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DH Özel: Xbox 360 son çeyrekte "resmi olarak" Türkiye'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,2b
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127
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yedi yıl önce piyasaya çıkan ve Microsoft'u oyun dünyasının en büyükleri arasına taşıyan popüler oyun konsolu Xbox'ın ülkemizle ilgili akıbeti nihayet belli oldu. Çıktı çıkacak, eli kulağında derken resmi yollardan ülkemize girişi sürekli ertelenen Xbox 360, güçlü kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Ekim-Aralık döneminde yani son çeyrekte Türkiye pazarına girişine girmiş olacak. Tüm zamanların en çok satan elektronik cihazlardan biri olmayı başaran Kinect ve yeni oyunlarla sürekli güncellenen XBox'ın Türkiye pazarına girişi sadece bir konsol lansmanından öte arka planda daha önemli anlamlar da taşıyor.
Xbox'ın ülkemize giriş tarihi, Windows 8 lansmanı ile benzerlikler taşıyor. Bu da Microsoft'un yeni yaratacağı ekosistem için oldukça önemli. Windows 8 ile birlikte Xbox ve akıllı cihaz platformları aynı çatı altında buluşturulacak ve kullanıcılara zenginleştirilmiş deneyim sağlanacak. Windows 8 ile birlikte kurulduğu dönemden bu yana en büyük değişimi gerçekleştireceği düşünülen Microsoft, farklı cihazları aynı platform üzerinde bir araya getirerek kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek bir ekosistemde sağlamış olacak. Öte taraftan Xbox 360'ın geçte olsa ülkemize giriş yapacak olması, merakla beklenen yeni Xbox'ın yani dedikodulara konu olan Xbox 720 ya da kod adıyla söylemek gerekirse Xbox Durango'nun, Xbox 360 aksine daha hızlı bir şekilde ülkemize giriş yapmasına da zemin hazırlayacaktır.

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Wheatley 7 yıl en beğenilen
elde kalan malları.
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GoldPunch 7 yıl
Geç degil cok geç. 2005 yilinda gelmesi gerekirdi.

Reklam sloganlarıni hayal edebiliyorum.

Xbox 360, tam 6 yıl sonra Türkiye'de ! Hemen siz de en yakin blablablaa

Şaka gibi.
Geç degil cok geç. 2005 yilinda gelmesi gerekirdi.Reklam sloganlarıni hayal edebiliyorum.Xbox 360, tam 6 yıl sonra Türkiye'de ! Hemen siz...
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sevki06 7 yıl
erken oldu yaf bi otuz sene daha sonra gelseydi yeni konsollar çıkacak tükenmiş bir teknoloji Türkiye pazarına giriyor çokta tın derler...
ezikmiyiz lan biz de 2. el mallar geliyor :D
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nForcer 7 yıl
Konsol bahane. Önemli olan Xbox 360 oyunlarının resmi olarak Teknosa, Vatan, Bimeks gibi yerlerde satılması. Bunun için girişimlerde bulunulmalı.
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Amedra 7 yıl
harbi harbi hala su habere inanamıyorum ya
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ag67 7 yıl
Elde kalan cihazları satacak yer bulamadı.Bunlara iteleyim bari dedi sanırım
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alito 7 yıl
biraz geç olmadı mı?
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asaltek 7 yıl
yooooooooooooooo!
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met.nar 7 yıl
Fiyatı 599 TL OLAMAZ...

Daha dün sıfır XBox 360 Slim 4 GB + Kinect setini aldım. TL olarak 600 TL verdim. YER: ISVEÇ

Muadil ürün en az 899 TL olur.
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Tecnique 7 yıl
PS3 piyasayı süpürdü zaten almak isteyen şimdiye kadar spotçulardan alırdı sorun değil
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Oziko 7 yıl
Millet PS'i bile PES olarak biliyor. 2. bir PES geliyor diyebiliriz.
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TIRAZLI 7 yıl
cihazı satalı 1 seneden fazla oldu tüh türkiyeye resmi giriş yapmış keşke satmasaydım :)
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Oziko 7 yıl
NextGen'de iki konsolun yarışı çok heyecanlı görünüyor.
Artık FanBoylar daha ATEŞLİ
Tartışmalar daha BOMBASTİK
Konular çok daha ACIMASIZ olacak.
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EzioAuditore_ 7 yıl
O değil de mağazalara geldiğinde millet yeni çıkmış zannedecek.
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AMERICAN 7 yıl
hiç gelmeyebilirdi?
Gelse de artık bir anlamı yok demeyin,hala satılıyor ve gelecek nesil çok da uzak değil!!
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