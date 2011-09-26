Deepcool'dan yeni ekran kartı soğutucusu; Dracula

Komponent üreticisi Deepcool, yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı Gamer Storm serisi yeni soğutucusunu kullanıma sunuyor. Dracula adı verilen soğutucu, bakır tabana, çok sayıda Alüminyum yaprak içeren iki adet ısı bloğuna ve L şeklinde 12 adet bakır ısı borusuna sahip.

140mm çapında üç ya da 120mm çapında dört adet fan ile kullanılabilen Deepcool Dracula, 250 Watt'a kadar tüm grafik yongaları için ideal soğutma performansını sağlayabiliyor. Çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmayan yeni soğutucunun uyumlu olduğu ekran kartlarının listesi şu şekilde;

- Nvidia GeForce GTX 580, GTX 570, GTX 560, GTX 480, GTX 470 ve GTX 460

- AMD Radeon HD 6970, HD 6950, HD 6870, HD 6850, HD 5770, HD 5670, HD 4870 ve HD 4850