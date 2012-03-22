DH Özel: Toshiba'dan oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar "Qosmio X870"

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Toshiba, oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli Qosmio X870'yi, Almanya'da düzenlediği Toshiba World 2012 etkinliğinde tanıttı. Intel'in yeni nesil Core platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, sahip olduğu güçlü donanımlarla yeni jenerasyonun oyun odaklı en güçlü dizüstü bilgisayar modeli olarak gösteriliyor. Tasarım anlamında Qosmio serisinin geleneksel çizgilerini koruyan ancak bununla birlikte yenilikçi bir takım çizgilere sahip olan dizüstü bilgisayar, 17.3-inç büyüklüğünde ve Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğünde ekrana sahip.

Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli yeni nesil Core i7-3610M işlemcisine (2.3GHz'de çalışıyor) sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa Nvidia'nın en hızlı mobil grafik yongalarından biri olan GeForce GTX 670M'e yer veriliyor. 16GB DDR3 bellek ile gelen ve istendiği takdirde 32GB'a yükseltilebilen dizüstü bilgisayar, kırmızı renkli aydınlatmaya ve aydınlatmaya sahip Qosmio logosu ile karanlık ortamlarda dahi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sahip olduğu donanım özellikleri ve tasarım detayları itibariyle ağırca bir kasaya sahip olan Qosmio X870'de ses konusunda en uzman firmalardan biri olan Harman-Kardon üretimi hoparlörlere yer veriliyor.

Optik sürücü olarak Blu-ray ile gelen Qosmio X870'de depolama için hibrit çözüme yer veriliyor. 2TB kapasiteli sabit diske ek olarak üzerinde ayrıca SSD birimine yer verilen Qosmio X870 aynı zamanda Toshiba'ya özgü çok sayıda önemli özelliği de bünyesinde barındırıyor. 3D görüntü desteği sunan dizüstü bilgisayarda ayrıca 3D görüntü kaydı için iki adet kamera bulunuyor. Taşınabilirlik ve pil ömrüden ziyade en yüksek performans için geliştirilen Qosmio X870 bununla birlikte 22nm üretim teknolojili işlemcisi ve yeni GPU'su sayesinde daha önceki Qosmio modellerine kıyasla daha yüksek performansı daha uzun pil ömrü ile sunabiliyor. Toshiba Qosmio X870 2. çeyrekte satışa sunulmuş olacak.