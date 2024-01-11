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    Anlık Bildirim

    AirJet Mini Slim tanıtıldı: Fansız sistemler artık daha yakın

    Normal soğutuculara kıyasla fansız tasarımı ve kompakt yapısı ile dikkat çeken AirJet Mini'nin yeni sürümü tanıtıldı. AirJet Mini Slim, artık daha ince ve daha verimli. İşte detaylar...
    AirJet Mini Slim tanıtıldı: Dizüstü PC'lerde fanlar kalkıyor! Tam Boyutta Gör
    Intel’e bağlı start-up şirketi Frore Systems, AirJet olarak adlandırdığı soğutma teknolojisinin yeni modeli AirJet Mini Slim'i tanıttı. Yeni modül, hem daha verimli hem de daha kompakt bir tasarımda geliyor. Öyle ki mobil cihazlar ve kompakt bilgisayarlar için devrim niteliğinde olabilir. İşte AirJet Mini Slim'in öne çıkan özellikleri.

    AirJet Mini Slim tanıtıldı

    Kaçıranlar için AirJet modülü, bir çipin veya donanımın üzerine yerleştirildiği takdirde, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvveti üretebilmekte. Bu modül, sahip olduğu boyutlar ve çoklu kullanım olanağı ile fiziksel bir fanın asla sığamayacağı cihazlarda daha iyi performans artışı sunuyor. AirJet Mini Slim ise üç yeni özelliğe sahip olmasına rağmen öncekiyle aynı temel tasarımı kullanıyor.

    Frore Systems'in belirttiğine göre yeni modül, yalnızca 2,5 mm inceliğinde ve sekiz gram ağırlığında. Bu da öncekinden 0,3 mm daha ince ve bir gram daha hafif olacağı anlamına geliyor. AirJet Mini'de karşımıza çıkan 27,5 mm x 41,5 mm'lik ölçüler ise korunacak. Dolayısıyla daha ince profil ile, soğutma çözümününün daha dar alanlara ulaşabilmesi hedefleniyor.

    Artık daha ince ve daha verimli

    AirJet Mini Slim tanıtıldı: Dizüstü PC'lerde fanlar kalkıyor! Tam Boyutta Gör
    AirJet Mini Slim'deki yükseltmeler bununla sınırlı değil. Frore Systems, tozla mücadele etmek için kendi kendini temizleme özelliğini de vurgu yapıyor. Bu aşamada hava akışı tersine dönerek içeride biriken tozun dışarı atılması sağlanacak. Ayrıca yeni modül artık kendi sıcaklığını da algılayabiliyor. Dolayısıyla cihazda termal sensörler olmadan da ısı dağılımının optimize edilmesi planlanıyor.

    Frore Systems'e göre tek bir AirJet Mini Slim, 21 dBA'da 5,25 watt'lık ısı giderme kapasitesine sahip. Ayrıca yalnızca bir watt güç tüketirken, 1.750 paskal karşı basınç üretiyor. Bunun temel modelde 4,25 watt ile sınırlı olduğunu belirtelim.

    AirJet Mini Slim'in ne zaman hazır olacağı veya hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak dizüstülerin yanı sıra 3D yazıcılar, sanal gerçeklik cihazları, profesyonel video kameralar, mini LED projektörler ve 8K televizyonların soğutulmasına yardımcı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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