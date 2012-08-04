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Dan Benamy'den alışılmışın dışında bir fare projesi: Up Mouse

6 yıl
3,6b
1
29
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Dan Benamy'den alışılmışın dışında bir fare projesi: Up Mouse
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Dan Benamy'den alışılmışın dışında bir fare projesi: Up Mouse
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Dan Benamy tarafından yürütülen, alışılmışın dışında tasarıma sahip fare projesi gün yüzüne çıktı. Benamy'nin ''Up Mouse'' olarak isimlendirdiği fare hem sağ elle hem de sol elle kullanılabiliyor. Fareyi farklı kılan özelliği ise tıklama işlemi için işaret parmağını ve orta parmağı havaya doğru kaldırma zorunluluğu. Peki neden böyle bir çözüme başvurulmuş?
Sağ ve sol tuşun yukarıda konumlandırılmasıyla, gündelik hayatının önemli bir kısmını bilgisayar başında oyun oynayarak veya yazı yazarak geçirenlerin karşılaştığı RSI (Repetitive Strain Injury) rahatsızlığının önüne geçildiği iddia ediliyor. RSI rahatsızlığı kendisini, bilek kısmında ağrı, şişlik, yanma veya güç kaybı şeklinde göstermekte. Parmakları havaya kaldırarak tıklama işlemini gerçekleştirdiğimizde masayla temas halinde olan kasların ve tendonların fazla zorlanmayacağı dile getiriliyor.
Benamy, proje için bir adet prototip hazırlamış. Projenin hayata geçmesi için 14 Ağustos Salı gününe kadar 7200$ bağış toplanması gerekiyor. 10$'lık veya 120$'lık bağışlar yapılabilmekte. 10$ değerinde bağışta bulunanların fare piyasaya sürüldükten sonra sitede isimleri görünecek. 120$ değerinde bağış yapanlar ise farenin sahibi olabilecek.
7200$'lık bağış sayesinde Benamy sırasıyla şu aşamaları gerçekleştireceğini açıklamış;
  • Farenin kasasının tasarımı tamamlanacak
  • Tasarım test edilecek
  • Eğer tasarımda değişmesi gerekenler olursa değişecek
  • Üretim süreci başlayacak
  • Farenin kutusu hazırlanacak
  • Farenin sevkiyatına başlanacak

http://www.indiegogo.com/up-mouse?c=home Yorum Yaz
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Emin83 6 yıl
1 ay önce sağ elimde 4-5-6 ıncı parmaklarımda tendon kesısı sonucu amelıyat oldum.I.T departmanında calısıyorum haberı okuyunca denedım parmaklarımı yukarı dogru hereket ettıremıyorum cok zorlanıyorum ama alışa gelmiş olan bıldıgımız tıklamayı daha kolay yapabılıyorum..Bence bu işte bır yanlıslık var gibi gorunyor.
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helsloot 6 yıl
En baştan ikinci resimdeki gibi eli kavrayan o parça olup normal fare olarak tasarlansaymış daha ergonomik ve şık olurmuş
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alito 6 yıl
sanırım yanlış anlıyorsunuz. hem yukarıda hemde klasik olarak aşağıda buton olacaktır. yani yukarıdaki butonlara başka işlevde atanabilir, bence bunu bu şekilde düşünün çünkü yukarda gördüğünüz mouse bir prototip
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JoeyBane 6 yıl
Şunlara 10$ bağış yapayım da projeden vazgeçsinler olmaz mı?
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Umutcan 6 yıl
Şu site de bağış ile köşeyi dönmeye çalışanlar ile doldu. Gerçekten kaliteli proje sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
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merhabaadunyali 6 yıl
Bugün kullandıgımız farelerin üzerine eklense kolayca 4 tu$a ula$abilmek gayet keyifli olur..
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DH Misafiri 6 yıl
O hastalık bende vardı, çözüm Logitech in TrackBall unda buldum. İlk başta alışmak zor geliyor, ama alıştıktan sonra gayet kullanışlı, birde altına jel bilek destekli mouse path koydum ağrılarım geçti, bunu birine daha söyledim oda aynı şeyleri yaşamış. Logitech Trackman Marble tek eksiği Wheel olmaması, yazılımla hallediyor ama başarısız. Bu kablolu, kablosuz mouse klavye kullananlarıda anlamam, bir karış mesafede kablo olsa ne olur olmasa ne olur, mesafe yetmiyorsa ara kablo ile uzatın, pil ve gereksiz radyasyon almanın manası yok bence.
Logitech klavye üzerine koysa şu trackball u ve birde wheel ekledimi dünyada olay olur, eminim ilk kullananlar zorlanır ama alıştıktıktan sonra vazgeçemezler, klavye üzerinden elinizi kaldırmadan gereksiz oraya buraya oynatmadan klavye ve mouse u kullanmak, süper olur
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CWaRRioR 6 yıl
Bunun klavyesini yapmasın da :D
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chatlaxs 6 yıl
tutmaz bence
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Bir_Bilgisayarcı 6 yıl CWaRRioR
CWaRRioR
Bunun klavyesini yapmasın da :D

İyiydi hocam :D :D
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kasature 6 yıl
hiç zekice değil allah bilir parayı ne yapacak :D insanları alıştıkları birşeyden farklı bir şeye alıştırmak uzun bir iş.
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Alexander Supertramp! 6 yıl
yerçekiminden yararlanmak varken niye ona karşı iş yapayım.
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gam3hunter 6 yıl
bence insanların alışkanlıklarını değiştirecek cinsten bir yenilik olmamış aksine bence daha yorucu yada şuan ki fare sisteminden daha cazip durmuyor farklılık olmuş ama sadece o kadar
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despair 6 yıl
fuckulteli
Aklıma bambaşka bir fikir geldi şimdi (bu farklı tasarımı görünce) Yine bilindik mouse olsun, ancak tıklama işlemini ayaklarımızla yapalım (elbette şu an ki kadar rahat olmayabilir ama bu projeyi görünce beyin fırtınası yaptım) Gaz ve fren pedalı gibi iki tıklama butonu olabilir. Çıplak ayak kullanımı içinse sağ ve sol baş parmaklara uygun daha küçük buton yapılabilir :D Yönlendirme el ile tıklama ayaklar veya parmaklar ile :) Evet taşınabilir ve her alanda kullanılabilir değil ama yukarıdaki projenin bir tık ilerisi buda :D

tabi benim de mesela aklıma göğüsle tıklama, dizle sağ tuş, ayak içiyle plase vuruş pardon orta tuş projesi gelmişti.
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