AirJet Mini Slim tanıtıldı: Fansız sistemler artık daha yakın

Tam Boyutta Gör Intel’e bağlı start-up şirketi Frore Systems, AirJet olarak adlandırdığı soğutma teknolojisinin yeni modeli AirJet Mini Slim'i tanıttı. Yeni modül, hem daha verimli hem de daha kompakt bir tasarımda geliyor. Öyle ki mobil cihazlar ve kompakt bilgisayarlar için devrim niteliğinde olabilir. İşte AirJet Mini Slim'in öne çıkan özellikleri.

AirJet Mini Slim tanıtıldı

Kaçıranlar için AirJet modülü, bir çipin veya donanımın üzerine yerleştirildiği takdirde, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvveti üretebilmekte. Bu modül, sahip olduğu boyutlar ve çoklu kullanım olanağı ile fiziksel bir fanın asla sığamayacağı cihazlarda daha iyi performans artışı sunuyor. AirJet Mini Slim ise üç yeni özelliğe sahip olmasına rağmen öncekiyle aynı temel tasarımı kullanıyor.

Frore Systems'in belirttiğine göre yeni modül, yalnızca 2,5 mm inceliğinde ve sekiz gram ağırlığında. Bu da öncekinden 0,3 mm daha ince ve bir gram daha hafif olacağı anlamına geliyor. AirJet Mini'de karşımıza çıkan 27,5 mm x 41,5 mm'lik ölçüler ise korunacak. Dolayısıyla daha ince profil ile, soğutma çözümününün daha dar alanlara ulaşabilmesi hedefleniyor.

Artık daha ince ve daha verimli

Tam Boyutta Gör AirJet Mini Slim'deki yükseltmeler bununla sınırlı değil. Frore Systems, tozla mücadele etmek için kendi kendini temizleme özelliğini de vurgu yapıyor. Bu aşamada hava akışı tersine dönerek içeride biriken tozun dışarı atılması sağlanacak. Ayrıca yeni modül artık kendi sıcaklığını da algılayabiliyor. Dolayısıyla cihazda termal sensörler olmadan da ısı dağılımının optimize edilmesi planlanıyor.

Frore Systems'e göre tek bir AirJet Mini Slim, 21 dBA'da 5,25 watt'lık ısı giderme kapasitesine sahip. Ayrıca yalnızca bir watt güç tüketirken, 1.750 paskal karşı basınç üretiyor. Bunun temel modelde 4,25 watt ile sınırlı olduğunu belirtelim.

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AirJet Mini Slim'in ne zaman hazır olacağı veya hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak dizüstülerin yanı sıra 3D yazıcılar, sanal gerçeklik cihazları, profesyonel video kameralar, mini LED projektörler ve 8K televizyonların soğutulmasına yardımcı olabilir.

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