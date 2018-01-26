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DJI Osmo Mobile 2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz

1 yıl
8,1b
2
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon kamerasıyla sinematik görüntü çekmek isteyenler için geliştirilen DJI Osmo Mobile'ın yeni versiyonu tanıtıldı. Osmo Mobile 2'nin özellikleri, yenilikleri ve kullanım deneyimlerimiz...
Akıllı telefonların gelişen kamera özellikleri kullanıcıları yeni arayışlara itti. Özellikle cep telefonu kamerasıyla sinematik görüntü çekmek isteyenlerin ana ihtiyacı olan gimbal konusunda sektöre damga vuran DJI Osmo Mobile'ın yeni tanıtılan ikinci versiyonunu kullandık, detaylar ve ilk izlenimlerimiz bu videoda. 

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1 Avatar
erendiz 1 ay
Konuyu hortlatmış gibi olacağım ama kullanan arkadaşlar varsa bana yardımcı olabilir mi. Cihazla sert hareket ler yaptığımda veya joystickten bir yöne çevirip bir anda durdurduğumda sanki ses geliyor. Sizde de var mı böyle birşey ??
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tayfun808 3 ay

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baba63 9 ay
Arkadaşlar Selamlar.
Yardıma ihtiyacım var.
DJİ Osmo Mobile 2 kullanıcısıyım.
Sık sık bağlantı sorunu yaşıyorum.
İphone X'te Osmo Mobile 2'ye sorunsuz bağlanıyorum, stabilite de çalışıyor fakat Dji GO yazılımına bağlarken sorun yaşıyorum. Bazen bağlanıyor, bazen bağlanmıyor. Bağlantı hatası veriyor. Yardımcı olabileceklerden destek rica ediyorum.
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BOB_FARUK06 1 yıl
Arkadaşlar bana yardımcı olabilir misiniz ?
Gimbal tavsiye (DJI Osmo mobile 2 / ZHIYUN Smooth Q / FEİYU Tech vimble 2 )
mobile.donanimhaber.com/...
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alemburda34 1 yıl
Alternatif ne kullanilabilir fiyat bana yuksek geldi. Soyle xiaomi yapsada herkes alsa
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gkn_ymz 1 yıl alemburda34
alemburda34
Alternatif ne kullanilabilir fiyat bana yuksek geldi. Soyle xiaomi yapsada herkes alsa

Var zaten
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deniz_sea 1 yıl
osmo osmo osmo :)
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matmuhendisi 1 yıl
Dj Osman diye okudum :)
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AskN0More 1 yıl
Erdi Bey, Osmo Mobile 1 deki telefondaki yerleşik ois nedeniyle oluşan mikro titreme sorunu 2. Jenerasyonda devam ediyormu?
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fx57 1 yıl AskN0More
AskN0More
Erdi Bey, Osmo Mobile 1 deki telefondaki yerleşik ois nedeniyle oluşan mikro titreme sorunu 2. Jenerasyonda devam ediyormu?

Merhaba,
Üzerinde çalıştıkları yazılım güncellemesiyle kameranın sahip olduğu stabilizasyon özelliklerini devre dışı bırakma seçeneği getireceklermiş.
Teşekkürler.
Sevgiler,
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