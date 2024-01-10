CES 2024'te tanıtılan MSI ürünleri

Tam Boyutta Gör MSI’ın CES 2024 fuarında sergileyeceği ürünler arasında; Üst sınıf 18 inç oyuncu laptopları, el konsolu MSI Claw, GeForce RTX 4080 ekran kartları, yeni nesil QD-OLED oyuncu monitörleri, 14. nesil AI oyun bilgisayarları, kendi sistemini kurmayı sevenler için bileşenler, gelecek nesil MSI Gear serisi, WiFi 7 Roami Mesh sistemi, MSI akıllı EV elektrikli otomobil şarjı gibi yenilikler var. CES 2024 Yenilikçilik Ödülleri arasında yine MSI ürünleri var. MSI’ın fuar boyunca sergileyeceği ürünlere gelin birlikte bakalım.

MSI Titan 18 HX Gaming Laptop (CES 2024 Yenilikçilik Ödülü)

Tam Boyutta Gör CES 2024 Yenilikçilik Ödüllerinde hem gaming ve e spor, hem de yapay zeka kategorilerinde aday gösterilip seçilen MSI Titan 18 HX, dokunsal geribildirimli touchpad ve Cherry anahtarlara sahip mekanik klavyesine ek olarak Intel 14.Nesil Core i9 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi grafik çözümü ile benzersiz bir performans vadediyor. Ayrıca MSI OverBoost Ultra özelliği ile 270W toplam güce sahip. MSI Titan 18 HX, 18 inç, 4K 120Hz mini LED paneli, ultra yüksek çözünürlüğü, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sayesinde üst düzey oyun deneyimi vaadediyor. 4 RAM yuvası ve 3 SSD slotu ile toplamda 128 GB’a kadar bellek ve 6TB’a kadar depolama olanağı sunuyor. MSI Titan 18 HX modeli, hem oyun, hem de yapay zeka uygulamalarında en iyi performansı isteyenler için seçeneklerden biri olacak gibi görünüyor.

MSI Raider 18 HX Gaming Laptop

Tam Boyutta Gör Yeni tasarlanan MSI Raider 18 HX, uç noktada performansı ile adeta bir güç merkezi. Intel 14.Nesil Core i9 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına ek olarak MSI OverBoost Ultra ile toplam 250W güç sunuyor. Ayrıca 18 inç 4K 120Hz mini LED ekranı ile Raider 18 HX, ikonik Matrix Light Bar ve optimum hava akışı ile genel performansını arttıran yeni 3D standa sahip.

MSI Stealth 18 AI Studio Laptop

Tam Boyutta Gör MSI’ın yepyeni tasarımlı Stealth 18 AI Studio laptopu, en yeni Intel Core Ultra i9 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarıyla donatıldı. Stealth 18 AI Studio, en iyi oyun deneyimi için 18 inç 4K 120Hz mini LED panel sunuyor. Magnezyum-aluminyum alaşımlı kasası ile hem dayanıklılık, hem de şık bir estetiğe sahip olan laptop, şu an piyasadaki en hafif 18 inç oyuncu laptop unvanını taşırken aynı zamanda en yeni teknoloji ve şık tasarımın mükemmel uyumunu yansıtıyor.

