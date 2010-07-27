Dell'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Inspiron M101z

Dell, AMD'nin Nile platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Inspiron serisi altında hazırlanan M101z isimli yeni sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanıyor. Tek veya çift çekirdekli Athlon II Neo işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar bellek ve 320GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle alınabiliyor. Ekran kartı olarak yonga setine entegre ATi Radeon HD 4225 IGP'si ile gelen notebook, bu sayede HD video hızlandırabiliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, her biri 1.5 Watt gücünde iki adet hoparlör ve opsiyonel seçenek olarak Bluetooth 3.0 gibi detaylara yer veriliyor. 6 hücreli pile ve Windows7 Home Premium 64-bit işletim sistemine sahip olan Inspiron M101z, dört farklı renk seçeneği ile geliyor.

Dell Inspiron M101z, İngiltere'de 379£ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.