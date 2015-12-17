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DNA haritanızın çıktısını alın ve atkı olarak boynunuza takın

Sizi dünya üzerinde yaşayan diğer tüm insanlardan ayıran DNA verilerinizi özel bir şirkete vermek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise DNA verinizle kendinize özel ürünler almak artık mümkün.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DNA haritanızın çıktısını alın ve atkı olarak boynunuza takın

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ilginç girişimlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. İnsanlar para kazanmak adına farklı alanlara yönelirken, Dot One isimli şirket DNA verileri üzerinden kişiye özel ürünler hazırlayabiliyor.
Temel olarak tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asit olan Deoksiribo Nükleik asit ya da kısa adıyla DNA, Dot One'ın verdiği bilgiye göre tüm insanlarda %99.9 oranında ortak olarak paylaşılıyor. İnsanları birbirinden ayran benzersiz %0.1'lik bölüme odaklanan şirket, bu veriden yararlanarak kişiye özel atkı, poster, aile haritası ve ince örtü haline hazırlayabiliyor.
Bu işlem için kişilerin şirkete ağızları içinden alınmış bir örnek göndermesi yeterli oluyor. Dot One bu verileri özel bir DNA laboratuvarı aracılığıyla işliyor ve sizi diğer canlılardan ayıran benzersiz DNA diziliminizi renkler üzerinden kod deseni haline getiriyor. Bu renkler ve desen ise yukarıda bahsettiğimiz ürünler olarak geriye dönüyor.
İşlem tahmin edebileceğiniz üzere hiç de ucuz değil. Atkı için yaklaşık 310 pound, poster içinse 140 pound ödenmesi gerekiyor. Güzel bir yılbaşı hediyesi olarak düşünülebilecek süreç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.wired.com/2015/12/if-your-dna-were-a-scarf-this-is-what-itd-look-like/#slide-1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Doğru olduğunu nerden bilcez?Yani bizim dna mı başkasının mı yoksa sallama mı?
1 Yanıt Yanıtla +10
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exterminant 2 yıl
akıl işi değil
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erenkaraca2017 2 yıl
Böyle halı saha turnuvalarımız için örnekteki yer gibi (http://www.atkidunyasi.com) üzerine yazı yazıp, logomuzu ekleyebileceğimiz ucuz siteler veya yerler var mıdır. Hem hatıra kalıyor hemde turnuvaya renk katıyor.
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Guest-E84249922 3 yıl
hani 99,99 u aynı dna nın o zaman herkeste aynı atkı olacak


LOL
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maximus8282 3 yıl
Hakkımızda almadıkları bir o bilgi kalmıştı.
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mesincır 3 yıl
Bu adamın bakışını hiç beğenmedim ben.
Oha 310 pound yani 1350 tl
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ounomaus 3 yıl
ünlü bir söz var evrenin bile sonu vardır ama insanın salaklığının sonu yoktur
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ylmzsngl 3 yıl
Gen haritasının aksini kanıtlayana kadar adamların gönderdiği atkıdaki şekillere inanmak zorundayız :) Güzel bir pazarlama taktiği ama doğruluk derecesi nedir şüphe duyuyor insan. Ayrıca gen haritalı atkı çok enteresan bir hediye. Gereksiz gibi geldi bana.
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alicb 3 yıl
gen haritamazı mı çıkarmaya çalışıyorlar
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herocem 3 yıl alicb
alicb
gen haritamazı mı çıkarmaya çalışıyorlar

Gen haritamiz ne islerine yaricak biraz mantik
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silversmith 3 yıl
Yakında insanlara barkod yapıştırıp sokakta dolaştıracaklar! :)
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idris 3 yıl
Adamlar düşünüp taşınmış nasıl bedava DNA verisi toplayıp ar-ge yaparız üstüne de para alırız diyerek. Bu yöntemi bulmuşlar :)
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Fenomenon 3 yıl
Asıl amaçları insanların DNA'sını çalmak. Dikkatli olun sakın inanmayın böyle şeyleri.
2 Yanıt Yanıtla +2
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herocem 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Asıl amaçları insanların DNA'sını çalmak. Dikkatli olun sakın inanmayın böyle şeyleri.

Adamlarin isi gucu yok senin dnani calmaya calisiyorlar. Amaclari calmak olsa şu yorumunu okuduktan sonra senden almazlar zaten merak etme.
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LGSalesB 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Asıl amaçları insanların DNA'sını çalmak. Dikkatli olun sakın inanmayın böyle şeyleri.

youtu.be/...



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