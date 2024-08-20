Bu devrimsel 1 mm’lik “çip üzeri fan” ultra ince cihazlara aktif soğutma getiriyor

İnce cihazlarda yenilikçi soğutma
xMEMS, daha önce kulaklıklar için geliştirdiği katı hal sürücüleriyle tanınan bir şirket. Şimdi ise bu teknolojiyi soğutma çözümlerine entegre ederek endüstri için kritik bir adım atıyor. XMC-2400 mikro soğutma çipi, sadece 1mm kalınlığında ve katı hal yapısıyla dikkat çekiyor.
Bu, cihazların içinde aktif soğutma sağlamaya yönelik devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor. XMC-2400, MEMS (Mikro-elektromekanik sistemler) teknolojisini kullanarak ultrasonik modülasyon ile hava hareketi sağlıyor. Bu sayede, fanlar gibi hareketli parçalara gerek kalmadan, cihazlarda aktif soğutmayı mümkün hale getiriyor.
Teknik özellikleri ne?
XMC-2400, sadece 150 miligram ağırlığında ve şirkete göre 1.000 Pascal geri basınçla saniyede 39 santimetre küpe kadar havayı hareket ettirebiliyor. Hareketli parçaları olmadığından dolayı, geleneksel soğutma sistemlerinde görülen aşınma ve yıpranma gibi sorunlarla karşılaşmıyor. Ayrıca, IP58 derecesiyle suya ve toza karşı dirençli olan bu çip, uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.
xMEMS'in XMC-2400 mikro soğutma çipi, sadece performansıyla değil, aynı zamanda boyutlarıyla da rakiplerinden ayrılıyor. Örneğin, Frore'nin AirJet Mini ve Mini Slim soğutma çözümleri 1.750 Pascal'lık geri basınç üretebiliyor, ancak bu çözümler 2.5mm ve 2.8mm kalınlıklarıyla daha büyük ve daha hacimli. XMC-2400 ise sadece 1mm kalınlığında olması sayesinde ultra-ince cihazlar için daha uygun bir çözüm sunuyor. Ayrıca, xMEMS'in çözümü hem yan hem de üstten havalandırma seçenekleri sunarak, üreticilere daha fazla esneklik tanıyor.
Ne zaman göreceğiz?
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.