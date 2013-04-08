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Dell XPS 12 video inceleme "Ekranı dönebilen ultrabook testte"

6 yıl
10b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in ekranı çerçeve içerisinde dönebilen dizüstü bilgisayar - tablet pc karışımı 2si1 arada ultrabook modeli test masamızda. Bakalım tasarımıyla farklılık yaratan Dell XPS 12, ultrabook dünyasına neler sunuyor, kullanıcılarına neler vaad ediyor. Tüm detaylar video incelememizde.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qmerzM 6 yıl
Pek tutmaz.
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ycanatilgan 6 yıl
Helal olsun
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Marmarali 6 yıl
Video ipadden izleyemiyor
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Pulstar 6 yıl Marmarali
Marmarali

Video ipadden izleyemiyor

Evet, siz söyleyince baktım.

Sadece forumdan izlenebiliyor, DH ana sayfadan izlenemiyor.
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Eric Theodore Cartman. 6 yıl
Valla mobilim video yu izleyemedim ama beko bir ara öyle birşey yapmıştı
metro da kıza asılıyordu hatta bilgisayarla
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sakarboy 6 yıl
Erdi'nin İncelemelerini İzlemek Büyük Keyif,Lakin İncelemeye Konu Olan Makinenin Harici Bir GPU'su Olmaması Hayal Kırıklığı.Bir Kamyon Para Verceksin HD4000 İle Casual Games Oynayacaksın,Oldu!!! En Azından GT 650-660M Veya 7670-7790M Entegre Edilebilirdi.Bu Benim Görüşümdür,Elbette Bu Makineyi Oyun Oynamak Yada Render Yapmayacak Olan Kesim Alacaktır,Memnunda Kalacaktır.Fakat Ben Onca Para Verip Full HD Ekranın Hakkını Verip Assassins Creed III Veya Tomb Raider 2013 Full Detayda Oynayamayacaksam,O/C Yapamayacaksam,Autocad de Render Yapamayacaksam Ne me Gerek Kardeşim.İnceleme İçin Teşekkürler Erdi.
İyi Çalışmalar.

Çok saçma bir yorum sizinkisi hocam.
Çünkü bu cihazın üretim amacı belli hitap edeceği kesim bellidir,
bahsettiğiniz özellikteki cihazın amacı belli hitap edeceği kesim belli.
hayal kırıklı olmuş demeniz ise saçmalık ötesi bir yorum.
bu cihazın bir üretim sebebi ve ve hitap ettiği bir durum söz konusu.
böyle herşeyde alışılagelen herşeyin en üstü durumları... bir kamyon para verdiğin cihazın inceliği ve üretim teknolojisidir. bu teknolojide sizin istediklerinizi yapılsa eğer 2-3 kamyon para vermeniz gerekicektir.
nasıl deyim at gözlüklerinizi biraz çıkarın da şu şekilde saçma yorumlarda bulunmayın.
2 Yanıt Yanıtla
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S-AINT 6 yıl sakarboy
sakarboy
Erdi'nin İncelemelerini İzlemek Büyük Keyif,Lakin İncelemeye Konu Olan Makinenin Harici Bir GPU'su Olmaması Hayal Kırıklığı.Bir Kamyon Para Verceksin HD4000 İle Casual Games Oynayacaksın,Oldu!!! En Azından GT 650-660M Veya 7670-7790M Entegre Edilebilirdi.Bu Benim Görüşümdür,Elbette Bu Makineyi Oyun Oynamak Yada Render Yapmayacak Olan Kesim Alacaktır,Memnunda Kalacaktır.Fakat Ben Onca Para Verip Full HD Ekranın Hakkını Verip Assassins Creed III Veya Tomb Raider 2013 Full Detayda Oynayamayacaksam,O/C Yapamayacaksam,Autocad de Render Yapamayacaksam Ne me Gerek Kardeşim.İnceleme İçin Teşekkürler Erdi.
İyi Çalışmalar.

Çok saçma bir yorum sizinkisi hocam.
Çünkü bu cihazın üretim amacı belli hitap edeceği kesim bellidir,
bahsettiğiniz özellikteki cihazın amacı belli hitap edeceği kesim belli.
hayal kırıklı olmuş demeniz ise saçmalık ötesi bir yorum.
bu cihazın bir üretim sebebi ve ve hitap ettiği bir durum söz konusu.
böyle herşeyde alışılagelen herşeyin en üstü durumları... bir kamyon para verdiğin cihazın inceliği ve üretim teknolojisidir. bu teknolojide sizin istediklerinizi yapılsa eğer 2-3 kamyon para vermeniz gerekicektir.
nasıl deyim at gözlüklerinizi biraz çıkarın da şu şekilde saçma yorumlarda bulunmayın.

