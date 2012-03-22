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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: Toshiba'dan oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar "Qosmio X870"

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,4b
1
58
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: Toshiba'dan oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Toshiba, oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli Qosmio X870'yi, Almanya'da düzenlediği Toshiba World 2012 etkinliğinde tanıttı. Intel'in yeni nesil Core platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, sahip olduğu güçlü donanımlarla yeni jenerasyonun oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar modeli olarak gösteriliyor. Tasarım anlamında Qosmio serisinin geleneksel çizgilerini koruyan ancak bununla birlikte yenilikçi bir takım çizgilere sahip olan dizüstü bilgisayar, 17.3-inç büyüklüğünde ve Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğünde ekrana sahip.
DH Özel: Toshiba'dan oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli yeni nesil Core i7-3610M işlemcisine (2.3GHz'de çalışıyor) sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa Nvidia'nın en hızlı mobil grafik yongalarından biri olan GeForce GTX 670M'e yer veriliyor. 16GB DDR3 bellek ile gelen ve istendiği takdirde 32GB'a yükseltilebilen dizüstü bilgisayar, kırmızı renkli aydınlatmaya ve aydınlatmaya sahip Qosmio logosu ile karanlık ortamlarda dahi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sahip olduğu donanım özellikleri ve tasarım detayları itibariyle ağırca bir kasaya sahip olan Qosmio X870'de ses konusunda en uzman firmalardan biri olan Harman-Kardon üretimi hoparlörlere yer veriliyor.
DH Özel: Toshiba'dan oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar
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Optik sürücü olarak Blu-ray ile gelen Qosmio X870'de depolama için hibrit çözüme yer veriliyor. 2TB kapasiteli sabit diske ek olarak üzerinde ayrıca SSD birimine yer verilen Qosmio X870 aynı zamanda Toshiba'ya özgü çok sayıda önemli özelliği de bünyesinde barındırıyor. 3D görüntü desteği sunan dizüstü bilgisayarda ayrıca 3D görüntü kaydı için iki adet kamera bulunuyor. Taşınabilirlik ve pil ömrüden ziyade en yüksek performans için geliştirilen Qosmio X870 bununla birlikte 22nm üretim teknolojili işlemcisi ve yeni GPU'su sayesinde daha önceki Qosmio modellerine kıyasla daha yüksek performansı daha uzun pil ömrü ile sunabiliyor. Toshiba Qosmio X870 2. çeyrekte satışa sunulmuş olacak. 
DH Özel: Toshiba'dan oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar
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apostt 7 yıl en beğenilen
Nihayet Toshiba, en sonunda sadece görünüm ve gösteriş için değil, gerçekten mantıklı bir donanımla performans odaklı bir sistem tasarlayabildiniz. Bu mantığın bulunmadığı eski oyuncu serisi laptoplarının fiyatının mantıksızlığını da düşünürsek, sanırım bahsi geçen laptopı kabus gibi bir fiyat etiketiyle göreceğiz raflarda.
Nihayet Toshiba, en sonunda sadece görünüm ve gösteriş için değil, gerçekten mantıklı bir donanımla performans odaklı bir sistem tasarlayabildiniz. Bu mantığın ...
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bkadem 7 yıl
DH Misafiri
DONANIM HABER UYUDUN 680 CIKTI ORTALIGA ALOOOOOANCA SAGDAN SOLDAN TIRTIKSINIZ ISTE BU KADARhttp://www.engadget.com/2012/03/22/kepler-comes-of-age-nvidia-unveils-geforce-600-series-gpus/

Üslübunuza dikkat edin. Haber okumak için para vermiyorsunuz, beğenmiyosanız bu siteye girmezsiniz.
DH MisafiriDONANIM HABER UYUDUN 680 CIKTI ORTALIGA ALOOOOOANCA SAGDAN SOLDAN TIRTIKSINIZ ISTE BU KADARhttp://www.engadget.com/2012/03/22/kepler...
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DH Misafiri 5 yıl
Çok güzel :)
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DH Misafiri 7 yıl
ben x875-q7280 serisini aldım malum bendekinde 12 gb ram var ssd si yok.ısınma olayına gelince yük altında yeni nesin i7 ler için normal bir derecede gözlemlediğim arastırdıgım benchmarklar bunu gösteriyor.gayet güzel yapmış toshiba.gtx 670 de gayet güzel bir ekran kartı.olmayan bilemez tabi.ayrıca unutmayın ki bu bir notebook masaüstü pc nizle kıyaslamaya kalkmayın.notebooklar için her zaman frekanslar vs. masaüstüne göre düşüktür.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Ben de Toshiba kullanıyorum ama 1.600 liralık. Bu en az 4.500 olur.
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JoeyBane 7 yıl
Fiyatları merak ediyorum. Kol böreği kaçaydı?
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turkcu 7 yıl
Sabit Disk Kapasitesi 1.5 TB HDD (750 GB 7200 rpm + 750 GB/ 8 GB SSD Hybrid)

yazıyor. Yani 750 gb lık normal diskin yanında bir tane de 750 gb lık hybrid disk var ve o diskin yalnızca 8 gb ı mı ssd demek istiyor?

Eğer öyleyse zaten bu da yeterli. Çünkü işletim sistemini o 8 gb lık yere kuracağız sanırım.

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi?
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DH Misafiri 7 yıl
bu laptop'un üzerine başka laptop tanımam MSI GT783DX
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crashday 7 yıl
Bu 10bin kağıdın üstünde mi olur altında mı?
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mczaga 7 yıl
nvidia 670m 'i neden sürdüki piyasaya?
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Rindaman 7 yıl
herhangi bir bağlantıya tıkladığımızda bari yeni sayfa açılsın bıktım backspace ile geri çıkmaktan.
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mczaga 7 yıl
İstediğiniz özellik olsun Fişe takmadan oyun oynatabiliyormu oynatıyorsa kaç dakka?
Bu arada "Thunterbolt" Portu denen bir port var 10gb/sn gibi bir aktarım hızına sahip bunu kullanan MSI GUS II harici ekran kartı da duyuruldu haberiniz olsun bu kadar para vermekten se bu port+Harici ekran kartı ilede oyun oynanabilinir.
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Oceanco 7 yıl
bozok_53_45
bende bi toshiba sahibiyim malzeme kalitesi 1 numara oluyor fakat çok ısınıyor malesef.

22 nm lik yeni işlemciyle ve 28 nm lik yeni kepler la daha az oranda ısınacaktır bu laptop bundan eminim.
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mteke 7 yıl
Ekran kartı ile ilgili bilgiler eksik. Ekran kartı Kepler değil Fermi tabanlı. GTX 570M'in yeniden isimlendirilmiş(rebrand) hali; Bir NVidia klasiği. Gerçek Kepler tabanlı en iyi mobil gpu GTX 680M Q3'de çıkacak.
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serdar_k 7 yıl
donanımhaberi tebrik ederim diğer yabancı sitelerde hep buradan alıntı yapmışlar ama 670m ekran kartı 40nm fermi olacak malesef yanlış yazılmış yazdığımız dogru internetteki tüm diğer bilgiler yanlış diyorsanız onunla ilgilide haber yapın lütfen
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