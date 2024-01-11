AirJet Mini Slim tanıtıldı: Fansız sistemler artık daha yakın

AirJet Mini Slim tanıtıldı
Kaçıranlar için AirJet modülü, bir çipin veya donanımın üzerine yerleştirildiği takdirde, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvveti üretebilmekte. Bu modül, sahip olduğu boyutlar ve çoklu kullanım olanağı ile fiziksel bir fanın asla sığamayacağı cihazlarda daha iyi performans artışı sunuyor. AirJet Mini Slim ise üç yeni özelliğe sahip olmasına rağmen öncekiyle aynı temel tasarımı kullanıyor.
Frore Systems'in belirttiğine göre yeni modül, yalnızca 2,5 mm inceliğinde ve sekiz gram ağırlığında. Bu da öncekinden 0,3 mm daha ince ve bir gram daha hafif olacağı anlamına geliyor. AirJet Mini'de karşımıza çıkan 27,5 mm x 41,5 mm'lik ölçüler ise korunacak. Dolayısıyla daha ince profil ile, soğutma çözümününün daha dar alanlara ulaşabilmesi hedefleniyor.
Artık daha ince ve daha verimli
Frore Systems'e göre tek bir AirJet Mini Slim, 21 dBA'da 5,25 watt'lık ısı giderme kapasitesine sahip. Ayrıca yalnızca bir watt güç tüketirken, 1.750 paskal karşı basınç üretiyor. Bunun temel modelde 4,25 watt ile sınırlı olduğunu belirtelim.
AirJet Mini Slim'in ne zaman hazır olacağı veya hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak dizüstülerin yanı sıra 3D yazıcılar, sanal gerçeklik cihazları, profesyonel video kameralar, mini LED projektörler ve 8K televizyonların soğutulmasına yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.