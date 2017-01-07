Dell'in 8K monitörü göz sınırlarını zorluyor "UP3218K"

Genel Yayın Yönetmeni
|sizin 338p videolarınız asıl bizi zorluyor.
|Mesut reis gözlük takınca +5 yıl daha yaşlı durmuş zannımca.
|2. el ölüyordu bizde artık değerlenir tekrar. doların 1 tl ye yaklaştığı zamanlarda olsa alanlar olurdu ama geçti o günler. Şöyle çalıştığım yere bakıyorum da en basit şeyler bile yabancı ürün. Sadece en kaba şeyler yerli. Bu kadar üretilebilecek şey varken, çok teknoloji istemeyen şey varken, kafaları üretime çevirmek için uğraşmak varken biz yüksek teknoloji lafları edip birilerine sözde destek verip cilalı proje isimlerini reklam edip konuşuyoruz. Sonuç ne? Ya bir yerlerden satın alıp ben yaptım diye pazarlama ya da olmadı deyip paraları iç etme. Önemli olan 3-5 tane asırlık ağacı getirip amazon ormanı diye yutturmak mı? Yoksa kardeşim biz geç kalmışız, hatanın neresinden dönsek kar deyip milyonlarda fidan dikip onların ormana dönüşmesi için uğraşmak mı? Maalesef kendimizi kandırmanın bedelini ağır ödeyeceğiz. İşin kötüsü kandırma anında birileri götürüyordu bedeli biz ödüyorduk, onların hatası yüzünden yine biz ödeyeceğiz.
|Ultrasharp olmuş ultra shart :)
|32 inch için oyun film dışında 8k kullanımı zor bişey çünkü simgeler fazla küçülüyor. Herşeyi zoomlamak gerekiyor. ama 50-60inç ekran 8k olursa yakın menzilden 4 monitör gibi kullanılıır.
DH Misafiri
Masaüstüne sağ tıklayıp Görüntü ayarlarından boyutu %100 üzerine çıkarabiliyorsunuz böylece çözünürlüğü düşürmeden büyük simgelerle vb. kullanabiliyorsunuz.
|Sony xperia z Premium, 4k ekran var. Gözün sınırı diye bir şey yok ve adam onu anlatmaya çalışıyor.
|10-15 sene full hd çözünürlükle yaşadıktan sonra 2k-4k-8k çözünürlüklerin bir anda patlaması, yani ellerindeki teknolojiyi planlanan mali tablodan önce tüketime sunmaları farklı görüntüleme teknolojilerinin habercisi...
|size gelecekle ilgili bilgi vereyim bu 8k ekranlar hergoze q tane olmak uzere toplan 16k ile sanalgerceklik deneyimini inanilmaz boyuta cikaracak gercek hayattan farki snlasilamiyacak kask hafifleyip kuculecek sonunda icinde kayboldugumuz bir dunya haline gelecek
|1 metreden sonra ; 720p den sonrası yalan :)
|başlat menüsü ufacık kalmış monitörde...
1999 senesinde 17" crt monitör gördüğümde de ben de aynı şeyi söylemiştim. Kesinlikle gereksiz değil:)