Turkcell Superonline Genel Müdür Murat Erkan ile değerlendiriyoruz.
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