Pompasız sıvı soğutma test edildi

Wieland AIO nedir?
Wieland AIO hepsi bir arada sıvı soğutucu 2 adet 120mm fan ile gelirken herhangi bir pompa barındırmıyor. Bunun yerine geleneksel bir metot tercih edilmiş. İşlemcinin ısısı borulardaki su tarafından emiliyor ve su molekülleri içerisinde soğuk olan bölgeye doğru transfer ediliyor.
Çok hızlı bir döngü yaşanmadığı için haliyle soğutma performansı da düşük ancak ses konusunda tatmin edici. Corsair H150i ile karşılaştırıldığında oyunlarda görece bir performans vermiş ve ortalama sıcaklık farkı 8 derece civarında gerçekleşmiş.
Maliyetleri düşüren ve kolay kurulumu olan pompasız sıvı soğutma bununla birlikte sistemi zorlayan işlemlerde, hız aşırtma gibi durumlarda fayda sağlamayabilir. Yine de belirli sıcaklıkların üzerine çıkmayan kullanıcılar için alternatif olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.