DJI Spark ilk izlenim ve kutu açma videosu

Genel Yayın Yönetmeni
DJI'ın boyutları mini yetenekleri ise üst seviye olan yeni drone modeli Spark, ofisimizde. Bu videoda kutusundan çıkartıyor ve ilk uçuşumuzu yapıyoruz. Teknik detaylar ve görüntü kalitesi bu videoda.
DJI Türkiye yetkili Distribütörü Providyo'ya Spark'ı sağladıkları ve verdikleri destek için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi için https://www.providyo.com/
https://www.providyo.com/ Paylaş Tweetle
Ben de bir maker olarak 4 sene önce kendi drone şaselerimi toplayarak bu hobiye başladım ve en son birkaç kazadan sonra :) DJI'ın bence f/p olarak en başarılı ürünü olan Phantom 3 Advanced aldım. Dronumu çok seviyordum ancak onu bir yere götürmek çok zahmetliydi. Alüminyum bir çantam vardı ve çok yer kaplıyordu. Ayrıca kumandası, yedek pili, ipad derken hızlı bir kurulum amatör bir hobici için uzun sürüyordu. Malum şehiriçi yasaklar başladıktan sonra hiç uçuramaz oldum ve mecburen satmak zorunda kaldım.
Aklım hala dronelardaydı ve bu Spark'ı görünce tam bana göre olduğunu farkettim. Aynı SLR fotoğraf makinamı satıp kompakt kameralara geçme nedenim gibi bu Spark'ı almayı düşünüyorum. Ailemle bir doğa gezintisinde veya tatildeyken Spark'ın aracımı takip ettirerek o geziyi bir klip haline getirip saklamak hedeflerim arasında.
Bence o kadar pratik ki nerde olursanız olun çıkarıp kısa çekimler yapabilirsiniz.
Özellikle hobiye yeni başlayacaklar ve sadece selfie dronelarla ilgilenenler için bu cihazın çok tutacağını düşünüyorum.
Aşağıda da Türkçe Spark'ın elle nasıl kontrol edileceğini gösteren bir video var, gerçekten çok yetenekli bir cihaz.
DJI Spark Elle Kontrol
Selamlar bu spark en fazla kaç metre yüksekliğe çıkabiliyor? Sanırım diğer pro drone'lar gibi yükselmiyor
yurt disi 2200TL garanti yok
Bence almışken Fly More kombosunu tercih etmek lazım. Kutu içerisinde kumanda, ek pil, şarj adaptörü, yedek pervaneler gibi bir sürü detayla geliyor ve kumandayı aktif ettiğinizde asıl tam performansına erişiyorsunuz. Sadece telefonla kontrol ederseniz yavaş ve menzili düşük bunu unutmayın.
BENİM BAŞIMA GELEN SADECE 2 KEZ ŞARJ ETTİĞİM BATARYA BOZUK VE DE GARANTİ VERİLMEDİ PİLİN DİĞER 550 TL NOLDU UÇTU LANET ÇİNLİLELER MALININARKASINDA DEĞİL VE TÜRKİYEDE HİÇ BİR YETKİLİSİ YOK KURUMSAL OLARAK YOK BUNLARI DİKKATE ALIN
Ülkemin evladı hala drone'la casusluktan dem vuruyor, endişe ediyor.