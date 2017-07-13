DJI Spark ilk izlenim ve kutu açma videosu

DJI'ın boyutları mini yetenekleri ise üst seviye olan yeni drone modeli Spark, ofisimizde. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve ilk uçuşumuzu yapıyoruz. Teknik detaylar ve görüntü kalitesi bu videoda.

DJI Türkiye yetkili Distribütörü Providyo'ya Spark'ı sağladıkları ve verdikleri destek için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi için https://www.providyo.com/

https://www.providyo.com/