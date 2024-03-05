Pompasız sıvı soğutma test edildi

Tam Boyutta Gör Oyuncu kasalarının en büyük derdi gürültülü sıvı soğutmalara karşı farklı çözümler gündeme gelmeye devam ediyor. Alman Wieland firması, geliştirdiği prototiple bu soruna ilginç bir yaklaşım getirmeye çalışmış.

Wieland AIO nedir?

Wieland AIO hepsi bir arada sıvı soğutucu 2 adet 120mm fan ile gelirken herhangi bir pompa barındırmıyor. Bunun yerine geleneksel bir metot tercih edilmiş. İşlemcinin ısısı borulardaki su tarafından emiliyor ve su molekülleri içerisinde soğuk olan bölgeye doğru transfer ediliyor.

Bomboş dizüstülere hazır olun 1 hf. önce eklendi

Çok hızlı bir döngü yaşanmadığı için haliyle soğutma performansı da düşük ancak ses konusunda tatmin edici. Corsair H150i ile karşılaştırıldığında oyunlarda görece bir performans vermiş ve ortalama sıcaklık farkı 8 derece civarında gerçekleşmiş.

Maliyetleri düşüren ve kolay kurulumu olan pompasız sıvı soğutma bununla birlikte sistemi zorlayan işlemlerde, hız aşırtma gibi durumlarda fayda sağlamayabilir. Yine de belirli sıcaklıkların üzerine çıkmayan kullanıcılar için alternatif olabilir.

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