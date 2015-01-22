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DH Röportaj: Meizu Türkiye'de!

4 yıl
43,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu özel röportajımızda DG Tech ürün müdürü Harun Yılmaz'a mikrofonu uzatıyor ve Meizu'nun Türkiye operasyonu hakkında bilgi alıyoruz.
Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Meizu'nun yeni modeli MX4 test masamızda. Yakın zamanda ülkemiz akıllı telefon kullanıcılarının da beğenisine sunulması planlanan telefon Mediatek'in yeni nesil 8 çekirdekli işlemcisi MT6595'i taşıyor oluşu, 20.7MP Sony sensörlü kamerası ve 5.36" IPS ekranı yanında 3100mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.
Mediatek'in MT6595 yongasının 4 tane 2.2GHz Cortex a17 ve 4 tane 1.7GHz Cortex a7 çekirdeği taşıyan versiyonuna sahip olan MX4; 2GB sistem belleği, modeline göre 16-32 ve 64GB dahili depolama alanı, 5.36" 15:9 formatlı 1152x1920 piksel IPS ekranı, 20.7MP Sony Exmor RS IMX220 sensörü, F2.2 lensi, mobil dünyanın ilk H265 video kaydı yapabilen yongası MT6595 sayesinde 40Mbps 30 Kare/sn 4K video kayıt yeteneği, 3100mAh bataryası gibi özellikleriyle fiyat / performans kategorisini yeniden tanımlıyor.  

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dimsum 4 yıl
çok soğuk bir röportaj olmuş..
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Reckless46 4 yıl
General Mobile'dan sonra simdi de Meizu mu kasiyorsunuz
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ICromwelleI 4 yıl
Bu daha öncede yayınlanmadımı hayırdır ısıtp ısıtp tekrarmı sunuluyor?
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kartalaraz 4 yıl
MX4 pro martta bekliyorum...gelecekmi bakalım..mart 1 de stokta görmek dileğiyle...
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szr1907 4 yıl
Uykudan yeni uyandım. Dedim ne ouyor rüyamıydı röpörtaj ben bunu izledim ender abi aynı şeyi giymiş yine :) yazılımcı arkadaşı kınıyorum :)
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Fell on Black Days 4 yıl
Meizu'nun tüm telefonlarında ilk çıkardığı(telefonda olan) android sürümü ile kalmış. Yanlışım varsa düzeltin lütfen.
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aliseçkin 4 yıl
mevzu var dediler geldik.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
İzleyeceğim.Umarım m1 note konusmuslardır. MTK 6752 çok merak ediyorum
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blacksss 4 yıl
Telefonun hası çok satacak bu telefon!!
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Teknopat76 4 yıl
Deja vu
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clopin 4 yıl
Bu tarz markalarda guzel isler yapiliyor fakat guncelleme ve garanti olayi biraz sıkıntı sözlerini tutarlarsa ne mutlu.
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fendur 4 yıl
Şu reklamların seslerini bir ayarlayın ya bu ne sonuna kadar kapatıyorum yine bas bas bağırıyor.
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