MSI Claw Taşınabilir Oyun Konsolu

Tam Boyutta Gör Fuarın en göz alıcı yeniliklerinden biri de en yeni teknolojilerle donatılan el konsolu MSI Claw. Intel Core Ultra işlemci ile gelen ilk taşınabilir konsol olan MSI Claw, yeni MSI Center M sayesinde kullanıcılara oyun hesaplarına kolayca erişme ve oyunları indirme olanağı tanıyor. CES 2024 sırasında Marka, Ubisoft’un yeni oyunlarından Assassin’s Creed Mirage ile canlı demo yaparak ziyaretçilere cihazı deneyimlemeleri için fırsat sunacak. Cihaz, App Player desteği sayesinde Android oyunlarını oynama fırsatı da sunuyor. MSI Claw, sınıfının en yüksek kapasitesi olan 54WHr bataryası ile en yüksek yük altında 2 saate varan pil süresine sahip. MSI Claw, termal yapısıyla da öne çıkıyor. Cooler Boost HyperFlow tasarımını kullanan cihaz, rakiplerine kıyasla %50 daha geniş havalandırma ızgaralarına sahip. Çığır açan intraflow termal yapısı ile hava akımını bileşenler arasında dolaştırarak daha uzun süre oyun ve optimum performans sağlıyor.

MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Ekran Kartı

Tam Boyutta Gör MSI’ın yeni GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT ekran kartı, itme-çekme havalandırma yöntemi ile gelişmiş soğutma performansına sahip. Yüksek kaliteli malzemelerden ve parçalardan oluşan bir ekran kartı ile deneyiminizi ve PC performansınızı geliştirecek olan bu donanım, dökme alüminyum kasası sayesinde daha yüksek yapısal sağlamlığa sahip. Core Pipe ve Buhar Odası soğutma tasarımları ile yüksek performanslı Nvidia GeForce RTX 4080 Super ekran kartından ısıyı hızla ve verimli bir şekilde uzaklaştırıyor. Patentli fan tasarımı ise hem sessiz hem de güvenli bir hava akımı üretiyor.

MSI MPG 491CQP QD-OLED Gaming Monitör (CES 2024 Yenilikçilik Ödülü)

Tam Boyutta Gör “Gaming ve eSpor” ve “Bilgisayar Bileşenleri ve Aksesuarları” kategorilerinde ödüle layık görülen bu monitör, MSI’ın ilk 49 inç QD-OLED oyuncu monitörü. 32:9 ekran oranı, 5120x1440 (DQHD) çözünürlüğü, 0.03ms GtG tepki süresi, 144Hz tazeleme oranı ve 1800R kavis ile bu monitör OLED paneli Quantum Dot teknolojisi ile bir araya getiriyor. Canlı renkler ve VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip olan MPG 491CQP QD-OLED, panel arkasında yer alan grafen katmanı sesinde optimal performansı koruyor. En yeni likit kristal teknolojisi ile daha berrak metinler için piksel altı yerleşime sahip.

MSI’ın QD-OLED ürün ailesi, gelecek nesil QD-OLED panelleri kullanıyor ve hem kavisli, hem de düz ekran seçenekleri ile detaylı piksel aydınlatma denetimi sayesinde gerçek anlamda siyah sahneler üreterek sıra dışı bir görüntü kalitesi sunuyor. Piksel altı yerleşim özelliği ile daha keskin görseller ve metinler ile izleme deneyiminizi geliştirmeye hazır. Ayrıca ekranı daha iyi korumak için MSI OLED Care 2.0 geliştirilmiş. Markanın açıklamasına göre bu, uzun süreli kullanım sırasında OLED panelin hasar görme riskini azaltıyor. Fansız tasarımı grafenin olağanüstü termal iletkenliğinden yararlanarak verimli ve sessiz ısı dağılımı sağlarken aynı zamanda bu son teknoloji QD-OLED panellerin ömrünü önemli ölçüde uzatıyor. Bu ürünler MSI Gaming Intelligence AI özellikleri, güç iletim özellikli 90W Type-C konektörü ve konsol modu desteği gibi sayısız araçla donatılmış. Bu gelişmiş özellikler, QD-OLED serisini monitör teknolojisinin ön saflarında konumlandırıyor ve görsel mükemmelliğin zirvesini arayan oyuncular için en iyi seçim haline getiriyor.