Tabiki kullanım amacı farklı olabilir ama sanırım arkadaş oyun amaçlı ürünlerinde üretilmesini istemiş ve bence hakkıda var. 13 inchlik çok üstün performanslı notebooklar varken incelikten biraz ödün verip hem oyun hem taşınabilirlik hem de şıklığı buluşturan bi ürün yok maalesef. Ki ben gamepadimi çıkarıp ekranı tablet haline getirip internette vs dolaşmayı isterdim.
2 Yanıt Yanıtla
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ssbrutality 6 yıl sakarboy
sakarboy

Erdi'nin İncelemelerini İzlemek Büyük Keyif,Lakin İncelemeye Konu Olan Makinenin Harici Bir GPU'su Olmaması Hayal Kırıklığı.Bir Kamyon Para Verceksin HD4000 İle Casual Games Oynayacaksın,Oldu!!! En Azından GT 650-660M Veya 7670-7790M Entegre Edilebilirdi.Bu Benim Görüşümdür,Elbette Bu Makineyi Oyun Oynamak Yada Render Yapmayacak Olan Kesim Alacaktır,Memnunda Kalacaktır.Fakat Ben Onca Para Verip Full HD Ekranın Hakkını Verip Assassins Creed III Veya Tomb Raider 2013 Full Detayda Oynayamayacaksam,O/C Yapamayacaksam,Autocad de Render Yapamayacaksam Ne me Gerek Kardeşim.İnceleme İçin Teşekkürler Erdi.

İyi Çalışmalar.


Çok saçma bir yorum sizinkisi hocam.

Çünkü bu cihazın üretim amacı belli hitap edeceği kesim bellidir,
bahsettiğiniz özellikteki cihazın amacı belli hitap edeceği kesim belli.

hayal kırıklı olmuş demeniz ise saçmalık ötesi bir yorum.
bu cihazın bir üretim sebebi ve ve hitap ettiği bir durum söz konusu.

böyle herşeyde alışılagelen herşeyin en üstü durumları... bir kamyon para verdiğin cihazın inceliği ve üretim teknolojisidir. bu teknolojide sizin istediklerinizi yapılsa eğer 2-3 kamyon para vermeniz gerekicektir.
nasıl deyim at gözlüklerinizi biraz çıkarın da şu şekilde saçma yorumlarda bulunmayın.

Bence Sizin Yaptığınız Yorum Dahada Saçma.Böyle Bir Yorum Göremedim.Bu Nasıl Bir Algı Bu Nasıl Bir Yanıt? Onca Para Verdikten Sonra İncelik,Tasarım,Ergonomi Bunları Elbette Alacaksın,Beğenirsin Fakat Ben Kanun Kadar Zengin Değilim Kardeşim Hem Ultrabook Sınırlarını İstiyorum Hemde Render Yapmak Ayrıca Full Detay Oyun Oynamak,F/P ürünü İstiyorum.Ben Müşteriyim Ve Benim isteklerim Doğrultusunda Şekillenmeli Üreticilerin Ürünleri.Her Şeyin En Üstü Durumları Falan Demişssiniz,Haksızmıyım? Şimdi 21 MM üst Sınıra Gt 670M Grafik Yongasını Koymak Çokda Zor Değil.Kaldıki Siz Gt670-680-650M vs Grafik Birimlerinin Yükseklik,Uzunluk Ve Anakartda Kapladığı Alan Hakkkında Bir Öngörünüz Varmı?Yok.Hea Şunu Diyebilirsin; Pil Ömrü!! Bende Derimmki Haklısın Ama Bununda bi çözümü var,Nvidia İse Optimus Teknolojisi.Amd İse Dynamic Switchable Graphics Teknolojisi.Ve Emin ol benim İstediklerimde Aynı Fiyata Yapılabilir.Sadece Firmalar Birazda Olsa Aç Gözlülüklerini Bıraksalar ve Biraz daha Rekabet Artsa Emin Ol İstediklerimi Aynı Fiyata Alabilirsin.Sanada Tavsiyem Post Kasmak İçin Yorum Yapma.Çok Paran Varsa Git Alien Ware Yada Monsterdan Notebook Yada Her Ne Haltsa Hybrid Topla.beğenmedinmi Mac Booklara Yönel,Onudamı Beğenmedin? Hd 4000 Al Entegre Vitrine Koy İzle..Para B*k Olunca Sallamasıda Kolay oluyor.Sözlerimi Yanlış Anlama Seni Kırmak Yada Yermek İstemedim.Senin tercihindir.

Selametle.
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DraGonS 6 yıl
ya abi harbiden bıktım şu hd4000 den. çok güzel aletler yapıyorlar ama hd4000 kart var. Bari işlemciyide güçlü birşey kullanmayında pilden tasarruf etsin.
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sürgün34 6 yıl
türkiye fiyatlarıda ortaya çıktı


pcdepo.com/...
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Mihrali Bey 6 yıl
WİFİ ve Bluethoot gerçekten çok berbat. Bluethoot 4.0 olması gerekmez miydi?
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UzmaN345 6 yıl
Bu hareketi Steve Jobs yanında yapmak vardı :D
İntel ve DELL'i tebrik etmek lazım PC'ye tekrardan can verdi.. Özellikle DELL'in bu ultrabook tableti çok terleticektir... Win8 başarıya ulaşamasada Win8 kullanısına olarak çok memlum kaldım SSD Win8'de Win7 göre iki kat daha hızlı çalışıyor...
Haswell'de sabırsızlıkla bekliyoruz... Böylece taşinabilir bir cihazda iyi derece oyunda oyunayabilicez..
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Mr.Simitçi 6 yıl
fiyat ?
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bjkrambo80 6 yıl
Klavye Altdan Mı Aydınlatmalı ?
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