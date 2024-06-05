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    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

    Masaüstü soğutma çözümlerine odaklanan bir marka olan ID-COOLING, bugün en son gelişmelerini Computex 2024'te sergiledi. ID-COOLING yeni çözümleriyle dikkatleri üzerine çekti.
    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ID-COOLING, Computex 2024'te yeni ürünlerini sergiliyor. Tanıtımı yapılan masaüstü soğutma çözümlerini sizler için listeledik.

    DASHFLOW LCD SERİSİ (DL)

    DL360 MAX, üstün soğutma performansı ve özelleştirilebilir estetik sunar. Yeni Gen 7 pompayı ve soğutma performansını artırmak için daha fazla yoğunluğa sahip yeni bir mikro kanatlı bakır tabanı içerir. 38 mm kalınlığındaki radyatörlerde maksimum ısı dağıtımı için yeni geliştirilen üç adet manyetik fan MF-1230 (120x120x30mm) dahildir.

    • 3,5" LCD, 480*480 piksel
    • Yüksek performanslı Gen 7 pompa
    • Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör
    • 120x120x30 mm fanlar
    • Kablo yönetimi için manyetik papatya zinciri

    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    SPACE LCD MAX SERİSİ (SL MAX)

    SL MAX serisi, yeni Gen 7 pompanın ve daha kalın bir radyatörün (38 mm kalınlık) uygulanmasıyla soğutma verimliliğinde büyük bir gelişme elde etti. Özelleştirilebilir 2,1" LCD ile kişiliğinizi göstermek için en sevdiğiniz GIF veya Videoyu cihaz üzerinden yükleyebilirsiniz. ARGB aydınlatma da minimum ölçüde eklenir.

    • 2,1" LCD, 480 x 480 piksel
    • Yüksek performanslı Gen 7 pompa
    • Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör
    • Papatya dizimi konnektörlü AF-127-ARGB fanlar

    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

    DASHFLOW MAX SERİSİ (DX MAX)

    DX MAX serisi, iyi performansla birlikte minimum ARGB aydınlatmayı seven kullanıcılar için tasarlanmıştır. ARGB aydınlatması pompa üzerinde doğrusal bir düzende düzenlenmiştir. Yeni geliştirilen DF-125 fanlar, kolay kablo yönetimi için papatya dizimi PWM konnektörleriyle birlikte sunulur.

    • Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa
    • Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör
    • ARGB pompası, doğrusal aydınlatma düzeni
    • Kolay kablo yönetimi için zincirleme fan kabloları

    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

    FROSTFLOW INFINITY SERİSİ (FX INF)

    FROSTFLOW INFINITY serisi, su bloğu üzerinde sonsuz geometrik bir logoya ve ARGB aydınlatmalı AS sessiz fanlara sahiptir. En yeni yüksek performanslı Gen 7 pompa çekirdeğiyle FROSTFLOW INFINITY serisi, düşük gürültü seviyesiyle mükemmel performans sunar.

    • Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa
    • Sonsuz ARGB Aydınlatma
    • Sessizlik Odaklı AS Hayranları
    • Kolay Kablo Yönetimi için Papatya Zinciri Fan Bağlantısı

    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

    FROSTFLOW PRO SERİSİ (FX PRO)

    FROSTFLOW PRO serisi, performans açısından daha da ileri bir gelişme olan en yeni Gen 7 pompayla donatılmıştır. Şık görünüme sahip tamamı karartma tasarımı, PC'nizin merkezinde serin kalanlar için mükemmel bir eşleşme olabilir.

    • Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa
    • Karartma, gizli görünümlü
    • Kolay Kablo Yönetimi için Papatya Zinciri Fan Bağlantısı
    • Temiz Görünüm için Ekstra Boru Klipsleri

    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

    FROZN ALTIN ​​ASTAR SERİSİ (FROZN GDL)

    FROZN hava soğutucu serisini temel alan yeni GDL, soğutucu üst kapağında ve fanında altın astar desenlerine sahiptir. Gizli siyah ve koyu altının karışımı benzersiz görsel efektler sunar.

    • Altın Astar Süslemeleri
    • Gizli Siyah Soğutucu
    • Performans AF-127 fan(lar)ı
    • Metal-Meka Montajı

    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

    MANYETİK PAPATYA ZİNCİRİ FAN SERİSİ (MF)

    Fan çerçevesi içindeki manyetik gizli konektörden güç alan ve bağlanan yeni MF serisi fanlar ile kablo yönetimi artık çok kolay.

    • Hız: 300 ± 200 ~ 2200 RPM ± %10 RPM
    • Maks. Hava akışı: 81.6CFM
    • Maks. Statik Basınç: 2,72 mm H2O
    • Gürültü: 30,6dB (A) Maks.

    ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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