MSI’dan yepyeni 14.Nesil AI Gaming Desktop Bilgisayarlar

Tam Boyutta Gör MSI, MPG Trident AS 14. nesil, MAG Infinite S3 14. nesil ve MAG Codex 6 14. nesil olmak üzere üç yapay zeka destekli masaüstü oyun bilgisayarını tanıttı. 14. Nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU’larla güçlendirilen bu bilgisayarlar, yapay zekayı ham güçle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Frozr AI soğutma tasarımı ise donanımın gelişmiş algoritmalar ile her zaman güçlü ve soğuk kalmasını sağlıyor. Dinamik sıcaklık izleme özelliği, değişikliklere hızla tepki göstererek ani yükselmeleri baskılıyor ve optimum performansı garantiliyor. MSI AI ENGINE, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış devrim niteliğinde bir yazılım özelliğidir. İhtiyaçlarınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayan AI ENGINE, çalışmakta uygulamayı otomatik olarak algılayarak performans ayarlarını, RGB ışıklandırma efektlerini, ses ve ekran rengini hassas bir şekilde optimize ediyor. Böylece ayarları her seferinde kendiniz yapmak zorunda kalmadan tercihlerinize göre uyarlanmış kusursuz oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. MSI’ın yeni AIGC yazılımı olan AI ARTIST, metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye AI destekli görüntü üretmede üstünlük sağlayarak kullanıcılara ideal görselleri zahmetsizce oluşturma olanağı sunuyor. AI ARTIST ayrıca Adobe Photoshop dosyaları sağlayarak kullanıcıların ince ayarlar yapmalarına ve yaratıcılıklarını sonuna kadar ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.

MSI Cubi 6 1M / Cubi 6 13M Mini PC

MSI Cubi 6 serisi mini masaüstü bilgisayar, en yeni Intel Raptor Lake-U işlemciler ve DDR5 Dual-Channel bellek ile geliyor. Yalnızca 0,826 litrelik kompakt boyutuna rağmen, biri güç dağıtım girişini destekleyen ve Cubi'nin monitöre tek bir kabloyla bağlanmasına olanak tanıyan iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla göz dolduruyor. Kullanıcılar, Cubi’yi HDMI-CEC işlevselliğini destekleyen bir monitöre bağladıklarında bilgisayarlarını monitör üzerinden de açabiliyor. Dört ekranlı konfigürasyona destek vermesi ile iş akışı verimliliğini artırıyor. Cubi 6 13M ayrıca gizli verilerinizin güvenliğini sağlamak için vPro teknolojisini destekliyor. Yerden tasarruf sağlayan ve güvenilir bir bir bilgisayar çözümü arayan kullanıcılar için Cubi 6 serisi, mükemmel bir seçenek.

MSI PROJECT ZERO: Özel Arkadan Bağlantılı Anakart ve Kasa ile “Sıfır Kablo” Tasarımı

MSI PROJECT ZERO, özel arkadan bağlantılı anakart ve kasa ile tamamen kablosuz tasarıma sahip. PC toplarken en uğraştırıcı işlerden birisi de kablo yönetimidir. Birbirine karışmış kablolar sisteminizin estetik potansiyelini göstermenizi engelleyebilir. MSI’ın arkadan bağlantılı çözümü bu soruna odaklanıyor ve güç, CPU, fan, SATA ve diğer konnektörleri anakart ve kasanın arkasından geçirmenize olanak tanıyor. Bu yenilikçi tasarım ile kasanızın içinde “Sıfır Kablo” görüntüsü oluşturabiliyor, görsel olarak sisteminizi etkileyici bir hale getirirken aynı zamanda kasa içindeki hava akımını da optimize etmiş oluyorsunuz.

MSI PROJECT ZERO Anakart modelleri

Z790 PROJECT ZERO

B760M PROJECT ZERO

B650M PROJECT ZERO

MSI PROJECT ZERO Kasa modelleri

MEG MAESTRO 700L PZ

MAG PANO 100 PZ Serisi

MAG PANO M100 PZ Serisi

Kendin-Yap tutkunları için MSI PC Bileşenleri

Tam Boyutta Gör MSI, PROJECT ZERO serisine ek olarak sistemini kendi toplamayı tercih eden DIY tutkunları için de seçenekler sunuyor. Manyetik konnektör bloğuna sahip özel zincirleme bağlantı sunan MPG EZ120 ARGB fanlar, MSI Z790 MAX anakartlarda fan hızlarını ve ARGB denetimlerini benzersiz bir 7-pin kablo ile JAF1 girişine takarak tüm fan kurulumunu basitleştirmenize olanak tanıyor. Ek olarak MAG CORELIQUID serisi sıvı soğutucular da Gen 2 ARGB fanlar ve blok başlığında sonsuz ayna efekti ile benzersiz bir performans sergiliyor. Sisteminize güç sağlamak için MAG A1250GL/A1000GL PCIE5 güç kaynağı seçeneği mevcut. PCIe 5.1 ve ATX 3.1 desteğinin yanında NVIDIA’nın yeni ekran kartları için 3 kata kadar GPU ve 2 kata kadar toplam ani güç artışı desteği veriyor.

MSI MEG Z790 ACE MAX Anakart (CES 2024 Yenilikçilik Ödülü)

Tam Boyutta Gör “Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri” kategorisinde ödüle layık görülen MEG Z790 ACE MAX, oyun ve yüksek performanslı bilgisayar tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış üst düzey bir anakart. Intel Core 14. Nesil ve 13. Nesil işlemciler de dahil olmak üzere en yeni Intel işlemcileri destekleyerek en son teknolojiyle uyumluluk sağlıyor. 7800 MHz (OC) üzeri hızlarda DDR5 bellek desteği ile olağanüstü bellek performansını garanti eden bu anakart, çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası, Wi-Fi 7 ve çift 2.5G LAN ile son derece hızlı bağlantı sunarken uç noktada güç tasarımı, mükemmel soğutma çözümleri ve çok sayıda M.2 konektörü ile sorunsuz ve verimli bir bilgisayar deneyimine katkıda bulunuyor. Çok sayıda kullanıcı dostu özelliğin eklenmesi sayesinde bu anakart güçlü ve zengin özelliklere sahip bir bilgisayar toplamak isteyenler için cazip bir seçim. Ayrıca sürükleyici bir ses deneyimi için Audio Boost 5 HD ile donatılmış.

MSI MAG CORELIQUID E Serisi (CES 2024 Yenilikçilik Ödülü)

Tam Boyutta Gör “Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri” başlığı altında ödüle layık görülen MAG CORELIQUID E Serisi, performans ve optimizasyon odaklı bir ürün. Su pompası, aşınma direnci tarafında geleneksel metal sistemlerden çok daha iyi çalışan ve pompanın ömrünü etkili bir şekilde uzatan seramik-manyetik bir yapı ile üretilmiştir. Su boruları ve radyatör arasındaki özel güçlendirme, soğutma sıvısının dışarı sızmasını önler. Ayrıca soğutma başlığı 270 derece dönme özelliğine sahiptir. Hem radyatör fanı hem de blok başlığı, MSI Center yazılımının Mystic Light aracı üzerinden özelleştirilebiliyor.

MSI SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR LIQUID SSD

MSI’ın All-in-One hibrit soğutma teknolojisine sahip SPATIUM M580, PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR LIQUID, 14.000/12.000 MB/sn’ye varan okuma/yazma yeteneği ile depolama performansına öncülük ediyor. Sıcak havayı titizlikle hazırlanmış bir radyatörden özel olarak tasarlanmış bir su pompası ve borular içinden ileten bu sistem şık bir statik MSI logosuyla aydınlatılmış bir üfleyici fan ile geliyor. SPATIUM M580 FROZR LIQUID soğutucu, optimal ısı denetimi ile 1TB, 2TB ve 4TB kapasitelerde olağanüstü veri aktarım hızlarına olanak tanıyor.

