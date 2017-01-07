Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dell'in 8K monitörü göz sınırlarını zorluyor "UP3218K"

2 yıl
50,8b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES2017 kapsamında yeni ürünlerini sergileyen DELL'in 5000 dolar fiyat etiketi taşıyan 8K monitörü göz sınırlarını zorluyor.Bu ultra yüksek çözünürlükte ve ultra pahalı monitörü sizler için test ettik

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
feylosoft 2 yıl en beğenilen agabeyts
agabeyts

bana daha çok gereksizliğin sınırlarını zorluyomuş gibi geldi xD

1999 senesinde 17" crt monitör gördüğümde de ben de aynı şeyi söylemiştim. Kesinlikle gereksiz değil:)
agabeytsbana daha çok gereksizliğin sınırlarını zorluyomuş gibi geldi xD1999 senesinde 17" crt monitör gördüğümde de be...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl
Hap kadar cep telefonlarında 2K-4K göz sınırlarını zorlamıyorda koca monitörde 8K mı göz sınırlarını zorluyor.
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralorti70 2 yıl
Bunu alsa alsa Bilal alır
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
HKS571 2 yıl
sizin 338p videolarınız asıl bizi zorluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsbourneReynolds 2 yıl
Mesut reis gözlük takınca +5 yıl daha yaşlı durmuş zannımca.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 yıl
2. el ölüyordu bizde artık değerlenir tekrar. doların 1 tl ye yaklaştığı zamanlarda olsa alanlar olurdu ama geçti o günler. Şöyle çalıştığım yere bakıyorum da en basit şeyler bile yabancı ürün. Sadece en kaba şeyler yerli. Bu kadar üretilebilecek şey varken, çok teknoloji istemeyen şey varken, kafaları üretime çevirmek için uğraşmak varken biz yüksek teknoloji lafları edip birilerine sözde destek verip cilalı proje isimlerini reklam edip konuşuyoruz. Sonuç ne? Ya bir yerlerden satın alıp ben yaptım diye pazarlama ya da olmadı deyip paraları iç etme. Önemli olan 3-5 tane asırlık ağacı getirip amazon ormanı diye yutturmak mı? Yoksa kardeşim biz geç kalmışız, hatanın neresinden dönsek kar deyip milyonlarda fidan dikip onların ormana dönüşmesi için uğraşmak mı? Maalesef kendimizi kandırmanın bedelini ağır ödeyeceğiz. İşin kötüsü kandırma anında birileri götürüyordu bedeli biz ödüyorduk, onların hatası yüzünden yine biz ödeyeceğiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dede17 2 yıl
Ultrasharp olmuş ultra shart :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
32 inch için oyun film dışında 8k kullanımı zor bişey çünkü simgeler fazla küçülüyor. Herşeyi zoomlamak gerekiyor. ama 50-60inç ekran 8k olursa yakın menzilden 4 monitör gibi kullanılıır.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myalperen 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

32 inch için oyun film dışında 8k kullanımı zor bişey çünkü simgeler fazla küçülüyor. Herşeyi zoomlamak gerekiyor. ama 50-60inç ekran 8k olursa yakın menzilden 4 monitör gibi kullanılıır.

Masaüstüne sağ tıklayıp Görüntü ayarlarından boyutu %100 üzerine çıkarabiliyorsunuz böylece çözünürlüğü düşürmeden büyük simgelerle vb. kullanabiliyorsunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 yıl LambayaFunfDe
Sony xperia z Premium, 4k ekran var. Gözün sınırı diye bir şey yok ve adam onu anlatmaya çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsYcHoO 2 yıl
10-15 sene full hd çözünürlükle yaşadıktan sonra 2k-4k-8k çözünürlüklerin bir anda patlaması, yani ellerindeki teknolojiyi planlanan mali tablodan önce tüketime sunmaları farklı görüntüleme teknolojilerinin habercisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 2 yıl
size gelecekle ilgili bilgi vereyim bu 8k ekranlar hergoze q tane olmak uzere toplan 16k ile sanalgerceklik deneyimini inanilmaz boyuta cikaracak gercek hayattan farki snlasilamiyacak kask hafifleyip kuculecek sonunda icinde kayboldugumuz bir dunya haline gelecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
1 metreden sonra ; 720p den sonrası yalan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
başlat menüsü ufacık kalmış monitörde...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:47
Bu Samsung Curved Gaming Monitor senin olabilir! Detaylar için tıkla.
53,6b izlenme · 2 yıl
34:08
2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz
7b izlenme · 1 ay
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,8b izlenme · 4 ay
12:26
Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme
12,4b izlenme · 5 ay
20:16
2019'un kablosuz ağ trendleri
9b izlenme · 5 ay
21:42
TP-Link ile sorunsuz WiFi çözümlerini konuştuk
2,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
12,1b izlenme · 5 ay
02:46
Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık
9,5b izlenme · 4 ay
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
244 izlenme · 40 dk. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
99 izlenme · 33 dk. yeni video
04:22
Yok böyle monitör l MSI dengeleri değiştirmek istiyor
36b izlenme · 1 yıl
04:33
GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?
4,2b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2b izlenme · 8 sa. yeni video
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,4b izlenme · 20 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim