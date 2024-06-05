ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

Tam Boyutta Gör ID-COOLING, Computex 2024'te yeni ürünlerini sergiliyor. Tanıtımı yapılan masaüstü soğutma çözümlerini sizler için listeledik.

DASHFLOW LCD SERİSİ (DL)

DL360 MAX, üstün soğutma performansı ve özelleştirilebilir estetik sunar. Yeni Gen 7 pompayı ve soğutma performansını artırmak için daha fazla yoğunluğa sahip yeni bir mikro kanatlı bakır tabanı içerir. 38 mm kalınlığındaki radyatörlerde maksimum ısı dağıtımı için yeni geliştirilen üç adet manyetik fan MF-1230 (120x120x30mm) dahildir.

3,5" LCD, 480*480 piksel

Yüksek performanslı Gen 7 pompa

Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör

120x120x30 mm fanlar

Kablo yönetimi için manyetik papatya zinciri

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COMPUTEX 2024 uluslararası teknoloji fuarı başladı 1 gün önce eklendi

SPACE LCD MAX SERİSİ (SL MAX)

SL MAX serisi, yeni Gen 7 pompanın ve daha kalın bir radyatörün (38 mm kalınlık) uygulanmasıyla soğutma verimliliğinde büyük bir gelişme elde etti. Özelleştirilebilir 2,1" LCD ile kişiliğinizi göstermek için en sevdiğiniz GIF veya Videoyu cihaz üzerinden yükleyebilirsiniz. ARGB aydınlatma da minimum ölçüde eklenir.

2,1" LCD, 480 x 480 piksel

Yüksek performanslı Gen 7 pompa

Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör

Papatya dizimi konnektörlü AF-127-ARGB fanlar

DASHFLOW MAX SERİSİ (DX MAX)

DX MAX serisi, iyi performansla birlikte minimum ARGB aydınlatmayı seven kullanıcılar için tasarlanmıştır. ARGB aydınlatması pompa üzerinde doğrusal bir düzende düzenlenmiştir. Yeni geliştirilen DF-125 fanlar, kolay kablo yönetimi için papatya dizimi PWM konnektörleriyle birlikte sunulur.

Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa

Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör

ARGB pompası, doğrusal aydınlatma düzeni

Kolay kablo yönetimi için zincirleme fan kabloları

FROSTFLOW INFINITY SERİSİ (FX INF)

FROSTFLOW INFINITY serisi, su bloğu üzerinde sonsuz geometrik bir logoya ve ARGB aydınlatmalı AS sessiz fanlara sahiptir. En yeni yüksek performanslı Gen 7 pompa çekirdeğiyle FROSTFLOW INFINITY serisi, düşük gürültü seviyesiyle mükemmel performans sunar.

Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa

Sonsuz ARGB Aydınlatma

Sessizlik Odaklı AS Hayranları

Kolay Kablo Yönetimi için Papatya Zinciri Fan Bağlantısı

FROSTFLOW PRO SERİSİ (FX PRO)

FROSTFLOW PRO serisi, performans açısından daha da ileri bir gelişme olan en yeni Gen 7 pompayla donatılmıştır. Şık görünüme sahip tamamı karartma tasarımı, PC'nizin merkezinde serin kalanlar için mükemmel bir eşleşme olabilir.

Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa

Karartma, gizli görünümlü

Kolay Kablo Yönetimi için Papatya Zinciri Fan Bağlantısı

Temiz Görünüm için Ekstra Boru Klipsleri

FROZN ALTIN ​​ASTAR SERİSİ (FROZN GDL)

FROZN hava soğutucu serisini temel alan yeni GDL, soğutucu üst kapağında ve fanında altın astar desenlerine sahiptir. Gizli siyah ve koyu altının karışımı benzersiz görsel efektler sunar.

Altın Astar Süslemeleri

Gizli Siyah Soğutucu

Performans AF-127 fan(lar)ı

Metal-Meka Montajı

MANYETİK PAPATYA ZİNCİRİ FAN SERİSİ (MF)

Fan çerçevesi içindeki manyetik gizli konektörden güç alan ve bağlanan yeni MF serisi fanlar ile kablo yönetimi artık çok kolay.

Hız: 300 ± 200 ~ 2200 RPM ± %10 RPM

Maks. Hava akışı: 81.6CFM

Maks. Statik Basınç: 2,72 mm H2O

Gürültü: 30,6dB (A) Maks.

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