Gelecek Nesil MSI Oyuncu Aksesuarları

Tam Boyutta Gör MSI, oyuncu aksesuarları ailesi olan MSI Gear serisinin yeni neslini tanıttı. Hafif estetiği, ultra düşük gecikmeli kablosuz bağlantısı ve uzatılmış batarya süresi ile STRIKE serisi klavyeler, VERSA oyuncu fareleri ve FORCE oyun denetleyicileri sizleri bekliyor. STRIKE kablosuz klavye dünyanın en iyi tepki veren MSI SONIC anahtarlarını kullanır ve daha önce görülmemiş yazma hızlarına ulaşmanızı sağlar. VERSA kablosuz fare ergonomik tasarımı ve 13 özelleştirilebilir tuşu ile son derece geniş bir kullanıma sahiptir ve 26000 DPI’a varan çözünürlükle gelir. FORCE kablosuz oyun denetleyicisi ise Xbox uyumluluğuna sahip. Hareket sensörleri, özelleştirilebilir ve değiştirilebilir tuşları, atanabilir arka düğmeleri sayesinde birçok platformda hızlı tepki için en iyi seçim.

MSI WiFi 7 Roamii Mesh Sistemi

Tam Boyutta Gör MSI’ın yeni WiFi 7 ağ sistemi olan Roamii serisi, 4K/8K yayın, çevrimiçi oyun ve sürükleyici AR/VR gibi yüksek bant genişliği gerektiren ev uygulamalarının üstesinden gelmek için tasarlandı. En yeni WiFi 7 teknolojisi, 4,8 kat daha yüksek hızlar ve minimum gecikme sağlamak için ultra geniş 320 MHz frekans bantları, 4K-QAM, Multi-RU ve MLO (Multi-Link Operation) desteği ile geliyor. Roamii serisi, bağlı cihazların kablosuz MLO ve 10 Gbps’e kadar kablolu bağlantı üzerinden birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir akıllı ana taşıyıcı ile donatılmıştır ve ev genelinde 21 Gb/sn’ye varan olağanüstü bir hız deneyimi sunuyor. MSI FortiSecu, kötü amaçlı bağlantıları engelleyen izole bir IoT ağı oluştururken aynı zamanda bilgisayarlar, akıllı telefonlar, güvenlik kameraları da dahil olmak üzere tüm bağlı cihazlar için otomatik koruma sağlıyor.

MSI Elektrikli Otomobil Şarj Çözümleri

Tam Boyutta Gör Piyasadaki çoğu elektrikli otomobil için ideal olan MSI EV AI akıllı EV (elektrikli otomobil) şarj cihazı, yapay zeka tabanlı plaka tanıma, çok yönlü ödeme seçenekleri, 14,4kW/60A’ya kadar şarj gücü ve hem Tip 1 (SAE J1772) hem de Tip 2 (IEC 62196-2) fiş seçenekleriyle şık bir tasarıma sahip. Mobil uygulama ve bulut platformunu destekler ve 7 ekranı üzerinden QR kod ödemesi, enerji yönetim sistemi (EMS), dinamik yük dengeleme (DLB), RFID kartı ve şarj planlaması gibi işlevler sunar. Bu özellikleri ile hem ev hem de ticari şarj ihtiyaçları için mükemmel.

MSI, fuarda EV şarj serisininin diğer üyelerini sergiliyor. Yepyeni ikinci nesil Eco Serisi EV şarj cihazı, 22kW güç çıkışı (3 fazlı) ile dinamik ve özelleştirilebilir bir tasarıma sahip ve tüketicilere ve operatörlere daha kişiselleştirilmiş ve güçlü bir şarj seçeneği sunuyor. CES 2024’te Hyper Serisi DC 180kW hızlı şarj cihazının da tanıtımı gerçekleştirilecek.

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