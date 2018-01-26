DJI Osmo Mobile 2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon kamerasıyla sinematik görüntü çekmek isteyenler için geliştirilen DJI Osmo Mobile'ın yeni versiyonu tanıtıldı. Osmo Mobile 2'nin özellikleri, yenilikleri ve kullanım deneyimlerimiz...
Akıllı telefonların gelişen kamera özellikleri kullanıcıları yeni arayışlara itti. Özellikle cep telefonu kamerasıyla sinematik görüntü çekmek isteyenlerin ana ihtiyacı olan gimbal konusunda sektöre damga vuran DJI Osmo Mobile'ın yeni tanıtılan ikinci versiyonunu kullandık, detaylar ve ilk izlenimlerimiz bu videoda.
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Yardıma ihtiyacım var.
DJİ Osmo Mobile 2 kullanıcısıyım.
Sık sık bağlantı sorunu yaşıyorum.
İphone X'te Osmo Mobile 2'ye sorunsuz bağlanıyorum, stabilite de çalışıyor fakat Dji GO yazılımına bağlarken sorun yaşıyorum. Bazen bağlanıyor, bazen bağlanmıyor. Bağlantı hatası veriyor. Yardımcı olabileceklerden destek rica ediyorum.
Gimbal tavsiye (DJI Osmo mobile 2 / ZHIYUN Smooth Q / FEİYU Tech vimble 2 )
mobile.donanimhaber.com/...
Var zaten
Merhaba,
Üzerinde çalıştıkları yazılım güncellemesiyle kameranın sahip olduğu stabilizasyon özelliklerini devre dışı bırakma seçeneği getireceklermiş.
Teşekkürler.
Sevgiler,