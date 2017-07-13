Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

DJI Spark ilk izlenim ve kutu açma videosu

1 yıl
23,2b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DJI'ın boyutları mini yetenekleri ise üst seviye olan yeni drone modeli Spark, ofisimizde. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve ilk uçuşumuzu yapıyoruz. Teknik detaylar ve görüntü kalitesi bu videoda.
DJI Türkiye yetkili Distribütörü Providyo'ya Spark'ı sağladıkları ve verdikleri destek için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi için https://www.providyo.com/
 

https://www.providyo.com/
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jizzy Quuatily 1 yıl en beğenilen
Türkiye'nin en iyi editörlerinden biri droneların casusluk yönünü videosunda söylerse defalarca... Hobicilerin hiçbir işi yolunda gitmez tabii. Tek kelime ile "gereksiz", inceleme için diyorum.
Türkiye'nin en iyi editörlerinden biri droneların casusluk yönünü videosunda söylerse defalarca... Hobicilerin hiçbir işi yolunda gitmez tabii. Tek kelime ile ...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 yıl
Kırmızı çember içine almanız iyi olmuş ben de Mesut beyi drone sanmıştım :D
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouz1806 1 yıl kırmızı çekiç
İşinle ilgilen
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ANIL 1 yıl
Detaylı inceleme olacaktı??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 1 yıl
Mesut Çevik kullanıcılar hakkında yorumları.Gerçek yüzünü görün.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ANIL 1 yıl
Şimdi bu drone'u uçuş izni sertifika gibi bürokratik süreçlere takılmadan uçurabiliyor muyuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genckanat 1 yıl
Ben bu cihazı yaklaşık 3 hafta önce aldım. Daha önce Phantom 3 kullanıyordum ancak yasaklardan sonra soğudum ve cihazı sattım. Bence Spark'ın müşteri kitlesi çok farklı. İnternette de şasesi benzediği için Mavic'le kıyaslama yapılıyor ama bence C sınıfındaki bir araç ile A sınıfı karşılaştırmasına benziyor bu, yani mantıklı değil. DJI birçok ülkedeki 500 gr uçuş sınırını bu cihazla şimdilik atlatıyor, ama resmi otoritelerin buna da düzenleme getireceğini düşünüyorum.
Ben de bir maker olarak 4 sene önce kendi drone şaselerimi toplayarak bu hobiye başladım ve en son birkaç kazadan sonra :) DJI'ın bence f/p olarak en başarılı ürünü olan Phantom 3 Advanced aldım. Dronumu çok seviyordum ancak onu bir yere götürmek çok zahmetliydi. Alüminyum bir çantam vardı ve çok yer kaplıyordu. Ayrıca kumandası, yedek pili, ipad derken hızlı bir kurulum amatör bir hobici için uzun sürüyordu. Malum şehiriçi yasaklar başladıktan sonra hiç uçuramaz oldum ve mecburen satmak zorunda kaldım.
Aklım hala dronelardaydı ve bu Spark'ı görünce tam bana göre olduğunu farkettim. Aynı SLR fotoğraf makinamı satıp kompakt kameralara geçme nedenim gibi bu Spark'ı almayı düşünüyorum. Ailemle bir doğa gezintisinde veya tatildeyken Spark'ın aracımı takip ettirerek o geziyi bir klip haline getirip saklamak hedeflerim arasında.
Bence o kadar pratik ki nerde olursanız olun çıkarıp kısa çekimler yapabilirsiniz.
Özellikle hobiye yeni başlayacaklar ve sadece selfie dronelarla ilgilenenler için bu cihazın çok tutacağını düşünüyorum.﻿
Aşağıda da Türkçe Spark'ın elle nasıl kontrol edileceğini gösteren bir video var, gerçekten çok yetenekli bir cihaz.
DJI Spark Elle Kontrol
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
route666 1 yıl genckanat

Selamlar bu spark en fazla kaç metre yüksekliğe çıkabiliyor? Sanırım diğer pro drone'lar gibi yükselmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 1 yıl
yurt ici sozde garantili 2700 TL
yurt disi 2200TL garanti yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
em1r 1 yıl
Ağırlığı sayesinde resmi bir izin almadan hem Türkiye'de hem de birçok diğer ülkede kullanılabiliyor olması harika. Bu ölçülerde bu denli kaliteli ve kullanımı kolay bir drone olduğu için peynir ekmek gibi satıyor.
Bence almışken Fly More kombosunu tercih etmek lazım. Kutu içerisinde kumanda, ek pil, şarj adaptörü, yedek pervaneler gibi bir sürü detayla geliyor ve kumandayı aktif ettiğinizde asıl tam performansına erişiyorsunuz. Sadece telefonla kontrol ederseniz yavaş ve menzili düşük bunu unutmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dede17 1 yıl
DJİ BASİT BİR FİRMA ÜRETTİĞİ BATARYA LARA SADECE SÖZDE 6 AY GARANTİ VERİYOR ODA FABRİKADAN ÇIKIŞ TARİHİNİ BAZ ALARAK YANİ TÜRKİYE 3 AY SONRA GELİRSE 3 AY GARANTİ
BENİM BAŞIMA GELEN SADECE 2 KEZ ŞARJ ETTİĞİM BATARYA BOZUK VE DE GARANTİ VERİLMEDİ PİLİN DİĞER 550 TL NOLDU UÇTU LANET ÇİNLİLELER MALININARKASINDA DEĞİL VE TÜRKİYEDE HİÇ BİR YETKİLİSİ YOK KURUMSAL OLARAK YOK BUNLARI DİKKATE ALIN
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PAUL WALKER 1 yıl
Kutu açılımı ve tanıtım derken aklıma hep bu çocuk gelir. Aynı performansı dh ekibinden bekliyoruz


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koppa 1 yıl
Ülkenin her kurumuna girilmiş, kozmik odaların gelen geçen hanı olmuş ve tüm bunlara göz yumulmuş.
Ülkemin evladı hala drone'la casusluktan dem vuruyor, endişe ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 1 yıl
sapık special edition filan mı bu küçücük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
13:31
vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda
25,1b izlenme · 5 ay
03:05
Yapay Zekalı Marketten alış veriş "amazon go'yu denedik"
16b izlenme · 1 yıl
56:11
2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı
9,6b izlenme · 3 ay
47:39
2si1 | Turkcell'e dev ceza
24,8b izlenme · 4 ay
08:29
Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım
16,2b izlenme · 4 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
47:40
2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor
13,7b izlenme · 3 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
16:58
Mega Oyuncaklar: LEGO Technic 42055 Küreme Tekerli Ekskavatör
10,6b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
00:00
Bitcoin nereye gidiyor? | Canlı Yayın'da Soru-Cevap eşliğinde konuşuyoruz
12,3b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
773 izlenme · 3 sa. yeni video
16:34
23 Nisan özel - Defne ve Efe minik konuklar
6,3b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
916 izlenme · 20 sa. yeni video
53:33
2si1 | Siri'ye okulu bombalayacağım dedi, yakalandı!
9b izlenme · 3 ay
12:25
23 Nisan özel - Asya ve Ömeralp minik konuklar
6,1b izlenme · 1 yıl
41:36
2si1 | Kültür Sanat özel bölüm
7,5b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim