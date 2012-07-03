DH Özel: Xbox 360 son çeyrekte "resmi olarak" Türkiye'de

Yedi yıl önce piyasaya çıkan ve Microsoft'u oyun dünyasının en büyükleri arasına taşıyan popüler oyun konsolu Xbox'ın ülkemizle ilgili akıbeti nihayet belli oldu. Çıktı çıkacak, eli kulağında derken resmi yollardan ülkemize girişi sürekli ertelenen Xbox 360, güçlü kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Ekim-Aralık döneminde yani son çeyrekte Türkiye pazarına girişine girmiş olacak. Tüm zamanların en çok satan elektronik cihazlardan biri olmayı başaran Kinect ve yeni oyunlarla sürekli güncellenen XBox'ın Türkiye pazarına girişi sadece bir konsol lansmanından öte arka planda daha önemli anlamlar da taşıyor.

Xbox'ın ülkemize giriş tarihi, Windows 8 lansmanı ile benzerlikler taşıyor. Bu da Microsoft'un yeni yaratacağı ekosistem için oldukça önemli. Windows 8 ile birlikte Xbox ve akıllı cihaz platformları aynı çatı altında buluşturulacak ve kullanıcılara zenginleştirilmiş deneyim sağlanacak. Windows 8 ile birlikte kurulduğu dönemden bu yana en büyük değişimi gerçekleştireceği düşünülen Microsoft, farklı cihazları aynı platform üzerinde bir araya getirerek kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek bir ekosistemde sağlamış olacak. Öte taraftan Xbox 360'ın geçte olsa ülkemize giriş yapacak olması, merakla beklenen yeni Xbox'ın yani dedikodulara konu olan Xbox 720 ya da kod adıyla söylemek gerekirse Xbox Durango'nun, Xbox 360 aksine daha hızlı bir şekilde ülkemize giriş yapmasına da zemin hazırlayacaktır.