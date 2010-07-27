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Dell'den AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Inspiron M101z

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, AMD'nin Nile platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Inspiron serisi altında hazırlanan M101z isimli yeni sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 11.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanıyor. Tek veya çift çekirdekli Athlon II Neo işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar bellek ve 320GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle alınabiliyor. Ekran kartı olarak yonga setine entegre ATi Radeon HD 4225 IGP'si ile gelen notebook, bu sayede HD video hızlandırabiliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, her biri 1.5 Watt gücünde iki adet hoparlör ve opsiyonel seçenek olarak Bluetooth 3.0 gibi detaylara yer veriliyor. 6 hücreli pile ve Windows7 Home Premium 64-bit işletim sistemine sahip olan Inspiron M101z, dört farklı renk seçeneği ile geliyor.

Dell Inspiron M101z, İngiltere'de 379£ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
türkiyede ne zaman satışa sunulacak yada sunuldumu çift çekirdekli olanın fiyatını bilen varmı
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Momo-Oz 9 yıl
amd gelsin ya yoksa rekabetin bi anlamı kalmıyo ..
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durrsun 9 yıl
amd gelsin ..şu anda sadece packerd bell 'de tm 81 modelde var..
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yc#1 9 yıl
Umarım tez zamanda ülkemize gelirler. Tek çekirdekli, 1 GB bellekli ve 10" 1024x600 ekranlı ürünleri piyasada görmekten midem bulandı.
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zouzouni 9 yıl
Umarım çabuk gelirler. AMD'nin gelmesi çok iyi olacak, piyasa sallanacak
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KANUNI61 9 yıl
evt sony nin amd platformuna gecmesinden belliydi
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boraedmit 9 yıl
yavaş yavaş amd'ler gelmeye başlıyor... Piyasa sallanacak
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