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DH Özel Röportaj: Turkcell Teknoloji Zirvesi 2014 gerçekleşti

4 yıl
17,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Turkcell'in düzenlediği Turkcell Teknoloji Zirvesi 2014 gerçekleşti. 4G altyapısı, Turkcell TV+, Superonline Fiber internet hizmetindeki son durumların, ileriyle dönük projelerin konuşulduğu ve birçok
Turkcell'in düzenlediği Turkcell Teknoloji Zirvesi 2014 gerçekleşti. 4G altyapısı, Turkcell TV+, Superonline Fiber internet hizmetindeki son durumların, ileriyle dönük projelerin konuşulduğu ve birçok firmanın katıldığı zirveyi Turkcell Superonline Genel Müdür Murat Erkan ile değerlendiriyoruz.
 

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DH Misafiri 4 yıl
4 yıl önceki modemi geri isteyecek kadar adi bir firmadır turkcell..ağzıyla kuş tutsa de olmaz
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yamyamix 4 yıl
Seneye 4g nasıl gelecek yahu daha hic bir ihale yapılmadı.
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e_capkan 4 yıl
1ghz altı frekans bandı kullanılmayacaksa 4g hiç gelmesin
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Parallel Killer 4 yıl
abi yanlış anlama ama sakal çok kötü duruyor
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serafon 4 yıl
4 geliyormuş Samsung note 3 vb ile bize iyi bir kazık atmış oldu!
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N0YAN 4 yıl serafon
serafon

4 geliyormuş Samsung note 3 vb ile bize iyi bir kazık atmış oldu!

neden ?
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Lyoşa 4 yıl
Ana sayfanın sadece mobil cihazlar ve aksesuar haberleri ile dolmasına bir türlü anlam veremiyorum.Burası bir teknoloji forumu ve ben daha fazla pc donanımı ile bilgi edinmek, konsollar ile ilgili daha fazla bilgi almak, teknolojinin ulaştığı her alanda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum.Ayrıca gidip forumda mevcut olan bölümlerden bakabilirsin diyebilecek arkadaşlar mutlaka olacaktır; ama ben bu ürünlerin hakkında işin ehli kişilerden bilgi almak istiyorum.Ender Yıldız,Kaan Arlı ve Sezer Bey'in mobil platformdan farklı alanlarda daha fazla bilgi vermesini temenni ediyorum.Son olarak bunu okuyanların sayısı belki 10'u geçmiyecek ve muhtemelen de o bu çağrımı görmeyecek ama Gün Oksay'a demek istediğim bir şey var.Lütfen bir editöre 25.000 tl civarı para vermek yerine daha az ücrete daha fazla alanda işin ehli editör işe alın.Bunu hiç bir şekilde art niyetli olarak söylemiyorum; ayrıca bu sizin için de çok önemli.Çünkü bir robotik severden tutun bir 3D tasarım severe kadar teknolojinin elinin değdiği ne kadar farklı alana dokunur ve o alanla ilgili insanların beğenisini kazanırsanız sizin de kazancınız o derece artar.Kaan Arlı'ya da bu güzel söyleşisi için teşekkür ediyorum.Mutlu günler.
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