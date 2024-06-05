ID-COOLING masaüstü soğutma çözümleri Computex 2024'te tanıtıldı

- DASHFLOW LCD SERİSİ (DL)
- SPACE LCD MAX SERİSİ (SL MAX)
- DASHFLOW MAX SERİSİ (DX MAX)
- FROSTFLOW INFINITY SERİSİ (FX INF)
- FROSTFLOW PRO SERİSİ (FX PRO)
- FROZN ALTIN ASTAR SERİSİ (FROZN GDL)
- MANYETİK PAPATYA ZİNCİRİ FAN SERİSİ (MF)
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DASHFLOW LCD SERİSİ (DL)
DL360 MAX, üstün soğutma performansı ve özelleştirilebilir estetik sunar. Yeni Gen 7 pompayı ve soğutma performansını artırmak için daha fazla yoğunluğa sahip yeni bir mikro kanatlı bakır tabanı içerir. 38 mm kalınlığındaki radyatörlerde maksimum ısı dağıtımı için yeni geliştirilen üç adet manyetik fan MF-1230 (120x120x30mm) dahildir.
- 3,5" LCD, 480*480 piksel
- Yüksek performanslı Gen 7 pompa
- Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör
- 120x120x30 mm fanlar
- Kablo yönetimi için manyetik papatya zinciri
SPACE LCD MAX SERİSİ (SL MAX)
SL MAX serisi, yeni Gen 7 pompanın ve daha kalın bir radyatörün (38 mm kalınlık) uygulanmasıyla soğutma verimliliğinde büyük bir gelişme elde etti. Özelleştirilebilir 2,1" LCD ile kişiliğinizi göstermek için en sevdiğiniz GIF veya Videoyu cihaz üzerinden yükleyebilirsiniz. ARGB aydınlatma da minimum ölçüde eklenir.
- 2,1" LCD, 480 x 480 piksel
- Yüksek performanslı Gen 7 pompa
- Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör
- Papatya dizimi konnektörlü AF-127-ARGB fanlar
DASHFLOW MAX SERİSİ (DX MAX)
DX MAX serisi, iyi performansla birlikte minimum ARGB aydınlatmayı seven kullanıcılar için tasarlanmıştır. ARGB aydınlatması pompa üzerinde doğrusal bir düzende düzenlenmiştir. Yeni geliştirilen DF-125 fanlar, kolay kablo yönetimi için papatya dizimi PWM konnektörleriyle birlikte sunulur.
- Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa
- Daha fazla soğutma sıvısına sahip 38 mm kalınlığında radyatör
- ARGB pompası, doğrusal aydınlatma düzeni
- Kolay kablo yönetimi için zincirleme fan kabloları
FROSTFLOW INFINITY SERİSİ (FX INF)
FROSTFLOW INFINITY serisi, su bloğu üzerinde sonsuz geometrik bir logoya ve ARGB aydınlatmalı AS sessiz fanlara sahiptir. En yeni yüksek performanslı Gen 7 pompa çekirdeğiyle FROSTFLOW INFINITY serisi, düşük gürültü seviyesiyle mükemmel performans sunar.
- Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa
- Sonsuz ARGB Aydınlatma
- Sessizlik Odaklı AS Hayranları
- Kolay Kablo Yönetimi için Papatya Zinciri Fan Bağlantısı
FROSTFLOW PRO SERİSİ (FX PRO)
FROSTFLOW PRO serisi, performans açısından daha da ileri bir gelişme olan en yeni Gen 7 pompayla donatılmıştır. Şık görünüme sahip tamamı karartma tasarımı, PC'nizin merkezinde serin kalanlar için mükemmel bir eşleşme olabilir.
- Yüksek Performanslı Gen 7 Pompa
- Karartma, gizli görünümlü
- Kolay Kablo Yönetimi için Papatya Zinciri Fan Bağlantısı
- Temiz Görünüm için Ekstra Boru Klipsleri
FROZN ALTIN ASTAR SERİSİ (FROZN GDL)
FROZN hava soğutucu serisini temel alan yeni GDL, soğutucu üst kapağında ve fanında altın astar desenlerine sahiptir. Gizli siyah ve koyu altının karışımı benzersiz görsel efektler sunar.
- Altın Astar Süslemeleri
- Gizli Siyah Soğutucu
- Performans AF-127 fan(lar)ı
- Metal-Meka Montajı
MANYETİK PAPATYA ZİNCİRİ FAN SERİSİ (MF)
Fan çerçevesi içindeki manyetik gizli konektörden güç alan ve bağlanan yeni MF serisi fanlar ile kablo yönetimi artık çok kolay.
- Hız: 300 ± 200 ~ 2200 RPM ± %10 RPM
- Maks. Hava akışı: 81.6CFM
- Maks. Statik Basınç: 2,72 mm H2O
- Gürültü: 30,6dB (A) Maks.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.