DNA haritanızın çıktısını alın ve atkı olarak boynunuza takın

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ilginç girişimlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. İnsanlar para kazanmak adına farklı alanlara yönelirken, Dot One isimli şirket DNA verileri üzerinden kişiye özel ürünler hazırlayabiliyor.

Temel olarak tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asit olan Deoksiribo Nükleik asit ya da kısa adıyla DNA, Dot One'ın verdiği bilgiye göre tüm insanlarda %99.9 oranında ortak olarak paylaşılıyor. İnsanları birbirinden ayran benzersiz %0.1'lik bölüme odaklanan şirket, bu veriden yararlanarak kişiye özel atkı, poster, aile haritası ve ince örtü haline hazırlayabiliyor.

Bu işlem için kişilerin şirkete ağızları içinden alınmış bir örnek göndermesi yeterli oluyor. Dot One bu verileri özel bir DNA laboratuvarı aracılığıyla işliyor ve sizi diğer canlılardan ayıran benzersiz DNA diziliminizi renkler üzerinden kod deseni haline getiriyor. Bu renkler ve desen ise yukarıda bahsettiğimiz ürünler olarak geriye dönüyor.

İşlem tahmin edebileceğiniz üzere hiç de ucuz değil. Atkı için yaklaşık 310 pound, poster içinse 140 pound ödenmesi gerekiyor. Güzel bir yılbaşı hediyesi olarak düşünülebilecek süreç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.wired.com/2015/12/if-your-dna-were-a-scarf-this-is-what-itd-look-like/#slide-1