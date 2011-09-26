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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deepcool'dan yeni ekran kartı soğutucusu; Dracula

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,3b
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8
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Deepcool'dan yeni ekran kartı soğutucusu; Dracula
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Komponent üreticisi Deepcool, yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı Gamer Storm serisi yeni soğutucusunu kullanıma sunuyor. Dracula adı verilen soğutucu, bakır tabana, çok sayıda Alüminyum yaprak içeren iki adet ısı bloğuna ve L şeklinde 12 adet bakır ısı borusuna sahip.
140mm çapında üç ya da 120mm çapında dört adet fan ile kullanılabilen Deepcool Dracula, 250 Watt'a kadar tüm grafik yongaları için ideal soğutma performansını sağlayabiliyor. Çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmayan yeni soğutucunun uyumlu olduğu ekran kartlarının listesi şu şekilde;
- Nvidia GeForce GTX 580, GTX 570, GTX 560, GTX 480, GTX 470 ve GTX 460
- AMD Radeon HD 6970, HD 6950, HD 6870, HD 6850, HD 5770, HD 5670, HD 4870 ve HD 4850
Deepcool'dan yeni ekran kartı soğutucusu; Dracula
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DH Misafiri 4 yıl
Bu soğutucuyu nerden temin edebilirim ?
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DH Misafiri 8 yıl
Abi Ekrankartını kendisi Daha ince Fanlı Düzeni Kurduğunuzda :D
1.6 Benzinli Golf Motoru gibi :D
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met@lrock 8 yıl
Sanmıyorum pasif olarak geliyor Fanı ayrı almak gereke bilir.
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alpa07 8 yıl
fan nerde
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Zeytinbey 8 yıl
fanlı hali bu galiba:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alito 8 yıl
bu devirde hala ayrı soğutucu alıp takan varmı ya? ben, millet artık oluruna bıraktı diye biliyorum
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Solid State Disk 8 yıl
Enteresan bir ismi var, neden boyle demisler acaba
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MyCoDeR 8 yıl
gtx 560 Tİ'ye takılmıyomuymuş bu ciaz 560 yazılmış oraya sadece
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