Dan Benamy'den alışılmışın dışında bir fare projesi: Up Mouse

Dan Benamy tarafından yürütülen, alışılmışın dışında tasarıma sahip fare projesi gün yüzüne çıktı. Benamy'nin ''Up Mouse'' olarak isimlendirdiği fare hem sağ elle hem de sol elle kullanılabiliyor. Fareyi farklı kılan özelliği ise tıklama işlemi için işaret parmağını ve orta parmağı havaya doğru kaldırma zorunluluğu. Peki neden böyle bir çözüme başvurulmuş?



Sağ ve sol tuşun yukarıda konumlandırılmasıyla, gündelik hayatının önemli bir kısmını bilgisayar başında oyun oynayarak veya yazı yazarak geçirenlerin karşılaştığı RSI (Repetitive Strain Injury) rahatsızlığının önüne geçildiği iddia ediliyor. RSI rahatsızlığı kendisini, bilek kısmında ağrı, şişlik, yanma veya güç kaybı şeklinde göstermekte. Parmakları havaya kaldırarak tıklama işlemini gerçekleştirdiğimizde masayla temas halinde olan kasların ve tendonların fazla zorlanmayacağı dile getiriliyor.



Benamy, proje için bir adet prototip hazırlamış. Projenin hayata geçmesi için 14 Ağustos Salı gününe kadar 7200$ bağış toplanması gerekiyor. 10$'lık veya 120$'lık bağışlar yapılabilmekte. 10$ değerinde bağışta bulunanların fare piyasaya sürüldükten sonra sitede isimleri görünecek. 120$ değerinde bağış yapanlar ise farenin sahibi olabilecek.

7200$'lık bağış sayesinde Benamy sırasıyla şu aşamaları gerçekleştireceğini açıklamış;



Farenin kasasının tasarımı tamamlanacak

Tasarım test edilecek

Eğer tasarımda değişmesi gerekenler olursa değişecek

Üretim süreci başlayacak

Farenin kutusu hazırlanacak

Farenin sevkiyatına başlanacak



http://www.indiegogo.com/up-mouse?c=home